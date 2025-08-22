La Colombia torna a fare i conti con un’ondata di attentati che riporta il Paese indietro nel tempo, agli anni più duri del conflitto armato. A meno di un anno dalle elezioni presidenziali e pochi giorni dopo l’assassinio del candidato conservatore Miguel Uribe, ucciso in un agguato l’11 agosto, la violenza degli attentati in Colombia sembra riprendere il sopravvento. La strategia dei gruppi dissidenti delle Forze armate rivoluzionarie (FARC), insieme ad altre organizzazioni armate, appare ormai chiara: colpire lo Stato e le sue istituzioni in maniera sempre più spettacolare, destabilizzando città strategiche come Medellín e Cali.

Cali sotto assedio: il primo dei due attentati in Colombia

Il 21 agosto il sud-ovest del Paese è stato scosso da un’esplosione devastante. Un camion imbottito di esplosivo è esploso nei pressi di una base aerea a Cali, la terza città più popolosa della Colombia, causando almeno sei morti e oltre sessanta feriti. La deflagrazione ha provocato il panico tra la popolazione e danni ingenti a edifici civili vicini. Il sindaco Alejandro Eder ha parlato senza mezzi termini di “attacco narcoterroristico”, invocando la militarizzazione della città per evitare ulteriori violenze.

D’altro canto, il ministro della Difesa Pedro Sánchez ha attribuito l’attacco al gruppo Estado Mayor Central (EMC), una delle principali formazioni dissidenti delle ex FARC, che rifiutarono l’accordo di pace del 2016. “Un attacco ingiustificabile contro civili innocenti” – ha dichiarato, denunciando una vera e propria sfida allo Stato colombiano.

Il presidente Gustavo Petro, a sua volta, ha interpretato la strage come una ritorsione dell’EMC a un’operazione militare condotta nella regione del canyon del Micay, area cruciale per la produzione e il traffico di cocaina.

Il secondo attacco dall’alto: il dramma dell’elicottero

Lo stesso giorno, alcune ore prima dell’esplosione di Cali, un altro attentato aveva sconvolto il nord-ovest del Paese. A circa 150 chilometri da Medellín, un elicottero della polizia impegnato in un’operazione antidroga è stato abbattuto con un drone carico di esplosivo. Il velivolo stava sorvolando le piantagioni di coca nella regione di Antioquia quando è stato colpito, precipitando al suolo e prendendo fuoco. Dodici agenti di polizia hanno perso la vita, mentre altri tre sono rimasti feriti.

Il governatore di Antioquia, Andrés Julián Rendón, ha confermato che l’attacco è stato opera del gruppo Calarcá, nato da una scissione dell’EMC e guidato da un comandante che utilizza lo stesso nome di battaglia. L’azione, pianificata nei minimi dettagli, dimostra la crescente capacità militare delle bande armate.







Narcos e dissidenti: un’alleanza pericolosa

Il quadro che emerge dalle indagini è complesso. Secondo le autorità, nelle stesse aree in cui operano i gruppi dissidenti delle FARC è attivo anche il Clan del Golfo, il cartello della droga più potente della Colombia. Sebbene in un primo momento l’attacco all’elicottero fosse stato attribuito a quest’ultimo, l’arresto di un presunto membro dei dissidenti ha indirizzato nuovamente le accuse verso l’EMC.

Le due organizzazioni condividono interessi economici nel traffico di cocaina, alimentato da un aumento record delle coltivazioni di coca, che secondo l’ONU nel 2023 hanno raggiunto 253.000 ettari.

Il conflitto colombiano, che si pensava in parte superato con l’accordo del 2016 tra governo e FARC, sembra ora riprendere forza sotto nuove forme. Se una parte degli ex guerriglieri aveva scelto di deporre le armi e reintegrarsi nella vita civile, altre frange hanno deciso di continuare la lotta armata, finanziandosi con il narcotraffico e mantenendo il controllo di intere aree rurali.

Il presidente Petro, eletto con un programma di riconciliazione e di dialogo, aveva tentato di avviare negoziati anche con i gruppi dissidenti. Nel 2023 l’EMC aveva accettato di sedersi al tavolo delle trattative, ma il suo leader Iván Mordisco ha abbandonato i colloqui l’anno successivo, decretando la fine delle speranze di un accordo.

La risposta dello Stato

Il governo ha reagito agli attentati in Colombia mobilitando l’esercito e rafforzando la presenza delle forze armate nelle città colpite. Il comandante militare Hugo López ha annunciato un aumento dei pattugliamenti a Cali, mentre la procura ha riferito dell’arresto di due uomini coinvolti nell’attentato con il camion-bomba. Il presidente Petro ha dichiarato che la Colombia sta affrontando “una mafia internazionale con bande armate” e che la lotta contro di essa richiederà “una risposta ferma e unitaria”.

Gli attentati in Colombia a Cali e a Medellín non rappresentano solo due episodi di violenza isolata, ma il segnale di una strategia che mira a colpire al cuore lo Stato colombiano. Le vittime, in gran parte poliziotti e civili, sono l’ennesimo prezzo pagato da un Paese che da decenni vive sospeso tra speranze di pace e ritorni ciclici alla guerra.

Lucrezia Agliani