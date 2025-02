L’attacco hacker russo all’Italia proviene dal gruppo NoName057(16) che sta lanciando una serie di attacchi DDoS (Distributed Denial of Service) contro diverse infrastrutture vitali per l’Italia, come trasporti e banche. Questi attacchi informatici sono arrivati dopo le dichiarazioni rilasciate dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in merito alla Russia e alla sua comparazione con il Terzo Reich, un’analogia che ha suscitato lo sdegno delle autorità russe. La portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, aveva minacciato che le parole di Mattarella non sarebbero rimaste senza conseguenze.

L’attacco hacker russo: cosa è successo?

Il gruppo NoName057(16), noto per essere un collettivo di hacker con legami ideologici con la Russia, ha lanciato una serie di attacchi DDoS che hanno colpito diversi siti web di infrastrutture italiane. Tra gli obiettivi principali figurano gli aeroporti di Linate e Malpensa, gli uffici dell’Autorità dei trasporti, nonché i porti di Taranto e Trieste. Gli attacchi si sono concentrati anche su Intesa Sanpaolo, uno dei maggiori gruppi bancari italiani.

Questi tipi di attacchi hanno lo scopo di sovraccaricare i server dei siti web targetizzati, rendendoli inaccessibili per gli utenti. Sebbene al momento non siano stati segnalati danni diretti ai servizi erogati dalle infrastrutture colpite, il blocco temporaneo dei siti ha comunque creato disagi, interrompendo temporaneamente l’accesso ai portali informatici dei trasporti e delle banche.

La rivendicazione degli hacker e le motivazioni politiche

Nella rivendicazione dell’attacco, il gruppo NoName057(16) ha esplicitamente legato la sua azione alle dichiarazioni di Sergio Mattarella, definite dai hacker come “russofobe”. In particolare, il collettivo ha puntato il dito contro le dichiarazioni rilasciate dal presidente italiano durante una conferenza tenutasi all’università di Marsiglia, dove ha paragonato la Russia di Vladimir Putin al regime del Terzo Reich.

Queste affermazioni, secondo NoName057(16), sarebbero state un atto di aggressione nei confronti della Russia, e l’attacco alle infrastrutture italiane rappresenterebbe una risposta diretta alla retorica “anti-russa” di Mattarella. Inoltre, il gruppo ha accusato l’Italia di sostenere in modo attivo le sanzioni internazionali contro la Federazione Russa e di continuare a partecipare a politiche che danneggiano gli interessi russi a livello globale.







Maria Zakharova aveva avvertito

Il governo russo ha reagito prontamente agli attacchi hacker, con la portavoce del ministero degli Esteri, Maria Zakharova, che aveva lanciato un chiaro avvertimento. In un intervento su una televisione di stato russa, Zakharova aveva dichiarato che le affermazioni di Mattarella non sarebbero passate inosservate e che ci sarebbero state conseguenze. La diplomazia russa ha stigmatizzato le parole del presidente italiano, accusandolo di “insultare” la Russia e di fare paralleli ingiustificati con un periodo storico oscuro come quello del nazismo.

I danni del cyber-attacco

In Italia, nonostante il clamore suscitato dagli attacchi, al momento non sono stati registrati danni concreti ai servizi erogati dagli enti colpiti. Le autorità italiane hanno subito avviato operazioni di supporto per contenere i danni e mitigare l’impatto degli attacchi. L’Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN) ha preso in carico la situazione, collaborando con le strutture tecniche per fermare l’offensiva hacker prima che potesse causare disagi più gravi.

Secondo le prime informazioni, l’attacco non ha avuto conseguenze operative per le attività quotidiane dei trasporti o delle transazioni bancarie, ma ha evidenziato la vulnerabilità delle infrastrutture italiane a minacce informatiche di matrice statale. Le agenzie coinvolte hanno garantito il rapido ripristino dei servizi online, limitando i danni alle interruzioni temporanee dei siti web.

L’intensificarsi degli attacchi hacker: una nuova frontiera della guerra digitale

Questo attacco non è un caso isolato, ma fa parte di una strategia più ampia che vede il cyberspazio come un nuovo campo di battaglia nella guerra ibrida tra la Russia e i paesi occidentali. Negli ultimi anni, la Russia ha intensificato le sue azioni nel cyberwarfare, utilizzando hacker e gruppi informatici per mettere sotto pressione i governi nemici, interrompere i servizi e rubare informazioni sensibili.

Gli attacchi DDoS sono uno strumento comune in questo tipo di operazioni, in quanto permettono di mettere rapidamente fuori gioco siti web e infrastrutture critiche senza necessità di entrare nei sistemi o rubare dati. Tuttavia, nonostante la loro efficacia nel causare disagi, questi attacchi non sempre hanno un impatto duraturo sui sistemi colpiti, a meno che non vengano accompagnati da altre forme di attacco più sofisticate, come il phishing o il ransomware.

Leggi anche: Dalla cyberwar alla wetwar, come cambiano le guerre nel 2025

Le implicazioni politiche: tensioni tra Italia e Russia

Questo episodio ha riacutizzato le tensioni politiche tra l’Italia e la Russia, già fragile per il coinvolgimento italiano nelle sanzioni internazionali e nella cooperazione con le politiche occidentali. Le parole del presidente Mattarella, che ha paragonato la Russia di Putin al Terzo Reich, sono state interpretate da Mosca come una grave provocazione. L’attacco informatico potrebbe essere solo uno dei tanti strumenti che la Russia sta utilizzando per rispondere a quella che percepisce come una minaccia alla sua sovranità.

Le dichiarazioni di Zakharova sono un chiaro avvertimento che le politiche italiane potrebbero essere destinate a incontrare una risposta più forte, sia nel cyberspazio che in altre forme di conflitto geopolitico. Sebbene al momento non siano previsti altri sviluppi immediati, la situazione rimane tesa, e le azioni future potrebbero includere un intensificarsi delle cyber-operazioni contro gli interessi italiani.

Vincenzo Ciervo