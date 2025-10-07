Il ritorno in Italia degli attivisti della Global Sumud Flotilla, dopo il sequestro e la detenzione in Israele, ha sollevato un’ondata di indignazione internazionale. Le testimonianze parlano di violenze fisiche, umiliazioni e violazioni dei diritti fondamentali subite durante la missione umanitaria che mirava a rompere l’assedio di Gaza. Ora la Procura di Roma indaga, mentre cresce la pressione sulle istituzioni europee affinché facciano luce sull’accaduto.

Un viaggio umanitario finito in violenza

Sono tornati in Italia, attraverso il volo da Istanbul, i primi 18 dei 26 volontari italiani e attivisti della Global Sumud Flotilla, la missione internazionale che aveva tentato di rompere l’assedio marittimo imposto da Israele su Gaza. Il loro rientro, accolto da emozione e sdegno, porta con sé un racconto di soprusi, umiliazioni e violazioni che scuote la comunità internazionale. “Siamo stati trattati come terroristi”, hanno dichiarato alcuni di loro, denunciando pubblicamente il sequestro in acque internazionali e i maltrattamenti subiti durante la detenzione nelle carceri israeliane del Negev.

Le testimonianze, raccolte all’arrivo a Fiumicino, descrivono giorni di prigionia segnati da percosse, privazioni di cibo e acqua, insulti e vessazioni di carattere politico e religioso. Gli attivisti italiani – insieme a parlamentari e osservatori internazionali – hanno presentato un esposto alla Procura di Roma, che ora valuta l’apertura di un’inchiesta per sequestro di persona e violazione del diritto internazionale.

Greta Thunberg e gli altri attivisti della Global Sumud Flotilla: la voce del dissenso

Fra i 171 rilasciati da Israele vi è anche Greta Thunberg, simbolo globale della disobbedienza civile pacifica. Accolta ad Atene tra gli applausi, la giovane attivista svedese ha definito “un genocidio sotto i nostri occhi” ciò che sta accadendo a Gaza, ricordando che “gli Stati hanno il dovere legale di agire per fermarlo”. La Thunberg, secondo quanto riportato da fonti diplomatiche svedesi, avrebbe subito anch’essa abusi e pressioni psicologiche: sarebbe stata costretta a posare con la bandiera israeliana e, secondo alcune testimonianze, obbligata a baciarla.

Le sue parole hanno riportato l’attenzione sull’origine della Sumud Flotilla – un’iniziativa umanitaria e civile che, partita dalla Grecia, riuniva oltre 40 imbarcazioni e centinaia di attivisti da 44 Paesi. Il suo obiettivo: portare aiuti e testimoniare contro il blocco imposto da Israele su Gaza. Tuttavia, a largo delle coste tunisine, la missione è stata intercettata e colpita. Secondo un’inchiesta della CBS News, lo stesso primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu avrebbe autorizzato personalmente l’uso di droni e ordigni incendiari contro le navi dell’organizzazione, provocando danni e il successivo arresto dei partecipanti.







Le denunce dei detenuti: torture e violazioni sistematiche

Gli abusi subiti dagli attivisti della Global Sumud Flotilla sono stati documentati dal gruppo giuridico israeliano Adalah, che ha accusato le autorità di Tel Aviv di aver negato i più elementari diritti di difesa e assistenza legale. Secondo l’avvocata Lubna Tuma, presente alla conferenza stampa della Flotilla, molti detenuti sarebbero stati bendati, ammanettati, picchiati e privati di cibo e acqua per ore.

Le descrizioni dei sopravvissuti coincidono: celle di tre metri dove dormivano fino a quindici persone, violenze fisiche e psicologiche, umiliazioni di stampo sessuale e religioso. Le donne musulmane sarebbero state obbligate a togliere il velo, ai prigionieri arabi sarebbe stato vietato pregare. Diversi attivisti hanno riferito di essere stati costretti a inginocchiarsi con la fronte a terra sotto il sole, per ore, come forma di punizione.

Molti di loro hanno denunciato il rifiuto delle autorità israeliane di concedere cure mediche anche in presenza di patologie croniche e la sistematica esclusione degli avvocati durante gli interrogatori. Alcuni detenuti, rimasti ancora nelle carceri di Ketziot e Saharonim, hanno avviato uno sciopero della fame e dell’acqua per protestare contro le condizioni disumane di detenzione.

Le reazioni politiche: tra indignazione e silenzio

A Roma e Bruxelles, la vicenda ha acceso un dibattito acceso. L’eurodeputata italiana Benedetta Scuderi ha parlato di “una violazione brutale del diritto internazionale e dei diritti umani”, mentre il deputato del Partito Democratico Arturo Scotto ha annunciato un’azione legale per chiedere chiarimenti sulla condotta del governo israeliano. Anche Yassine Lafram, presidente dell’Unione delle Comunità Islamiche d’Italia, ha denunciato pubblicamente la complicità dei governi europei nel permettere che il Mediterraneo “diventi un cortile privato di Israele”.

Sul piano diplomatico, il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha assicurato assistenza ai cittadini italiani rimpatriati e si è detto “profondamente preoccupato” per le accuse di violenza, pur ribadendo la necessità di mantenere equilibrio e prudenza nei rapporti bilaterali con Israele.

Un simbolo di resistenza oltre i confini

La Global Sumud Flotilla — dal termine arabo sumud, che significa “resilienza” o “fermezza” — è diventata oggi il simbolo di una battaglia che va oltre il blocco di Gaza. Le accuse di torture e i racconti dei sopravvissuti stanno alimentando un crescente movimento internazionale che chiede la sospensione delle forniture militari a Israele e un’inchiesta indipendente sotto l’egida delle Nazioni Unite.

Gli attivisti rientrati in Europa non parlano solo di violenze, ma anche di dignità. “Ci hanno voluto umiliare, ma non ci hanno spezzato”, ha detto uno di loro. “Abbiamo visto la paura e l’arroganza del potere, ma anche la forza della solidarietà.”

La vicenda degli attivisti della Global Sumud Flotilla mette a nudo una verità scomoda: in un Mediterraneo che dovrebbe unire, la solidarietà è diventata un crimine. Le denunce degli attivisti non raccontano soltanto un episodio di abuso di potere, ma il fallimento collettivo di una comunità internazionale incapace di difendere il diritto umanitario quando questo entra in conflitto con gli interessi geopolitici.

Da Gaza all’Europa, il mare continua a essere teatro di tragedie e resistenza. Ma, come ricordano gli stessi volontari al loro ritorno, “la dignità non si espelle, né si imprigiona: continua a navigare”.

Lucrezia Agliani