La rabbia, per lei, solo in due casi può essere dannosa e non essere lo strumento conoscitivo che promuove: se eccessiva o mal riposta. È sicuramente mal riposta quando è utilizzata contro quella che dovrebbe essere un’alleata, una sorella. Eppure non riesce a spiegarsi perché non riesca a non respirare, nel rapporto con le altre donne Nere, quell’ostilità che le isola.

La risposta giace in quella differenza fra rabbia e odio analizzata precedentemente: la causa è nel loro essere nate e cresciute in mezzo all’odio, l’odio per essere femmine, per essere nate Nere, talvolta per essere nate lesbiche. Audre Lorde si rende conto che quel sentimento di morte «riecheggia» fra le donne nere che provano rabbia l’una contro l’altra:

«abbiamo dovuto metabolizzare tanto odio, che le nostre cellule hanno imparato a vivere di odio, perché o facevano così, o morivano».

La crudeltà che le donne nere riservano l’una contro l’altra è figlia delle discriminazioni che le hanno portate a conoscere e sperimentare il solo linguaggio dell’ostilità.