Il 2024 è stato l’anno più sanguinoso a causa di tutti gli attacchi agli operatori umanitari che, dall’inizio della raccolta sistematica dei dati nel 2005, hanno subito un incremento di vittime. Secondo il rapporto diffuso dall’Ufficio delle Nazioni Unite per gli affari umanitari (OCHA), sono stati uccisi 383 operatori, con un incremento del 31% rispetto al 2023. Una cifra che non rappresenta solo un dato statistico, ma una vera e propria “accusa di apatia internazionale”, come ha commentato il responsabile umanitario delle Nazioni Unite Tom Fletcher.

Delle 383 vittime del 2024, il report stima che la maggior parte degli operatori umanitari sia stata uccisa nei pressi delle loro comunità, dove operavano o vivevano. A questi, è importante aggiungere anche altri 308 operatori umanitari feriti, 125 rapiti e 45 detenuti, sempre nel medesimo anno.

2025: un bilancio già drammatico per gli attacchi agli operatori umanitari

Il nuovo anno non sembra aver invertito la tendenza delle minacce, torture e mortali attacchi agli operatori umanitari. Fino al 14 agosto 2025, sono già 265 gli operatori uccisi in contesti di guerra. In soli sette mesi si sono registrati 245 attacchi significativi, confermando una curva di violenza che non accenna a diminuire. OCHA avverte che il fenomeno sta assumendo proporzioni strutturali e che la comunità internazionale rischia di abituarsi a queste tragedie.

Gaza e Sudan gli epicentri della tragedia

Per quanto riguarda i dati del 2024, il report indica che la Striscia di Gaza è stata l’area più letale per il personale umanitario, con 181 morti, quasi la metà del totale globale. A seguire il Sudan, dove il conflitto civile ha causato la morte di 60 soccorritori, più del doppio rispetto al 2023.

Altri Paesi hanno visto crescere il numero delle vittime: Libano (20 uccisi contro nessuno l’anno precedente), Etiopia e Siria (14 ciascuno), oltre all’Ucraina (13 morti nel 2024, più del doppio rispetto al 2023). “Come comunità umanitaria, chiediamo – ancora una volta – che coloro che hanno potere e influenza agiscono per l’umanità, proteggano i civili e gli operatori umanitari e ritengano responsabili i colpevoli” ha ribadito Tom Flecher, sottosegretario generale delle Nazioni Unite per gli affari umanitari, nonché coordinatore dei soccorsi di emergenza.

Tra gli episodi più atroci si ricorda quello avvenuto il 23 marzo 2024 a Rafah, nel sud della Striscia di Gaza. Secondo i rapporti delle Nazioni Unite, un’operazione delle truppe israeliane si è conclusa con l’uccisione di 15 medici e soccorritori, nonostante i loro veicoli fossero chiaramente contrassegnati. I corpi furono seppelliti in una fossa comune, recuperati soltanto una settimana dopo. Per Fletcher, questo è stato il simbolo della brutalità con cui vengono colpite persone che hanno come unico compito quello di salvare vite.







Attacchi considerati crimini di guerra

Organizzare e procedere con gli attacchi agli operatori umanitari è classificato dal diritto internazionale come crimine di guerra. Eppure, il senso di impunità cresce. Nel 2024 sono stati documentati 599 grandi attacchi, un aumento drastico rispetto ai 420 del 2023. Le responsabilità principali vengono attribuite alle forze armate degli Stati coinvolti o a gruppi armati affiliati, senza che vi siano conseguenze concrete per i responsabili.

“Anche un solo attacco contro un collega umanitario è un attacco a tutti noi e alle persone che serviamo”, ha ribadito Fletcher in occasione della Giornata mondiale umanitaria. Nelle sue parole si percepisce un richiamo forte alla responsabilità della comunità internazionale: proteggere chi si spende per aiutare civili intrappolati nei conflitti significa difendere l’umanità stessa. L’ONU chiede a gran voce che chi detiene potere politico e militare agisca per garantire sicurezza e giustizia.

Un problema globale

Sebbene la drammaticità emerga principalmente in due epicentri, è importante sottolineare che il fenomeno non è circoscritto a Gaza e Sudan. Il database Aid Worker Security, che raccoglie dati dal 1997, mostra che nel 2024 la violenza contro operatori umanitari è aumentata in 21 Paesi rispetto all’anno precedente. Oltre ai territori palestinesi e al Sudan, tra le aree più colpite figurano Sud Sudan, Nigeria e Congo, con decine di attacchi documentati. Questo dimostra che la questione non riguarda solo i conflitti più mediatizzati, ma è parte di una crisi umanitaria mondiale.

La retorica della solidarietà, secondo l’OCHA, non basta più. L’inazione politica e militare favorisce la ripetizione di violenze che rendono sempre più difficile portare aiuto in zone di guerra. Senza una protezione effettiva, la comunità internazionale rischia di perdere la sua capacità di intervento umanitario. Fletcher ha sottolineato che la violenza contro i soccorritori “non è inevitabile” e che la sua fine dipende dalla volontà di imporre regole e responsabilità ai belligeranti.

Il bilancio dell’OCHA degli attacchi agli operatori umanitari segna un punto di non ritorno: mai così tanti operatori umanitari erano stati uccisi in un solo anno. Gaza e Sudan sono gli epicentri di una violenza che colpisce in modo sproporzionato proprio chi cerca di alleviare le sofferenze delle popolazioni civili. I dati parziali del 2025 confermano che la spirale non si arresta. La domanda ora è se la comunità internazionale sarà capace di trasformare l’indignazione in azione concreta, garantendo protezione a chi rappresenta l’ultimo baluardo di speranza nelle zone di guerra.

Lucrezia Agliani