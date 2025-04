L’1 aprile 2025 ha segnato l’entrata in vigore della nuova classificazione delle attività economiche adottata dall’ISTAT, riorganizzazione che ha portato alla luce un dettaglio che ha immediatamente generato discussioni e polemiche. All’interno della categoria 96.99.92, sotto la dicitura “Servizi di incontro ed eventi simili”, compare anche la descrizione di attività legate alla prostituzione, quali la “fornitura o organizzazione di servizi sessuali” e la “gestione di locali di prostituzione”.

Il codice Ateco, strumento fondamentale per l’identificazione delle attività svolte da un’impresa in Italia, viene utilizzato per fini fiscali, statistici e amministrativi. La presenza, al suo interno, di una voce riferita a pratiche esplicitamente vietate dalla legge italiana ha inevitabilmente generato interrogativi su come tali realtà possano essere inquadrate dal punto di vista legale, fiscale e sociale.

Il contesto normativo: tra divieti e zone grigie

In Italia, la prostituzione in sé non costituisce reato. Tuttavia, l’organizzazione e la gestione di tale attività lo sono. La legge Merlin, in vigore dal 1958, ha sancito la chiusura delle case di tolleranza e vietato ogni forma di sfruttamento, induzione e favoreggiamento della prostituzione, imponendo pene severe per i trasgressori. Chiunque, dunque, favorisca o organizzi attività collegate alla prostituzione rischia da due a sei anni di reclusione.

Proprio per questo, la presenza di un codice Ateco che, almeno testualmente, parrebbe “normalizzare” tali attività, appare come un cortocircuito giuridico. Le implicazioni di un simile inserimento sono molteplici: da una parte, sembra attribuire una sorta di “riconoscimento economico” a un’attività illecita, dall’altra suscita dubbi su come tali imprese potrebbero eventualmente accedere a servizi bancari, fondi pubblici o regolarizzazioni fiscali.

Un dibattito importante: burocrazia e interpretazione

La questione ha attirato l’attenzione dell’opinione pubblica dopo la pubblicazione di un’inchiesta del quotidiano online Open, che ha mostrato l’anomalia contenuta nella classificazione ISTAT. Secondo quanto riportato, non è chiaro se l’inserimento di tali attività sia frutto di una scelta consapevole volta a fotografare fenomeni esistenti, seppur non legalizzati, oppure se si tratti di un errore tecnico nella traduzione e armonizzazione dei codici internazionali.

Va infatti considerato che la classificazione italiana si rifà ai codici NACE adottati a livello europeo, dove alcune attività, compresa la prostituzione, sono legali in diversi Paesi membri. È plausibile, dunque, che l’ISTAT abbia ritenuto opportuno includere tali voci per ragioni di coerenza statistica e comparabilità internazionale. Tuttavia, in un contesto normativo come quello italiano, tale scelta appare quanto meno discutibile.

La posizione dell’Istat e le spiegazioni tecniche

Interpellato sulla questione, l’ISTAT ha precisato che l’aggiornamento della classificazione rientra in un processo di revisione periodica necessario per allinearsi agli standard internazionali. Secondo fonti interne all’ente, l’inclusione delle attività legate alla prostituzione non implica in alcun modo una legittimazione giuridica delle stesse nel contesto italiano. Si tratterebbe piuttosto di una categorizzazione tecnica utile per finalità di rilevazione e analisi dei fenomeni economici sommersi o informali.

L’Istituto ricorda inoltre che l’utilizzo dei codici Ateco non costituisce in sé una licenza o un’autorizzazione a svolgere l’attività classificata. Sono le normative vigenti a stabilire se un’attività sia legale o meno. In altre parole, la presenza del codice 96.99.92 non permetterebbe a un’impresa di operare liberamente nel settore della prostituzione, ma potrebbe essere utile per studi sociologici, indagini statistiche o attività investigative.







Rischi e contraddizioni

Nonostante le spiegazioni tecniche, restano aperte numerose questioni pratiche. Se un’impresa dovesse registrarsi utilizzando il codice Ateco 96.99.92, quale sarebbe la risposta del sistema fiscale? L’Agenzia delle Entrate accetterebbe una dichiarazione basata su un’attività illegale? E le banche? Concederebbero aperture di conti correnti o concessioni di credito a soggetti che si dichiarano attivi nell’organizzazione di “servizi sessuali”?

Il rischio di abusi, di utilizzo distorto del codice per finalità di copertura o riciclaggio, non è trascurabile. Allo stesso tempo, non si può ignorare il fatto che esiste una fetta consistente di economia sommersa legata alla prostituzione che, se regolamentata, potrebbe generare entrate fiscali e offrire tutele ai lavoratori coinvolti. Questo scenario, tuttavia, esula dalle attuali disposizioni legislative italiane e richiederebbe un cambiamento normativo radicale.

L’episodio ha alimentato un dibattito che, ciclicamente, ritorna nel panorama politico italiano: è arrivato il momento di legalizzare e regolamentare la prostituzione? Alcuni esponenti politici, soprattutto tra le fila dei partiti più liberali, hanno colto l’occasione per rilanciare la proposta di una normativa che, sul modello tedesco o olandese, permetta l’apertura di case di tolleranza controllate e tassate.

Al contrario, altri partiti hanno denunciato l’inclusione del codice come un cedimento morale e un tentativo subdolo di introdurre “dalla finestra” ciò che la legge ha sempre vietato. Le associazioni femministe, da parte loro, restano divise: se alcune vedono nella regolamentazione uno strumento di tutela e autodeterminazione per chi esercita il mestiere, altre ricordano il rischio di istituzionalizzare lo sfruttamento, in particolare quello delle donne migranti.

La prostituzione nell’economia sommersa italiana

Secondo diverse stime, l’economia legata alla prostituzione in Italia rappresenta un valore annuo che si aggira tra i 3 e i 4 miliardi di euro, una cifra significativa che sfugge completamente ai radar del fisco e delle istituzioni. In passato, l’ISTAT aveva già cercato di stimare l’impatto di queste attività “illegali ma economicamente rilevanti”, includendole persino nel calcolo del PIL nazionale in aderenza alle direttive europee.