Atlante dei Pesticidi, il business globale delle agro-tossine

Atlante dei Pesticidi: fatti e cifre sui prodotti chimici tossici usati in agricoltura. Il nuovo e primo rapporto curato da una coalizione di enti no-profit, tra cui PAN Europe e Friends of the Earth Europe, rivela l’impatto globale tossico delle sostanze chimiche pericolose utilizzate in agricoltura.

Nella birra e nel miele, nella frutta e nella verdura, nell’erba dei campi da gioco e persino nelle urine e nell’aria, ovunque si possono rilevare tracce di pesticidi provenienti dall’agricoltura. Che i pesticidi abbiano un impatto negativo sulla salute umana, sulla biodiversità, sull’acqua e sul suolo non è affatto una novità. Il nuovo e primo Atlante dei pesticidi rivela fatti e dati sull’uso e il commercio globale di pesticidi, il suo impatto sulle persone, la loro salute e la biodiversità, e soluzioni alternative.

Ridurre l’uso dei pesticidi usati in agricoltura è uno dei punti chiave della politica ambientale dell’Europa. Nella sua strategia Farm to Fork (2020), la Commissione europea si è impegnata a raggiungere l’obiettivo di ridurre l’uso e i rischi dei pesticidi del 50%, entro il 2030. L’uso delle sostanze più pericolose del 50% e di introdurre un nuovo regolamento per raggiungere tale obiettivo. Ma il taglio del 50% è l’obiettivo comune dell’Europa al quale i Paesi non devono contribuire nella stessa misura.

L’attuale politica per ridurre l’uso di pesticidi, la “Direttiva sull’uso sostenibile dei pesticidi“, è stata introdotta nel 2009. La legislazione mirava a limitare l’uso di pesticidi promuovendo pratiche alternative come la lotta integrata ai parassiti (IPM). I principi IPM danno priorità alle misure preventive e al controllo biologico. I bio-pesticidi e come ultimo passaggio i pesticidi sintetici sono solo un’opzione, quando tutte le altre misure hanno fallito.









Tuttavia, più di un decennio dopo l’adozione della direttiva, la Corte dei conti dell’UE (CCE), il revisore esterno dell’Unione incaricato di valutare tra l’altro l’efficacia dell’azione dell’UE, ha rilevato che sono stati compiuti solo progressi limitati nella misurazione e riduzione del uso e rischio dei pesticidi nell’UE. Nel periodo dal 2011 al 2018, le vendite di pesticidi sono rimaste stabili a circa 360mila tonnellate all’anno nell’UE.

La Corte dei conti ha delineato diversi difetti nel quadro dell’UE. Ad esempio, c’è il mancato allineamento tra la Politica Agricola Comune (PAC) e la politica di riduzione. La PAC che determina il finanziamento e le priorità dell’agricoltura dell’UE. Un altro problema chiave è la mancanza di indicatori adeguati a livello europeo per misurare la potenziale diminuzione dei pesticidi.

Il rapporto Atlante dei Pesticidi esamina l’impatto dei pesticidi sull’ambiente, sulla biodiversità e quindi sulla nostra salute. I pesticidi che inquinano l’ambiente colpiscono ormai i due terzi del pianeta, come emerso da uno studio dell’Università di Sydney (Australia). Aria, acqua, suolo, cibo. Con l’aggravante delle microplastiche, che i pesticidi disperdono nei terreni con molecole tossiche.

Guardando all’Italia, emerge come la contaminazione degli alimenti sia ancora molto elevata, secondo il Dossier di Legambiente “Stop Pesticidi” riportato dall’Atlante dei Pesticidi.

Il rapporto “Stop pesticidi”, elaborato da Legambiente in collaborazione con Alce Nero, fa il punto della situazione sui fitofarmaci presenti negli alimenti che ogni giorno arrivano sulle tavole degli italiani e il primo dato eclatante, in controtendenza rispetto al dossier2021, è «L’aumento dei campioni in cui sono state trovate tracce di pesticidi che hanno raggiunto quota 44,1%».

Emerge, infatti, come la contaminazione degli alimenti sia ancora molto elevata. Quasi la metà dei campioni analizzati mostra residui di pesticidi. Il 30% ne presenta più di uno. E la frutta, in particolare, anche in Italia è l’alimento che presenta percentuali più alte di Multi-residuo: in un campione d’uva sono stati trovati ben 14 principi attivi. Mentre – si legge nell’Atlante – il quadro generale della verdura è leggermente più positivo, in quanto la maggior parte, il 65,57%, è risultata privi di residui, contro il 33,37% di alimenti con uno o più pesticidi.

