Una catena di episodi violenti ha investito il sistema penitenziario francese, in un’escalation che le autorità giudicano “senza precedenti”. A partire da domenica 14 aprile, numerose carceri francesi sono state colpite da atti vandalici e attentati, alcuni dei quali particolarmente gravi. Incendi dolosi, colpi d’arma da fuoco e scritte minacciose hanno accompagnato quella che, secondo diversi osservatori, appare sempre più come una strategia coordinata di attacchi alle carceri francesi. A indagare è ora la procura nazionale per l’antiterrorismo.

Auto in fiamme e messaggi criptici: la sigla DDPF e gli errori di bersaglio

Uno degli episodi simbolo di questa ondata di attacchi alle carceri francesi si è verificato a Villefontaine, piccolo comune vicino a Lione. Qui, è stata data alle fiamme la porta di un’abitazione privata, sulla quale è comparsa la sigla DDPF – acronimo di Droits des prisonniers français (“Diritti dei carcerati francesi”).

Secondo il sindacato degli agenti penitenziari FO Justice, l’intenzione era quella di colpire la casa di un sorvegliante, ma i responsabili avrebbero sbagliato indirizzo. Lo stesso simbolo è apparso in altri contesti, alimentando l’ipotesi di una rivendicazione ideologica più strutturata.

Colpi di arma da fuoco e incendi in serie: la Francia colpita da nord a sud

Dalla Normandia alla Provenza, passando per l’Île-de-France, l’intero territorio nazionale è stato interessato da attacchi alle carceri francesi. A Tolone, ad esempio, si è registrata una delle azioni più gravi: 15 colpi d’arma da fuoco sono stati sparati contro il portone del carcere locale. A Marsiglia, Aix-en-Provence e Valence sono stati appiccati incendi a veicoli nel perimetro delle strutture carcerarie. Sette auto sono andate distrutte nella notte tra il 13 e il 14 aprile tra Réau e Agen, mentre altri atti vandalici hanno coinvolto Nîmes, Villepinte e Nanterre.

Caen, Corbas, Villefranche-sur-Saône: la tensione non si ferma

Nella notte tra domenica e lunedì, nuovi attacchi hanno colpito l’area di Lione. A Corbas, due vetture sono state incendiate nel parcheggio del carcere e altre due danneggiate. A Villefranche-sur-Saône è stata bruciata l’auto di un agente penitenziario, mentre a Caen, in Normandia, un’auto è stata data alle fiamme nelle prime ore del mattino, provocando un rogo che ha coinvolto cinque veicoli amministrativi.

Il moltiplicarsi degli episodi in aree geografiche così distanti ha rafforzato il sospetto che si tratti di una campagna orchestrata a livello nazionale.

Chi c’è dietro agli attacchi alle carceri francesi? Tra narcos e anarchici, un rebus per gli inquirenti

Le autorità non hanno ancora diffuso ipotesi definitive sull’identità degli attentatori. Tuttavia, alcune piste stanno emergendo con forza. Il ministro della Giustizia Gérald Darmanin ha parlato apertamente di “attacchi terroristici”, lasciando intendere il coinvolgimento di reti criminali legate al narcotraffico.

Questi gruppi potrebbero reagire così alla riforma penitenziaria proposta dal governo, che prevede – tra le altre misure – il trasferimento in carceri di massima sicurezza dei capi della criminalità organizzata. Altre voci, invece, suggeriscono un coinvolgimento dell’estrema sinistra anarchica, che da anni denuncia le condizioni delle carceri e potrebbe essere collegata alla sigla DDPF apparsa sugli edifici e sulle vetture colpite.

Una reazione alle politiche repressive del governo?

Il ministero dell’Interno francese, guidato da Bruno Retailleau, ha recentemente adottato una linea molto dura contro il narcotraffico. Misure repressive, trasferimenti e maggiore sorveglianza sono al centro del nuovo approccio penitenziario, che ha però generato forti reazioni.

Secondo alcuni analisti, gli attacchi sarebbero una risposta diretta a queste politiche, un messaggio intimidatorio per scoraggiare ulteriori inasprimenti del sistema carcerario. La simultaneità e la ripetitività degli episodi suggeriscono infatti una pianificazione accurata, non frutto di azioni isolate.







La risposta dello Stato agli attacchi alle carceri francesi: tra indagini e allerta massima

Al momento, tutte le indagini sono state affidate alla procura antiterrorismo, che sta esaminando ogni dettaglio degli episodi per tracciare eventuali collegamenti. Nessuna rivendicazione ufficiale è ancora arrivata, e le autorità mantengono il massimo riserbo.

Intanto, il ministro Darmanin ha annunciato una visita a Tolone, luogo simbolo di questa ondata di violenza, per esprimere il sostegno del governo al personale penitenziario e valutare ulteriori misure di sicurezza. L’intero apparato carcerario è in stato di allerta, con sorveglianza rafforzata nelle principali strutture.

Quella in corso in Francia non è un attacco – o quantomeno, un tentativo di attacco – diretto al cuore del sistema penitenziario e, in senso più ampio, all’autorità dello Stato. Che si tratti di narcos, anarchici o altri soggetti, il messaggio degli attacchi alle carceri francesi è chiaro: la tensione tra ordine pubblico e dissenso violento ha raggiunto un nuovo livello.

Nei prossimi giorni sarà cruciale capire se dietro questi gesti ci sia una strategia strutturata o una serie di atti isolati. Ma una cosa è certa: le carceri francesi sono diventate il nuovo fronte caldo della sicurezza nazionale.

Lucrezia Agliani