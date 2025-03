L’attacco Nato in Libia del 19 marzo 2011 segnò l’inizio dell’intervento militare internazionale sul territorio libico, con il coinvolgimento diretto della Nato e di alcune potenze occidentali. Le conseguenze di quest’azione furono complesse e divisive, portando la Libia a precipitare in una fase di instabilità politica e conflitti interni.

L’operazione militare del 19 marzo segnò l’avvio di una campagna aerea finalizzata a limitare le capacità offensive del regime di Mu’ammar Gheddafi, e impedire l’uso delle sue forze aeree contro i civili. L’intervento, inizialmente, prevedeva l’imposizione di una “no-fly zone” e raid aerei mirati, ma presto si trasformò in un sostegno diretto alle forze ribelli, che portò al crollo del regime. L’attacco Nato in Libia divenne così un fattore determinante nel capovolgimento della situazione sul campo.

La spinta delle Primavere Arabe

Per meglio comprendere il contesto dell’attacco Nato in Libia è necessario esaminare brevemente il fenomeno delle Primavere Arabe.

Movimento di proteste e rivolte popolari, ebbero come obiettivo principale il rovesciamento dei regimi autoritari e l’instaurazione di sistemi più democratici, e videro la luce con l’auto-immolazione, alla fine del 2010, di Mohamed Bouazizi, un venditore ambulante tunisino che si diede fuoco in segno di protesta contro la polizia. Questo gesto innescò una serie di manifestazioni che rapidamente coinvolsero l’intero paese, portando al crollo del regime di Zine El Abidine Ben Ali, dopo un governo durato oltre vent’anni.

Le proteste e le manifestazioni furono alimentate da un forte malcontento sociale, dalla crisi economica, dalla corruzione e dell’autoritarismo, e si diffusero rapidamente in altri paesi del Nord Africa e del Medio Oriente, come Egitto, Siria, Yemen e, appunto, Libia.

La Libia si trovava sotto il dominio di Gheddafi dal 1969, e di certo non fu immune a queste ondate di contestazione. Le proteste libiche iniziarono nel febbraio 2011 a Bengasi e si diffusero rapidamente nel paese. La reazione del regime fu brutale: Gheddafi ordinò la repressione delle rivolte con l’uso massiccio della forza militare, provocando centinaia di vittime e suscitando l’indignazione internazionale.

La situazione antecedente all’attacco Nato in Libia

Il paese, ancor prima dell’attacco Nato in Libia, era immerso in una guerra civile. Da una parte, le forze fedeli a Gheddafi tentavano di mantenere il controllo del territorio; dall’altra, gruppi di ribelli, sostenuti da una parte della popolazione, avanzavano nelle città strategiche. Il Consiglio Nazionale di Transizione (CNT), formato dagli oppositori di Gheddafi, si autoproclamò governo legittimo del paese, ottenendo il sostegno di alcune potenze occidentali. Tuttavia, in assenza di un supporto militare diretto, i ribelli faticavano a contrastare la superiorità bellica delle forze governative.

Di fronte alle crescenti violenze e alla minaccia di un massacro su larga scala, il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite approvò la Risoluzione 1973. Tale risoluzione autorizzava all’uso della forza per proteggere i civili e istituiva una “no-fly zone” sullo spazio aereo libico, impedendo alle forze di Gheddafi di utilizzare l’aviazione contro i ribelli.

La Risoluzione 1973: al via l’Attacco Nato in Libia

La Risoluzione 1973 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, adottata il 17 marzo 2011, autorizzò gli Stati membri a intraprendere “tutte le misure necessarie” per proteggere i civili libici durante il conflitto in corso.

Questo mandato includeva l’uso della forza militare, in particolare, l’attuazione di attacchi aerei contro le forze di Gheddafi, al fine di fermare le violenze portate avanti dal regime contro i ribelli e la popolazione civile. Inoltre, la risoluzione istituì una no-fly zone sopra la Libia, impedendo al governo di Gheddafi di utilizzare l’aviazione per bombardare le posizioni dei ribelli e le aree residenziali, riducendo così le capacità militari del regime. Parallelamente, furono adottate sanzioni economiche, con il blocco delle risorse finanziarie del governo libico e il congelamento dei beni di Gheddafi e dei suoi principali alleati, impedendogli di rafforzare il suo apparato repressivo.

L’attacco Nato in Libia e il ruolo degli attori internazionali

Il 19 marzo 2011, Francia, Regno Unito e Stati Uniti lanciarono le prime operazioni aeree contro le forze di Gheddafi, segnando l’inizio dell’intervento militare. Successivamente, la Nato assunse il comando dell’operazione, denominata “Unified Protector“.

Il coinvolgimento diretto della Nato e delle potenze occidentali fu oggetto di controversie. Alcuni paesi, come la Francia e il Regno Unito, sostenevano fermamente la necessità dell’intervento per motivi umanitari e strategici, mentre altre nazioni espressero non poche perplessità. La Russia e la Cina, ad esempio, criticarono l’operazione, sostenendo che essa andava oltre il mandato della Risoluzione 1973, ma che, piuttosto, mirava a un cambio di regime. Alcuni paesi dell’Unione Africana tentarono di mediare per una soluzione politica, ma senza alcun successo.







L’intervento militare, con l’attacco Nato in Libia, portò rapidamente al deterioramento della posizione di Gheddafi. Le forze ribelli, sostenute dai raid aerei della Nato, avanzarono fino a conquistare Tripoli nell’agosto 2011. Il comandante Gheddafi fu catturato e ucciso il 20 ottobre 2011 a Sirte, sancendo la fine definitiva del suo regime.

Le conseguenze di questa azione furono complesse e divisive, con la Libia che precipitò in una lunga fase di instabilità politica e conflitti interni.

Le conseguenze dell’attacco Nato in Libia

Nonostante la caduta di Gheddafi, la Libia non riuscì a trovare stabilità. L’assenza di un governo centrale forte portò alla frammentazione del paese, con la presenza di diverse milizie e gruppi armati che iniziarono a contendersi il potere. Negli anni successivi, la Libia divenne terreno di scontro tra fazioni rivali, tra cui il Governo di Accordo Nazionale (GNA), sostenuto dalle Nazioni Unite, e l’Esercito Nazionale Libico (LNA) guidato dal generale Khalifa Haftar.

Inoltre, il vuoto di potere favorì l’ascesa di gruppi jihadisti, tra cui l’ISIS, che andarono a stabilire la loro presenza sul territorio sfruttando il caos esistente. La crisi migratoria nel Mediterraneo peggiorò, con la Libia che divenne un punto di transito per migliaia di migranti diretti in Europa, spesso vittime di violenze e di sfruttamento da parte di trafficanti di esseri umani. Le condizioni nei centri di detenzione libici, al centro dell’attenzione internazionale ancora oggi, erano disastrose, con migliaia di persone costrette a vivere in condizioni di sovraffollamento, senza accesso a cure mediche adeguate e soggette a trattamenti disumani.

L’attacco Nato in Libia del 19 marzo 2011 rappresentò un evento chiave delle Primavere Arabe e un esempio di intervento internazionale in un conflitto interno. Se da un lato permise di fermare la repressione di Gheddafi e portare alla sua caduta, dall’altro non riuscì a garantire una transizione stabile e pacifica per il paese. Ad oltre un decennio di distanza, la Libia rimane segnata da divisioni politiche, conflitti e instabilità, sollevando interrogativi sull’efficacia e le conseguenze a lungo termine delle operazioni militari occidentali in contesti di crisi.

Sophia Spinelli