Dall’analisi dei dati rilevati – ha dichiarato Angelo Gentili, responsabile agricoltura di Legambiente – emerge chiaramente la necessità di intraprendere la strada dell’agro-ecologia con ancora più determinazione. mettendo in atto, in maniera convinta e senza tentennamenti, quanto stabilito dalle direttive europee Farm to fork e Biodiversity 2030. Con l’approvazione della legge sul bio indubbiamente è stato fatto un importante passo in avanti.

Secondo i dati, gli incidenti da avvelenamento sono circa 255 milioni in Asia, poco più di 100 milioni in Africa e circa 1,6 milioni in Europa’.

La crescente quantità di pesticidi utilizzati a livello globale ha portato a un aumento dell’avvelenamento da pesticidi, soprattutto nel Sud del mondo, dove i lavoratori agricoli spesso non sono sufficientemente protetti. Sulla base dei dati di oltre 5.300 rapporti e studi scientifici, gli esperti hanno concluso che i pesticidi potrebbero causare il morbo di Parkinson.

Anche incidenti mortali ed ecocidi sono all’ordine del giorno, come già denunciato nel 2017 rapporto delle Nazioni Unite sul diritto al cibo. Uno studio pubblicato nel 2020 ha rilevato che il 6,2% dei piccoli agricoltori in Ghana mescola prodotti chimici agricoli a mani nude. Secondo i dati, ci sono circa 255 milioni di incidenti da avvelenamento in Asia, poco più di 100 milioni in Africa e circa 1,6 milioni in Europa. Il mercato multimiliardario è diviso tra un numero molto ristretto di società nel Nord del mondo. Le prime quattro aziende che controllano circa il 70% del mercato globale dei pesticidi.

La lobby agrochimica, il business globale di successo

I quattro giganti dell’agrochimica (Bayer Monsanto, BASF, Corteva, Syngenta) che controllano il 70% del mercato mondiale – commercializzano ogni anno circa 4 milioni di tonnellate di agro-tossici, tra erbicidi (50%), pesticidi (30% ) e fungicidi (17%). L’Atlante dei Pesticidi descrive bene le strategie commerciali, che comprendono la vendita di “semi conciati” (con pesticidi) e OGM , vecchi e nuovi ( NBT , o GE, o TEA) a loro volta indispensabili per aumentare la dipendenza degli agricoltori nei confronti -vis prodotti chimici e rafforzare i monopoli.

Agrochemicals sta spostando un’attività il cui valore totale è attualmente stimato in 84,5 miliardi di dollari. E si prevede una crescita straordinaria, fino a 130,7 miliardi di euro entro il 2023, grazie alla domanda dei Paesi del Sud del mondo dove la governance è più debole. Come si è visto in Brasile sotto Jair Bolsonaro.

Il mercato continua a crescere, in UE come nel resto del mondo, grazie anche agli agro-farmaci che si oppongono di fatto alle politiche di tutela della salute pubblica, della biodiversità , dei suoli e dell’ambiente limitando l’uso di sostanze chimiche tossiche.

L’uso di pesticidi continua ad essere (falsamente) invocato come indispensabile per garantire le rese in agricoltura. La loro vendita – in costante crescita dagli anni ’40 del secolo scorso – ha portato al progressivo abbandono delle pratiche agricole tradizionali. Come la rotazione delle colture e l’accostamento di specie sinergiche – favorendo le monocolture. Provocando così l’impoverimento dei suoli e la tossicità acuta dei sistemi agricoli.

L’Unione Europea è un importante mercato di pesticidi con quasi un quarto delle vendite globali di agro-tossine. Vengono esportati in Sud America, Asia e Africa, dove le norme a tutela della salute pubblica, dei lavoratori e dell’ambiente sono spesso deboli. La mancanza e l’opacità dei dati statistici, segnalati più volte , impedisce però l’individuazione precisa dei territori in cui sono dispersi. Secondo Eurostat, Francia, Italia, Spagna e Germania sono i maggiori mercati dell’UE.

