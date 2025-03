Il Dipartimento dell’Istruzione degli Stati Uniti ha avviato un’indagine sul distretto scolastico di Tumwater, nello stato di Washington, dopo che quest’ultimo ha adottato misure per escludere gli studenti transgender dalle competizioni sportive femminili. La decisione del distretto è arrivata in seguito a un episodio controverso, che ha coinvolto una studentessa e un’atleta trans durante una partita di basket scolastica.

La protesta contro l’atleta trans e il “diritto di esprimersi”

L’episodio centrale della vicenda si è verificato durante una partita di basket della squadra femminile junior varsity. Frances Staudt, una studentessa di 15 anni del Tumwater High School, ha richiesto agli ufficiali scolastici che un’atleta trans dell’altra squadra fosse allontanata dal campo o, in alternativa, che la partita fosse annullata. La richiesta è stata respinta in conformità con la politica della Washington Interscholastic Activities Association (WIAA), che permette agli studenti di partecipare alle competizioni in base alla loro identità di genere.

Dopo il rifiuto, Staudt ha deciso di non continuare a giocare e ha continuato a protestare dalla panchina, esprimendo apertamente il proprio disaccordo sulla presenza di un’atleta trans nel torneo femminile. Le sue affermazioni, considerate offensive e discriminatorie, sono state ritenute una violazione delle politiche contro il bullismo e le molestie. La studentessa, però, ha sostenuto che il suo comportamento rientrava nel diritto alla libertà di espressione garantito dal Primo Emendamento.







La reazione del distretto scolastico e la denuncia

A seguito dell’accaduto, la Foundation Against Intolerance & Racism (FAIR) ha presentato un reclamo contro il distretto scolastico di Tumwater, accusandolo di aver violato sia il Titolo IX, che tutela la parità di genere nell’istruzione, sia il diritto alla libertà di parola della studentessa.

In risposta alla crescente pressione, il consiglio direttivo del distretto scolastico di Tumwater ha votato a favore di una risoluzione che propone una modifica alle regole della WIAA, vietando in futuro la partecipazione di ragazze transgender alle competizioni femminili.

L’intervento del Dipartimento dell’Istruzione

Il Dipartimento dell’Istruzione, attraverso l’Ufficio per i Diritti Civili, ha annunciato l’apertura di un’indagine sulle politiche del distretto scolastico, valutando se la recente decisione di escludere le atlete trans costituisca una violazione delle normative federali. Secondo le autorità, il distretto potrebbe rischiare di perdere i finanziamenti federali qualora venisse accertata una violazione del Titolo IX.

Questa indagine è solo una delle numerose aperte a livello nazionale in seguito a un ordine esecutivo firmato dal presidente Donald Trump, volto a limitare la partecipazione di atlete transgender negli sport femminili. La questione ha sollevato un ampio dibattito a livello politico, con alcuni stati che hanno scelto di adottare restrizioni simili, mentre altri hanno difeso il diritto degli studenti transgender a partecipare agli sport in base alla loro identità di genere.

Il contesto legislativo e le dichiarazioni delle autorità

Il sovrintendente dell’istruzione dello Stato di Washington, Chris Reykdal, ha ribadito che la legislazione statale vieta qualsiasi discriminazione basata sull’identità di genere e che le scuole sono tenute a rispettare questa normativa.

In un video pubblicato su YouTube, Reykdal ha sottolineato che, fino a quando le leggi federali o statali non cambieranno, le scuole dello stato continueranno a consentire agli studenti transgender di partecipare alle attività sportive secondo la loro identità di genere.

Anche il distretto scolastico di Tumwater ha rilasciato una dichiarazione ufficiale, ribadendo il proprio impegno a creare un ambiente scolastico sicuro e inclusivo per tutti gli studenti. Tuttavia, ha dichiarato che collaborerà con le autorità per affrontare l’indagine in corso.

Il numero di atleti transgender nelle competizioni scolastiche rimane incerto, ma il dibattito sulla loro partecipazione continua a dividere l’opinione pubblica e il mondo politico. Secondo il National Federation of State High School Associations, lo scorso anno oltre 8 milioni di studenti hanno partecipato agli sport scolastici, ma il numero di atleti transgender non è stato ufficialmente documentato.

Elena Caccioppoli