Il recente ordine di Donald Trump di lanciare attacchi aerei a Sana’a, la capitale dello Yemen, ha segnato un’escalation significativa nel conflitto in corso. Questi attacchi, che sono stati eseguiti con l’intento di fermare le aggressioni dei ribelli Houthi alle rotte marittime internazionali, si sono verificati in un contesto di crescente tensione nella regione.

Secondo le dichiarazioni di Trump, l’intervento militare è stato reso necessario dalla continua minaccia degli Houthi contro il traffico navale che attraversa un corridoio marittimo importante. Il presidente degli Stati Uniti ha promesso di utilizzare una “forza letale schiacciante” per fermare gli attacchi ai danni delle navi commerciali e militari, e ha sottolineato la determinazione nel garantire la “libertà di navigazione” per le navi americane e quelle internazionali.







L’impatto sui civili degli attacchi aerei a Sana’a

Gli attacchi aerei a Sana’a hanno colpito le basi dei ribelli, le loro difese missilistiche e i leader militari, in un tentativo di indebolire la capacità operativa degli Houthi. La reazione dei ribelli non si è fatta attendere: immagini diffuse sui social media mostrano colonne di fumo nero sollevarsi dal complesso aeroportuale di Sana’a, che ospita anche una vasta base militare. Sebbene non sia stata immediatamente chiara l’entità dei danni, è stato confermato che diversi civili sono stati uccisi o feriti negli attacchi, con un bilancio di almeno 13 vittime e 9 feriti nella capitale yemenita.

Le tensioni tra gli Stati Uniti e gli Houthi sono cresciute negli ultimi mesi, specialmente dopo che i ribelli hanno minacciato di riprendere gli attacchi contro le navi israeliane che navigano nelle acque al largo dello Yemen, in risposta al blocco imposto da Israele sulla Striscia di Gaza. Nonostante le promesse di ritorsioni, non sono stati segnalati altri attacchi Houthi contro navi israeliane da quel momento. Tuttavia, le operazioni militari degli Stati Uniti non si sono fermate, e l’attacco a Sana’a è stato solo l’ultimo capitolo di una serie di interventi militari statunitensi.

Il coinvolgimento internazionale nel conflitto yemenita

A livello internazionale, gli Stati Uniti non sono stati gli unici a colpire le forze Houthi. Israele e la Gran Bretagna hanno preso parte a operazioni simili contro le aree sotto il controllo dei ribelli, anche se, come confermato dal ministero della Difesa israeliano, l’esercito israeliano ha preferito non rilasciare commenti sull’operazione recente. Le forze statunitensi hanno condotto questi attacchi aerei in un contesto di crescente instabilità nella regione, con gli Houthi che continuano a lanciare missili e droni contro navi mercantili e militari, causando il naufragio di almeno due imbarcazioni e la morte di marinai.

Nonostante gli attacchi aerei a Sana’a abbiano causato gravi perdite, è stato anche evidenziato l’effetto di questi raid nel contesto di una guerra più ampia. Da un lato, i ribelli Houthi si trovano ad affrontare notevoli difficoltà economiche e interne, con una crescente repressione contro le voci dissidenti e gli operatori umanitari, mentre dall’altro, le potenze occidentali sembrano determinati a fermare l’influenza iraniana nel conflitto.

Gli Stati Uniti, attraverso una missione che ha coinvolto anche il gruppo di attacco della portaerei USS Harry S. Truman e il sottomarino missilistico USS Georgia, hanno ribadito la loro posizione in favore della protezione delle rotte marittime internazionali. L’obiettivo dichiarato degli attacchi è quello di mettere fine a questa crescente minaccia e ristabilire il controllo sullo stretto di Bab el-Mandeb, un passaggio strategico per il commercio marittimo globale.

Questa serie di attacchi aerei a Sana’a è la prima sotto la seconda amministrazione Trump e segue un periodo di relativa calma nella regione. Sebbene l’amministrazione Biden avesse già lanciato attacchi simili in passato, questo recente intervento statunitense sembra segnare una ripresa della pressione contro i ribelli Houthi, con un focus sull’interruzione delle loro capacità di interferire con il traffico navale internazionale. Trump ha ribadito che queste azioni sono necessarie per proteggere gli interessi economici globali, affermando che gli “assalti incessanti” hanno causato danni economici considerevoli, mettendo in pericolo anche vite innocenti.

Gli attacchi aerei a Sana’a hanno un significato strategico ben più ampio di una semplice risposta a un attacco immediato; si inseriscono in un contesto geopolitico complesso, dove la lotta per il controllo delle rotte marittime e l’influenza regionale si mescolano con le dinamiche interne dello Yemen, paese già devastato da anni di guerra civile. L’intervento degli Stati Uniti, seppur limitato a obiettivi militari, potrebbe avere conseguenze a lungo termine sulla stabilità della regione, mentre il conflitto yemenita continua a rimanere uno dei più tragici e dimenticati del panorama internazionale.

Elena Caccioppoli