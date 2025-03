Un nuovo attentato suicida in Pakistan, il terzo dall’inizio del Ramadan, ha ucciso almeno 12 persone, di cui 7 bambini, e ne ha ferite 30. È avvenuto nella notte di ieri, martedì 4 marzo, quando alcuni veicoli pieni di esplosivo hanno speronato i muri di una struttura militare mentre altri aggressori, almeno sei, prendevano d’assalto la stessa con armi da fuoco, ma venivano respinti dalla polizia locale.

La base militare si trova a Bannu, città nel nord est del paese e l’attacco è già stato rivendicato da Jaish al Fursan, un gruppo terroristico legato ai talebani pakistani. Il gruppo ha affermato di aver ucciso «decine di membri delle forze di sicurezza pakistane».

Alcuni portavoce dell’ospedale distrettuale hanno dichiarato che le esplosioni hanno danneggiato gravemente case e altri edifici, tra cui una moschea con all’interno numerosi fedeli. Il crollo di tetti e muri avrebbe quindi provocato diverse vittime alcune di loro anche in condizioni critiche.

La regione, il Khyber Pakhtunkhwa, a circa 50 km dall’Afghanistan, era già stata colpita da eventi del genere negli scorsi giorni. Ultimo tra questi lunedì scorso quando sei persone erano state uccise in un altro attacco esplosivo all’interno di una storica scuola coranica frequentata da taliban sia pakistani che afghani. Secondo studi effettuati ad Islamabad, capitale del paese, il 2024 è stato per il Pakistan l’anno con più vittime nell’ultimo decennio. 2.526 persone sono state uccise in attacchi armati e più di 900 sono civili.

La base militare di Bannu era già stata colpita da un attentato suicida sia a novembre scorso che a luglio 2024. Nel primo caso un’autobomba suicida uccise 12 soldati ferendone molti altri. A luglio invece furono quattro i soldati uccisi e decini quelli feriti.

Il governo pakistano a metà febbraio ha varato una nuova politica per contrastare “l’estremismo violento”. Si tratta della National Prevention of Violent Extremism (NPVE) Policy che prevede diversi strumenti tra cui alcuni cambiamenti nei programmi scolastici, l’uso massiccio dei social media e anche nuove tattiche militari. Secondo alcuni analisti però il piano sarebbe troppo ambizioso e difficile da eseguire soprattutto con un esercito che fa dell’uso della forza militare la sua arma principale.







Pakistan e Afghanistan da tempo si accusano a vicenda di dare sostegno e riparo ai rispettivi gruppi terroristici e le accuse sono parte di un crescente clima di tensione che soprattutto nei luoghi di frontiera è sfociato spesso in eventi di violenza armata.

Solo alcuni giorni prima al valico di Torkham, uno dei principali punti di passaggio tra i due paesi, si sono verificati scontri armati tra le forze di sicurezza dei due paesi. Gli scontri sono costati la vita ad almeno una persona. Il valico era stato chiuso a fine febbraio dal governo pakistano in risposta alla decisione del governo di Kabul di costruire un nuovo posto di controllo sulla frontiera.

Secondo una fonte pakistana alcuni soldati afghani avrebbero aperto il fuoco senza apparente motivo contro le forze di sicurezza di Islamabad che sono state costrette a difendersi. Il governo talebano a Kabul non ha invece rilasciato dichiarazioni ufficiali sull’accaduto.

La chiusura del valico ha bloccato migliaia di camion e veicoli su entrambi i lati del confine e ciò sta causando gravi danni logistici ed economici ai commercianti dei due paesi con perdite stimate in milioni di dollari.

Un altro sanguinoso attentato suicida, uno dei più gravi in Pakistan per numero di vittime, è quello dello scorso novembre alla stazione ferroviaria di Quetta dove l’esplosione di un ordigno uccise oltre 30 persone e ne ferì almeno il doppio. Quell’attentato fu poi rivendicato da Balochistan Liberation Army (BLA), un gruppo separatista presente nella regione del Belucistan, ricca di risorse naturali, segnata da forti disuguaglianze sociali ed economiche e che da anni ambisce all’indipendenza dal governo centrale.