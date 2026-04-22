Guerra atomica e diritto internazionale vivono una trasformazione profonda che investe teoria e pratica dei conflitti. Le riflessioni di Norberto Bobbio permettono di leggere questo mutamento storico e di comprendere come l’arma atomica ridefinisca categorie, limiti e responsabilità all’interno dell’assetto internazionale.

A cura di Marta Pompi

Nonostante la guerra faccia parte dei temi classici che la tradizione filosofico-giuridica affronta da secoli, l’attuale scenario mondiale mostra quanto sia ancora necessario tornare a riflettere su questo tema. Senza dubbio le nuove armi a nostra disposizione mettono in discussione molti degli strumenti teorici finora utilizzati, poiché modificano la natura stessa dei conflitti armati e delle relazioni internazionali. Norberto Bobbio, una delle voci più lucide della cultura politica italiana, ha dedicato molte pagine a questo tema riflettendo sulla crisi concettuale e strutturale che avvolge il Diritto Internazionale a partire dalla nascita dell’arma atomica.

La svolta atomica

L’avvento delle armi atomiche si è tradotto in una vera e propria svolta storica, di cui è necessario prendere atto per poter riflettere sui nuovi equilibri internazionali. La guerra atomica si differenzierebbe, secondo Bobbio, da quelle precedentemente combattute, per tre caratteristiche principali: la prima di carattere utilitaristico, le altre due di stampo filosofico.

La prima grande differenza riguarda il calcolo della sua effettiva utilità: la guerra termonucleare non è uno strumento adatto per il raggiungimento dello scopo. Se si ammette che il fine ultimo di un conflitto sia la vittoria, per Bobbio la presenza di armi così micidiali renderà sempre più sottile il confine tra vinto e vincitore: gli unici vincitori potrebbero essere difatti i non belligeranti, o gli immuni alla strage.

La seconda differenza riguarda la pericolosità di questi stessi mezzi d’offesa: l’equipaggiamento bellico avrebbe raggiunto per la prima volta una portata tale da garantire la possibile distruzione dell’umanità.

L’incapacità delle dottrine tradizionali di offrire delle possibili giustificazioni circa l’efficacia delle guerre moderne rappresenta invece la terza grande differenza tra i conflitti nucleari e quelli del passato. La teoria della guerra giusta, della guerra come male minore o come male necessario sono alcune delle teorie tradizionali che oggi, secondo l’autore, mostrano la loro inattualità.

Le guerre difensive

Anche nel caso più problematico e ambiguo delle guerre difensive, le teorie elaborate dalla prospettiva della guerra giusta sono ad oggi inapplicabili. Bobbio distingue due modi tradizionali di intendere le guerre di difesa: come risposte violente alla violenza altrui o come guerre preventive.

Nel primo caso, la validità della violenza come risposta ad un’offesa in atto ha senso solo laddove non superi certi limiti: si intende un’uguaglianza tra offesa e punizione. Nel caso di un conflitto atomico questa parità non sarebbe realizzabile: ad avere la meglio sarebbe il primo a colpire, avendo il vantaggio di poter neutralizzare una risposta che sia equa all’offesa iniziale. Anche laddove fosse possibile rispettare il principio dell’uguaglianza, questo si tradurrebbe in un suicidio dell’umanità.

Nel secondo caso, l’azione violenta deve assumere delle dimensioni proporzionali rispetto a quella dell’offesa temuta. In questo scenario lo Stato attaccante potrebbe raggiungere questo scopo soltanto attraverso la distruzione dell’apparato nucleare altrui, limitando la possibilità che quest’ultimo possa reagire superando la soglia di distruzione tollerabile per la potenza che ha mosso l’offesa.

La guerra atomica è solo illegittima o anche illegale?

Al di là di queste crisi relative alla legittimità della guerra, anche la sua legalità sarebbe stata radicalmente messa in questione dalle nuove modalità di conduzione dei conflitti moderni. Intendere i conflitti armati come oggetto di diritto significa cercare di regolare la condotta dei belligeranti tramite delle norme che vengano accettate di comune accordo.

Tali criteri generalmente riguardano quattro limiti: la distinzione tra belligeranti e non belligeranti, l’individuazione degli obiettivi militari, la proibizione dell’uso di armi particolarmente micidiali, l’individuazione delle zone di guerra. Per la natura stessa della guerra atomica questi quattro criteri risultano totalmente inapplicabili, rendendo la guerra non solo illegittima, ma anche illegale. In merito, l’autore scrive: “di fronte al raggio di azione di una bomba H, cade ogni possibile distinzione tra popolazione in armi e popolazione civile, tra obiettivi militari e non militari, ogni mezzo diventa lecito, tutto l’universo raggiungibile diventa zona d’operazioni.”

La guerra diviene allora incontrollabile: se veniva considerata dalla teoria della guerra giusta come un mezzo per attuare il diritto, con l’arma atomica ritorna ad essere la sua antitesi.