Il tanto atteso incontro di Istanbul tra delegazioni russe e ucraine si è aperto sotto il segno della disillusione. L’assenza dei due leader principali, Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky, ha indebolito fin dall’inizio la credibilità dell’iniziativa diplomatica. Nonostante le pressioni internazionali e la mediazione della Turchia, senza l’atteso ma quanto mai incerto colloquio tra Ucraina e Russia, il summit si è ridotto a un confronto tecnico, con delegazioni prive del potere necessario per imprimere una svolta concreta. La rinuncia del presidente russo, comunicata dal Cremlino solo due giorni prima dell’evento, ha spinto Zelensky a riconsiderare la sua presenza, pur mantenendo una rappresentanza di alto livello.

Una storia di fallimenti: la diplomazia dal 2022 a oggi

Il percorso storico del colloquio tra Ucraina e Russia è stato, sin dall’inizio del conflitto, un susseguirsi di tentativi abortiti. Già nel febbraio 2022, pochi giorni dopo l’invasione, si tennero i primi colloqui al confine bielorusso, conclusi con promesse mai mantenute.

Il dialogo si spostò poi in Turchia, dove nel marzo dello stesso anno si arrivò a una bozza d’intesa in 15 punti. L’ottimismo durò poco: la scoperta dei massacri di Bucha congelò le trattative, rendendo impraticabile ogni compromesso. L’unico risultato concreto è stato l’accordo sul grano firmato nel luglio 2022, che consentì l’export di milioni di tonnellate di cereali ma venne sospeso da Mosca l’anno successivo.

La posizione di Kiev: “Mosca vuole rallentare, non negoziare”

Una fonte diplomatica ucraina ha lanciato dure accuse contro Mosca, affermando che la richiesta russa di colloqui bilaterali senza la presenza di attori terzi – in particolare gli Stati Uniti – nasconderebbe un intento strategico preciso: indebolire gli sforzi negoziali. Kiev teme che l’assenza americana sia funzionale a rallentare il processo, anziché favorirlo. “Se avessero davvero voluto risolvere la crisi, non avrebbero escluso Washington dalla stanza”, ha dichiarato la fonte. L’atteggiamento russo solleva interrogativi sulla reale volontà di trovare una soluzione pacifica.







Medinsky in prima linea: incontro preliminare con gli americani

Alla guida della delegazione russa figura Vladimir Medinsky, già protagonista delle precedenti trattative fallite nel 2022. Prima dell’incontro con gli ucraini, Medinsky ha avuto un colloquio con esponenti americani, tra cui Marco Rubio e Keith Kellogg, a conferma del ruolo ancora influente di Washington. I negoziati si svolgono nel palazzo Dolmabahçe, luogo già teatro di passati tentativi diplomatici, e si concentrano su tre punti chiave: cessate il fuoco temporaneo, scambio di prigionieri, e ripresa dell’accordo sul grano nel Mar Nero.

Meloni e Barrot: appelli europei per la pace e nuove sanzioni

Anche l’Europa cerca di mantenere alta l’attenzione sulla crisi. La presidente del Consiglio italiano, Giorgia Meloni, ha ribadito la necessità di insistere su un cessate il fuoco “incondizionato” e su un’intesa che offra “garanzie di sicurezza” all’Ucraina.

A Tirana, durante il vertice della Comunità politica europea, Meloni ha sottolineato la responsabilità di distinguere tra chi lavora davvero per la pace e chi ostacola ogni progresso. Intanto, i rappresentanti dell’Unione Europea hanno dato via libera al 17° pacchetto di sanzioni contro la Russia, colpendo in particolare le navi coinvolte nelle esportazioni petrolifere. Ma per il ministro francese Barrot non basta: servono misure “devastanti” per costringere Mosca a fermarsi.

Il passo indietro di Putin e Trump: occasione mancata

Fino all’ultimo si è sperato in una partecipazione diretta dei leader, con Donald Trump che aveva inizialmente manifestato la volontà di presenziare. Tuttavia, dopo il ritiro di Putin, anche l’ex presidente americano ha fatto sapere che non avrebbe preso parte all’incontro. L’assenza dei protagonisti politici di primo piano ha minato il summit nelle sue fondamenta. Il papa, attraverso un messaggio accorato, ha invitato le parti al dialogo diretto, offrendo la mediazione della Santa Sede.

Tuttavia, l’impasse appare difficile da superare senza un deciso cambio di passo da parte del Cremlino.

Il ruolo della Turchia e le speranze residue

Recep Tayyip Erdoğan, presidente turco, ha cercato fino all’ultimo di trasformare il colloquio tra Ucraina e Russia e il summit in generale in un’occasione per riaffermare la centralità diplomatica del suo Paese. Dopo il successo parziale dell’accordo sul grano e l’intermediazione sugli scambi di prigionieri, Ankara sperava di ottenere un nuovo risultato tangibile. Il presidente Zelensky ha avuto colloqui bilaterali con Erdoğan e ha lasciato aperta la porta a futuri negoziati, anche a livello inferiore. L’Ucraina, pur delusa dall’atteggiamento russo, ha ribadito la disponibilità a discutere “in qualsiasi formato” pur di porre fine alla guerra.

