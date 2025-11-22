Persistono gli attacchi della destra al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il clima di tensione viene ormai esternato anche dal Quirinale. Con una nota, il Colle ha definito «ridicole» le accuse mosse dal deputato e capogruppo FdI Galeazzo Bignami alla Camera, dopo la pubblicazione di un editoriale di Maurizio Belpietro su La Verità. Nell’articolo sono state riportate presunte confidenze del consigliere del Quirinale Francesco Saverio Garofani, in cui accennava a uno «scossone» per destituire il Governo Meloni e Bignami il giorno stesso, durante una sessione di lavoro a Montecitorio, ha chiesto una smentita ufficiale al Colle che ha risposto con una nota non per smentire, ma per esprimere «stupore», dato che ancora una volta un capogruppo di un partito di maggioranza ha dato credito «all’ennesimo attacco alla Presidenza della Repubblica sconfinando nel ridicolo».

Continuano le tensioni istituzionali tra maggioranza e Quirinale

Sono stati momenti di imbarazzo per Giorgia Meloni, che si è trovata a dover sistemare in fretta e furia un autogol della sua maggioranza. Questa volta il terremoto è stato scaturito da un editoriale di Maurizio Belpietro su La Verità, in cui supponeva un complotto del Quirinale ai danni del Governo. La pubblicazione dell’articolo sarebbe potuta passare in secondo piano, ma il deputato Galeazzo Bignami di Fratelli d’Italia – quello che si vestiva da nazista a Carnevale – ha deciso di intervenire alla Camera per chiedere una smentita ufficiale direttamente alla Presidenza della Repubblica, ricevendo invece una durissima nota in cambio.

C’è da premettere che Sergio Mattarella è sempre stato un democristiano e le sue idee politiche tendono più a destra che a sinistra, ma nel suo ruolo di Presidente della Repubblica funge da garante della Costituzione e nell’esercizio delle sue funzioni ha sempre mantenuto una linea di dialogo, apertura e rispetto verso ogni Governo che ha avuto l’Italia sotto la sua presidenza. Quindi, il Presidente deve aver perso davvero la pazienza per aver deciso di far pubblicare la seguente nota:

Al Quirinale si registra stupore per la dichiarazione del capogruppo alla Camera del partito di maggioranza relativa che sembra dar credito a un ennesimo attacco alla Presidenza della Repubblica costruito sconfinando nel ridicolo.

La vicenda ha provocato una dura condanna da parte delle opposizioni, che hanno chiesto un chiarimento diretto dei vertici istituzionali, avvenuto il 19 novembre su richiesta stessa di Meloni, il giorno successivo alla pubblicazione dell’articolo e all’intervento di Bignami. Dopo l’incontro, Meloni ha ribadito la «sintonia istituzionale» con il Colle, anche se ha definito «inopportune» le presunte parole di Garofani riportate da La Verità. Una nota di FdI in cui viene ribadita la collaborazione tra Colle e Palazzo Chigi ha apparentemente chiuso la tensione istituzionale.

Dal canto loro, le opposizioni hanno accusato Meloni di voler creare distrazione, accusando la maggioranza di cercare uno «scontro istituzionale per distogliere l’attenzione dai problemi reali del Paese».

La scena politica destra ha un problema con la Costituzione

Nonostante la bandiera bianca, l’episodio è l’ultimo di una serie di attacchi della destra al Presidente della Repubblica e le forze politiche che si riconoscono nel centrodestra, soprattutto nei momenti di crisi politica e per il suo ruolo di garante della Carta Costituzionale e della stabilità internazionale.

Era il 2018 quando il Presidente pose il veto sulla nomina di Paolo Savona a Ministro dell’Economia e delle Finanze nel Governo Conte I. Savona è un leghista euroscettico e critico della moneta unica così, per garantire la stabilità, gli impegni internazionali dell’Italia e il rapporto di fiducia con l’Unione Europea, Mattarella esercitò uno dei suoi doveri istituzionali ponendo il veto. L’allora Ministro dell’Interno Matteo Salvini divenne furibondo, chiedendo l’impeachment o lo stato di accusa per Mattarella e aizzò i suoi seguaci social contro il Presidente, che culminarono in un’indagine della Procura di Roma per attentato alla libertà del Capo dello Stato.







Venne poi la pandemia e Mattarella fu spesso criticato per il forte spirito europeista e per gli appelli all’unità durante i suoi momenti di crisi. Il senatore leghista Claudio Borghi invitò Mattarella alle dimissioni se pensava che la sovranità fosse dell’UE e non dell’Italia, venne inoltre criticato dalla destra più radicale per la sua fermezza nel sostenere le misure di contenimento dei governi Conte e Draghi, percepite come limitazioni alla libertà individuale.

Il 2022 fu invece l’anno della rielezione del Presidente della Repubblica: il centrodestra formato da FdI, allora all’opposizione, e Lega faticò a trovare un candidato unitario per il Quirinale e alla fine la maggioranza del Parlamento decise di chiedere a Mattarella di restare per un altro mandato. La decisione però fu sofferta e Meloni era considerata una delle figure politiche meno entusiaste del Mattarella bis.

Ogni volta, la risposta del Colle è sempre stata ponderata e rispettosa, ma non questa volta. Sarà che Mattarella ha fatto parte di una scena politica diversa, quando ricoprire un ruolo istituzionale implicava decoro e serietà, nulla a che vedere con quella di oggi e fa bene a ricordare che basta poco per sfociare nel ridicolo.

Aurora Colantonio