Nel 2020 in Italia sono stati venduti 125 milioni di Kg di sostanze chimiche per l’agricoltura, 5,2 Kg/ettaro. L’alternativa è l’agricoltura biologica, nel 2021 la SAU coltivata senza veleni in Italia era il 17,4%. Al contrario, il calo maggiore nell’uso di pesticidi è stato osservato in Danimarca, dove i pesticidi sono soggetti a una tassazione ad hoc dal 1972.

Difatti, in Danimarca, dal luglio 2013, l’imposta non è più legata al valore nominale, ma alla tossicità della sostanza sulla salute umana. Sull’ambiente e sulle acque sotterranee. Tutti i proventi generati dalla tassa vengono rimborsati al settore agricolo. Questo meccanismo ha mitigato la resistenza delle organizzazioni contadine.

Gli agricoltori sono così incoraggiati a rinunciare a sostanze tossiche pericolose e ad utilizzare il contributo consentito in agricoltura biologica. Un ottimo esempio da seguire anche a livello europeo.

Un doppio freno standard

La pratica indegna del doppio standard resiste. La revisione del regolamento REACH è stata rinviata di un anno, alla fine del 2023. Nella riprogrammazione delle attività è misteriosamente scomparsa l’intenzione di vietare l’esportazione verso Paesi terzi di prodotti chimici vietati in Europa, chiesta da 60 eurodeputati nel 2021. Tuttavia, alcuni Stati europei si stanno attivando

In Francia, nel gennaio 2022 è entrata in vigore una legge che vieta la produzione, lo stoccaggio e l’esportazione di pesticidi vietati dall’UE. La Svizzera ha vietato l’esportazione di cinque pesticidi particolarmente tossici a partire dal 2021. In Germania, nel settembre 2022 è stato confermato l’annuncio di una futura cessazione legale di queste esportazioni.

Anche alcuni paesi importatori hanno preso provvedimenti contro il doppio standard sui pesticidi. La Tunisia, il Messico e l’Autorità nazionale palestinese hanno vietato l’importazione di pesticidi vietati nel Paese esportatore o produttore.

La logica NIMBY (Non nel mio cortile) di spedire i veleni fuori casa è smentita anche dall’importazione in Europa di prodotti coltivati ​​nel Sud del mondo. Dove a volte – come già denunciato da PAN Europe – permangono sostanze vietate. Residui di 74 pesticidi vietati nell’UE sono stati trovati negli alimenti testati sul mercato europeo nel 2018. 22 erano stati esportati dall’Europa nello stesso anno.

La politica in ascolto dei cittadini

Nel settembre 2014, il comune di Malles nella Val Venosta è stato il primo in Europa a mettere al bando i pesticidi. Nel referendum indetto dal sindaco Ulrich Veith, il 75% dei votanti del comune si è detto favorevole al divieto di utilizzare fertilizzanti e prodotti chimici sul suo territorio.

In Alto Adige vengono raccolte ogni anno circa 950 mila tonnellate di mele, Il 50% della produzione totale italiana e il 10% di quella europea. Un’economia intensiva con un impatto molto negativo sul territorio. È da tempo che la provincia di Bolzano ha il record italiano per l’uso di prodotti chimici in agricoltura. “Malles, cittadina da 5 mila abitanti in provincia di Bolzano, ha portato il tema dei pesticidi in cima all’agenda”, sostiene Hanspeter Staffler consigliere del partito dei Verdi di Bolzano. Che sottolinea come il referendum abbia attirato l’attenzione degli scienziati, dando risalto al tema dell’ambiente e della salute delle persone.

Il percorso che porta all’autodistruzione serve solo ad arricchire i produttori di pesticidi. Ma non è immutabile. La Commissione europea è impegnata nella strategia Farm to Fork da maggio 2020 per ridurre l’uso di pesticidi sintetici del 50% entro il 2030.

La società civile si sta rianimando e continua a chiedere interventi per la progressiva riduzione ed eliminazione di questa chimica tossica. Partecipa al dibattito sulla proposta di regolamento che sostituirà la direttiva 2009/128/CE, relativa all’uso “sostenibile” dei pesticidi, con proposte concrete, come abbiamo visto .

Le richieste della popolazione sono chiare. Nell’ottobre 2022 la Commissione europea ha confermato la convalida di oltre un milione di firme raccolte nell’ambito dell’iniziativa dei cittadini europei “Salviamo le api e gli agricoltori”. Ed è quindi ora necessario adottare misure concrete per orientare gli agricoltori verso l’agroecologia, per ridurre dell’80% l’uso di pesticidi sintetici entro il 2030.

Felicia Bruscino

