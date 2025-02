Un nuovo attacco terroristico ha scosso la Francia: a Mulhouse, in Alsazia, un uomo ha accoltellato diverse persone in un mercato affollato, causando la morte di un cittadino portoghese e il ferimento di tre agenti di polizia. L’aggressore, un 37enne algerino già noto alle autorità per radicalizzazione, è stato arrestato. Il governo francese ha confermato la matrice terroristica dell’attacco a Mulhouse e ha annunciato nuove misure per rafforzare la sicurezza e il controllo dell’immigrazione.

Un attacco che scuote la Francia

Un violento attacco a Mulhouse, caratterizzato dall’uso di un coltello, ha colpito la cittadina in Alsazia, causando la morte di un uomo e ferendo almeno tre agenti di polizia municipale. L’aggressore, un cittadino algerino di 37 anni, era noto alle autorità ed era inserito in una lista di sorveglianza per rischio terrorismo. La Procura nazionale antiterrorismo (Pnat) ha preso in carico le indagini, confermando l’arresto dell’attentatore e di altre tre persone sospettate di essere collegate all’attacco.

La dinamica dell’aggressione

L’attacco a Mulhouse è avvenuto nei pressi di un mercato coperto durante una manifestazione di solidarietà per il Congo. L’aggressore avrebbe gridato “Allah Akbar” prima di scagliarsi contro le vittime. Un uomo di 69 anni, di nazionalità portoghese, è stato ucciso mentre tentava di intervenire. Tra i feriti, tre agenti di polizia municipale, di cui uno colpito alla carotide e un altro al torace. Le forze dell’ordine sono intervenute prontamente, riuscendo a fermare l’attentatore poco dopo l’attacco.

Un sospettato noto alle autorità

Le indagini hanno rivelato che il 37enne era già stato condannato in passato per istigazione al terrorismo. Dopo essere stato rilasciato da un centro di detenzione amministrativa, si trovava sotto sorveglianza giudiziaria con l’obbligo di lasciare la Francia. Tuttavia, l’Algeria aveva respinto ripetutamente il suo rimpatrio, rifiutando di rilasciare il lasciapassare consolare necessario.







Poche ore prima dell’attacco, l’uomo si era rifiutato di firmare l’ordinanza di sorveglianza giudiziaria presso la stazione di polizia di Mulhouse.

Reazioni politiche e istituzionali

L’attacco a Mulhouse ha suscitato una forte reazione da parte delle istituzioni francesi. Il presidente Emmanuel Macron ha definito l’episodio un “attacco terroristico islamista” e ha ribadito l’impegno del governo nella lotta contro il terrorismo. Anche il primo ministro François Bayrou ha espresso cordoglio per le vittime su X, sottolineando la necessità di un’azione decisa contro il fanatismo.

Il governo francese ha annunciato la convocazione di un consiglio interministeriale per il controllo dell’immigrazione. Il ministro dell’Interno, Bruno Retailleau, ha evidenziato come il sospettato fosse soggetto a un ordine di espulsione da dieci anni, mai eseguito a causa del mancato accordo con l’Algeria.

Jean-Noël Barrot, ministro degli Esteri, ha richiesto ai rappresentanti diplomatici un rapporto dettagliato sui rimpatri irregolari, che sarà presentato al primo ministro per valutare nuove misure restrittive. Intanto, le indagini della Procura nazionale antiterrorismo proseguono per “omicidio a scopi terroristici” e “tentati omicidi a scopo terroristico contro pubblici ufficiali”.

Un Paese sotto pressione

L’attacco a Mulhouse si inserisce in un contesto di crescente tensione in Francia per il rischio di atti terroristici. La città è stata colpita da un episodio di violenza che richiama recenti attacchi avvenuti in Europa, come quello di Berlino pochi giorni prima, proprio davanti al memoriale della Shoah. La sindaca di Mulhouse, Michèle Lutz, ha parlato di “orrore” e ha espresso vicinanza alle famiglie delle vittime, auspicando che la giustizia faccia il suo corso.

L’inchiesta in corso dovrà chiarire eventuali complicità e verificare se l’attentatore abbia agito da solo o con il supporto di una rete più ampia. Intanto, la Francia continua a rafforzare le misure di sicurezza, mantenendo alta l’attenzione sul rischio di nuovi attacchi.

Intanto, oltre all’aggressore, ci sono stati altre tre arresti per l’attacco a Mulhouse, secondo quanto rilasciato dalla stessa Procura dell’antiterrorismo. Attualmente, le tre persone sono in custodia della polizia, ma le forze dell’ordine non hanno fornito nessun ulteriore dettaglio.

Lucrezia Agliani