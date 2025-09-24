In concomitanza con l’apertura ufficiale della Settimana della Moda, uno degli eventi più attesi e simbolici del panorama fashion internazionale, Milano si è svegliata con una scena alquanto sorprendente: le attiviste di PETA e Iene Vegane hanno inscenato una protesta visiva e diretta davanti alla storica boutique di Prada, situata nella prestigiosa Galleria Vittorio Emanuele II. Il messaggio era chiaro e inconfondibile: “Prada, smetti di usare pelli di animali selvatici”.

Moda e attivismo si scontrano nel cuore di Milano

Non è raro che le passerelle e gli eventi glamour della Fashion Week vengano scelti come palcoscenico per azioni dimostrative da parte di associazioni animaliste e ambientaliste.

Attiviste appartenenti all’associazione Iene Vegane, in collaborazione con PETA (People for the Ethical Treatment of Animals), si sono presentate seminude, con il corpo ricoperto di vernice che riproduceva le squame di serpenti e coccodrilli. Sul corpo erano dipinte simulazioni di lividi e ferite, in un forte richiamo simbolico alla violenza implicita nell’industria della pelletteria esotica.

Un messaggio che punta al cuore del lusso

Al centro della scena, i cartelli tenuti in mano dalle manifestanti riproducevano la forma dell’iconica borsa “Galleria” di Prada, notoriamente proposta anche in pelle di coccodrillo. Il messaggio, semplice e diretto, recitava: “Prada: elimina le pelli di animali selvatici”.

L’azione è stata concepita per attirare l’attenzione dei media internazionali, presenti in massa per documentare gli eventi della Fashion Week, e colpire simbolicamente uno dei marchi italiani più influenti e globalmente riconosciuti.

La scelta del luogo: la Galleria come teatro del contrasto

Non è casuale la decisione di protestare proprio davanti alla boutique principale del brand milanese. La Galleria Vittorio Emanuele II, uno dei luoghi più emblematici e lussuosi della città, rappresenta l’apice dell’estetica e della cultura della moda italiana. Organizzare una manifestazione provocatoria proprio lì significa lanciare un attacco diretto non solo al brand Prada, ma all’intero sistema che ancora oggi legittima e promuove l’uso di materiali derivati da animali esotici.

Un appello per un cambiamento etico

Durante la manifestazione, le attiviste hanno ribadito la necessità che i grandi marchi del lusso abbandonino l’impiego di pelli esotiche, in nome del rispetto per gli animali e della sostenibilità ambientale. In un comunicato diffuso parallelamente all’azione, PETA ha ribadito come l’uccisione di animali selvatici per scopi puramente estetici rappresenti una pratica crudele, anacronistica e non più giustificabile nel contesto attuale, in cui esistono materiali alternativi di alta qualità e a impatto ambientale ridotto.







Il dibattito sulle pelli esotiche nel mondo del lusso

Negli ultimi anni, la questione dell’utilizzo di materiali di origine animale è diventata sempre più centrale nel dibattito sulla sostenibilità nella moda. Alcuni marchi di lusso hanno già intrapreso un percorso di transizione verso alternative cruelty-free, rinunciando all’utilizzo di pellicce e di pelli esotiche.

Chanel, ad esempio, ha annunciato già nel 2018 la decisione di abbandonare l’uso di pelli esotiche, seguita da altri brand come Victoria Beckham, Vivienne Westwood e più recentemente Burberry. In questo contesto, la pressione nei confronti di Prada si inserisce in una tendenza più ampia che coinvolge non solo il mondo della moda, ma anche le richieste di una nuova generazione di consumatori più attenti all’etica e all’ambiente.

PETA e Iene Vegane

L’azione di protesta è frutto della collaborazione tra due realtà attive nel campo della difesa degli animali: PETA, associazione internazionale da anni in prima linea contro la sperimentazione animale, le pellicce e il maltrattamento degli animali da allevamento, e le Iene Vegane, collettivo italiano noto per le sue dimostrazioni pubbliche ad alto impatto visivo.

La loro strategia comunicativa punta su immagini forti e simbolismi evidenti, capaci di creare un corto circuito emotivo nello spettatore. L’uso del corpo, spesso nudo o semi-nudo, non è fine a sé stesso, ma serve a rivelare la vulnerabilità degli animali e la brutalità dell’industria della moda.

Al momento, dalla maison Prada non è giunta alcuna dichiarazione ufficiale in merito alla protesta. Un silenzio che, se da un lato è comprensibile nel contesto di una manifestazione organizzata senza preavviso, dall’altro alimenta interrogativi sulla posizione del brand riguardo all’etica animale e alla sostenibilità.

Moda e responsabilità: un cambiamento ormai necessario

La Settimana della Moda di Milano rappresenta non solo una vetrina per le ultime tendenze, ma anche un’occasione per riflettere su cosa significhi oggi essere un marchio responsabile. Le richieste delle attiviste non sono un attacco al concetto stesso di moda, ma un’esortazione a reinventare il lusso in chiave etica.

Patricia Iori