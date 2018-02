Attento alle parole che usi, potresti essere depresso

Ti capita di usare spesso la parola “io” riferendoti a te stesso? Attento, potresti essere depresso. È quello che emerge da uno studio pubblicato sulla rivista Clinical Psychological Science che ha analizzato il linguaggio delle persone depresse per decifrarne il comportamento. Il risultato è che la condizione psicologica dei depressi induce loro a utilizzare parole specifiche e a costruire frasi diversamente dai non depressi.

Dalle parole della depressione…

Lo studio ha dimostrato che chi soffre di depressione tende a usare specifici vocaboli più spesso dei soggetti sani. Nello specifico, le parole incriminate sono “niente”, “assolutamente”, “sempre” e “io”. Questi lemmi sarebbero la dimostrazione di una autoreferenzialità del soggetto, incapace di lasciarsi coinvolgere da chi o cosa lo circonda. Questo ego autoriferito porta il soggetto a parlare quasi sempre in prima persona, facendo uso del pronome “io”, mentre tende a escludere l’uso degli altri pronomi.

Anche il tipo di aggettivi e avverbi deve mettere in guardia dai possibili stati di depressione: “solo” o “triste” sono fra quelli più usati dai soggetti depressi. In quanto afflitti da uno stato emotivo negativo, i depressi tenderanno a escludere chiunque li circondi e a vedere tutto in modo negativo.

Per questo gli studiosi si sono concentrati anche sulla lunghezza delle frasi oltre che al loro contenuto. Ne è derivato che i depressi sono soliti usare frasi molto lunghe rispetto a soggetti non depressi. Inoltre, maturano una tendenza assolutista che li induce a vedere tutto in bianco e nero, senza sfumature.









…ai gesti di aiuto

I limiti di questo studio ci sembrano abbastanza evidenti. Innanzitutto perché è ovvio che un soggetto depresso tenderà a vedere tutto negativo o ad autoreferenziarsi, altrimenti non sarebbe depresso, no? Secondariamente, e con tutto il rispetto, non occorre essere psicologi per arrivarci.

Ci sembra altresì molto debole il criterio di ricerca. Basarsi solo sull’uso del linguaggio per comprendere lo stato d’animo dei depressi non pare sufficientemente attendibile. Essendo la depressione un’alterazione del comportamento di una persona si rischia di vanificare la ricerca se ci si concentra solo sugli effetti di superficie (come il linguaggio).

Inoltre, ci sembra alquanto superficiale basarsi quasi esclusivamente sull’aspetto semantico per trarre delle conclusioni. Ma anche qualora fosse condivisibile, in quale misura si definisce depresso un soggetto che usa la parola “assolutamente”? Qual è il limite da superare nell’uso della parola “sempre” per poter parlare di depressione? E poi, esiste un pronome diverso da “io” per parlare di se stessi? Sennò passa il messaggio che siamo tutti depressi…

Molto più performante (per non dire risolutivo) è l’approccio all’agire proposto, ad esempio, dallo psicologo Luca Mazzucchelli. Egli propone un aiuto fattivo, pragmatico. In pratica, meno parole e più fatti. Inutile dire al depresso dove ha sbagliato o in quale modo rendersi utili, meglio dimostrarsi aperti e disponibili sin da subito. Questa attitudine verrà favorevolmente recepita dal soggetto depresso che vedrà in noi un valido sostegno.

Proporsi di aiutare, dimostrarsi aperti e darne prova materialmente sono gesti che valgono più di tante parole di conforto o frasi di circostanza, sostanzialmente inefficaci.

Nicolò Canazza