«Attenti ai biglietti falsi» della partita Lugano-Inter

La società svizzera ha lanciato l’allarme sul proprio sito, in particolare riguardo ai posti nel settore Vip per la partita Lugano-Inter.

È allarme biglietti falsi in vista della partita di Summer Cup che si svolgerà sabato prossimo, e che vedrà il Lugano scontrarsi contro l’Inter a Cornaredo in occasione della 110° manifestazione estiva che anticipa l’inizio della stagione calcistica.

In un comunicato pubblicato sul proprio sito, la società sportiva luganese ha messo in guardia i tifosi in merito ai biglietti acquistati attraverso rivenditori non legittimi, in particolare Viagogo. Il rischio è quello di non poter accedere allo stadio. L’attenzione è in particolare rivolta ai tagliandi relativi al settore VIP. «Sicuramente falsi», precisa l’FC Lugano, in quanto non messi in vendita tramite l’online shop della società, unico canale ufficiale valido per l’acquisto.

Questo il comunicato ufficiale apparso sul sito del club svizzero e che fa preoccupare i tifosi delle due squadre che si sfideranno:

FC Lugano comunica che Viagogo non è un rivenditore legittimo di biglietti per la 110 Summer Cup di sabato 14 luglio contro l’Inter. Coloro che hanno acquistato questi biglietti sono pregati di chiedere il rimborso a viagogo, oppure corrono il rischio di non poter accedere allo stadio. In particolare i biglietti acquistati su viagogo del settore VIP sono SICURAMENTE FALSI, perché la società non li ha messi in vendita tramite i canali ufficiali.

Non è ancora stato diramato invece, nessun comunicato ufficiale dell’FC Internazionale, che in Svizzera, così come in tutto il resto del mondo, conta un cospicuo numero di tifosi che non aspettano altro se non la prima partita stagionale della popolare squadra milanese.

Intanti, proprio nella giornata di oggi, i nerazzurri hanno presentato alla stampa e ai suoi supporters il nuovo numero 10 della squadra, la giovane stella argentina Lautaro Martinez, che qualche “sfortunato” tifoso forse, non potrà ammirare a Cornaredo.