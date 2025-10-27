La missione UNIFIL, da decenni simbolo degli sforzi internazionali per mantenere la pace lungo il confine tra Israele e Libano, si trova oggi nel mirino di una nuova ondata di violenza. Un attacco all’UNIFIL infatti, proprio contro una sua pattuglia, avvenuto nei pressi di Kfar Kila, ha riacceso le tensioni in un’area già segnata da anni di conflitti e accuse reciproche. Il coinvolgimento diretto dell’esercito israeliano, denunciato dalle Nazioni Unite come una violazione della risoluzione 1701, apre una nuova fase di crisi diplomatica e militare.

Sullo sfondo, un contesto sempre più instabile, dove le linee di demarcazione tra missione di pace, operazioni militari e propaganda politica appaiono ogni giorno più sfumate.

Attacco all’UNIFIL: un drone e un colpo di artiglieria contro la missione ONU

La tensione lungo il confine tra Libano e Israele è tornata a salire dopo un grave attacco all’UNIFIL, che ha dunque coinvolto la missione di peacekeeping dell’ONU. Secondo quanto riferito dalla stessa forza internazionale, nel pomeriggio di domenica un drone israeliano avrebbe sorvolato in modo minaccioso una pattuglia impegnata a Kfar Kila, località libanese situata a ridosso della linea di confine. Poco dopo, il velivolo avrebbe sganciato una granata nelle immediate vicinanze del gruppo di osservatori, seguito dal tiro di un carro armato israeliano. Nessuno dei militari ONU è rimasto ferito, ma l’attacco all’UNIFIL ha scatenato una nuova ondata di accuse reciproche.

L’UNIFIL ha denunciato la gravità dell’episodio, ricordando che tali azioni costituiscono una violazione diretta della risoluzione 1701 del Consiglio di Sicurezza e mettono a rischio la sicurezza delle proprie truppe. Israele, dal canto suo, ha fornito una versione opposta: secondo le Forze di Difesa Israeliane (IDF), il drone stava conducendo una semplice missione di raccolta dati quando sarebbe stato “deliberatamente abbattuto” dai caschi blu, che avrebbero reagito in maniera sproporzionata.

L’ombra di Hezbollah e il fragile cessate il fuoco

Gli scontri non avvengono nel vuoto. Da mesi, il sud del Libano è teatro di scambi di fuoco e bombardamenti mirati che coinvolgono Israele e il movimento sciita Hezbollah, storico alleato dell’Iran. Gli attacchi israeliani, ormai quasi quotidiani, mirano secondo Tel Aviv a neutralizzare comandanti e depositi di armi del gruppo libanese, ma spesso finiscono per colpire aree civili.

Fonti militari israeliane hanno confermato di aver condotto due raid nelle ultime ore: uno nella valle della Beqaa, dove sarebbe rimasto ucciso Ali Hussein al Mousawi, accusato di traffico di armi tra Siria e Libano; l’altro nella zona di Naqoura, che avrebbe provocato la morte di Abd Mahmoud al Sayed, funzionario di Hezbollah impegnato nel ripristino delle infrastrutture militari. Le autorità libanesi denunciano violazioni sistematiche della sovranità nazionale e chiedono all’ONU una risposta più decisa contro Israele, che mantiene tuttora cinque postazioni militari in territorio libanese.

Un rapporto difficile tra Israele e la missione ONU

Il rapporto tra Israele e l’UNIFIL si è deteriorato progressivamente dopo il conflitto dello scorso anno, quando l’esercito israeliano aveva accusato i caschi blu di proteggere le postazioni di Hezbollah invece di monitorarle. Da allora, secondo fonti ONU, si sarebbero moltiplicati gli episodi ostili: droni israeliani sopra le basi UNIFIL, laser puntati contro i militari e lancio di ordigni nei pressi delle postazioni.

Il governo israeliano ha a più riprese chiesto il ritiro anticipato della missione, sostenendo che non svolge più il proprio ruolo di garanzia. L’ONU, pur difendendo l’operato dei suoi peacekeeper, ha comunque deciso un progressivo ridimensionamento della presenza militare: il ritiro completo è previsto entro la fine del 2027, con una riduzione del personale già a partire dal 2026.







Le condanne internazionali e la risposta italiana

L’attacco all’UNIFIL ha suscitato immediata preoccupazione anche in Europa. Il ministro della Difesa italiano Guido Crosetto, che supervisiona la partecipazione dell’Italia alla missione UNIFIL, ha definito l’attacco «un atto grave e deliberato», ricordando che «colpire le forze di pace non è mai il frutto di un errore». Dalle Nazioni Unite è arrivata una condanna ufficiale, in cui si ribadisce che tali azioni mettono in pericolo la vita dei peacekeeper e rappresentano una violazione degli accordi internazionali che regolano il cessate il fuoco tra Israele e Libano.

Secondo osservatori indipendenti, l’episodio di Kfar Kila dimostra quanto sia fragile la tregua lungo la cosiddetta “Linea Blu”, tracciata dall’ONU nel 2000 dopo il ritiro israeliano dal Libano. Le forze UNIFIL, che contano circa 10.000 soldati provenienti da oltre 40 Paesi, continuano a operare in un contesto in cui la linea tra difesa e provocazione è sempre più sottile.

Ostaggi liberati e diplomazia ferma

Nel frattempo, sul fronte interno israeliano, si registrano notizie di sollievo: tre ex ostaggi liberati da Gaza – Evyatar David, Guy Gilboa-Dalal ed Eitan Mor – sono stati dimessi dall’ospedale Beilinson di Petah Tikva dopo due settimane di ricovero. Le autorità mediche hanno annunciato un percorso di riabilitazione fisica e psicologica, mentre il governo israeliano ribadisce la volontà di continuare le operazioni per il recupero degli ostaggi ancora dispersi.

Il capo di Stato maggiore delle IDF, Eyal Zamir, ha ricordato l’impegno di Israele nel rintracciare i corpi dei soldati ancora in mano a Hamas, sollecitando il sostegno degli Stati Uniti e della Croce Rossa. Ma la diplomazia, su questo fronte, appare ancora paralizzata.

La missione UNIFIL: simbolo di pace sotto assedio

L’attacco all’UNIFIL a Kfar Kila non rappresenta soltanto un incidente militare, ma un segnale politico chiaro. In un Medio Oriente in costante equilibrio tra tregua e guerra, anche una scintilla può trasformarsi in una crisi. L’UNIFIL, nata nel 1978 per garantire la pace lungo il confine libanese, si trova oggi isolata tra due fuochi: da un lato Israele, che ne contesta l’imparzialità; dall’altro Hezbollah, che ne tollera la presenza ma ne limita l’azione.

La comunità internazionale teme che un ulteriore deterioramento della situazione possa minare definitivamente la credibilità delle operazioni di peacekeeping ONU. L’episodio di domenica, pur non avendo causato vittime, conferma che la pace al confine tra Israele e Libano resta appesa a un filo.

Lucrezia Agliani