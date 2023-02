Audre Lorde: l’attivista che ha capito il potere della rabbia

Nata del 1934 da una famiglia di origine caraibica emigrata negli Stati Uniti negli anni ‘20, ha passato l’infanzia a sentire nostalgia di una terra che le era stata portata via ancor prima di poterla conoscere. Ultima di tre sorelle, ha sofferto per la differenza di età e la lontananza da coloro che avrebbe voluto sentire vicine, complici. Nasce con un problema agli occhi – è ipovedente – e per cui è costretta a frequentare una scuola diversa dalle sue sorelle e a guardare sempre in basso. Dai genitori spesso percepisce un’anaffettività e una freddezza che la portano a imparare a rinchiudersi in se stessa e a sopprimere ogni stimolo di reazione. Cresciuta con una furente rabbia interiore trova come esempio e modello la madre che, negandola sempre, le ha insegnato che ci fosse qualcosa di non accettato socialmente in lei, ma senza mai dirle cosa.

Tra impieghi in cui vive sulla propria pelle il peso delle discriminazioni razziali e la battaglia con un tumore al seno, e poi al fegato, Lorde non può mai sedersi e combatte tutta la vita contro un modo che le sembra ostile. Le sue difficoltà personali sono accresciute dalla categoria sociale a cui appartiene. Sente crescere dentro di sé una rabbia, ma la teme e la nasconde, come è stata abituata a fare:

Quella rabbia giaceva in profondità dentro di me come una pozza di acido, e ogni volta che provavo sentimenti profondi ne sentivo la presenza, si infiltrava nei posti più strani.

Abituata ai suoi genitori che, almeno nel discorso, provavano a celare le umiliazioni, figlie delle discriminazioni razziste, con omissioni e silenzi, non trova le parole per esprimere i sentimenti che sente crescere dentro di sé. Poi, con l’età adulta, è arrivata l’epifania, la consapevolezza che tutto il dolore che era costretta a vivere per le categorie sociali in cui rientrava poteva essere espresso, la rabbia che sentiva dentro di sé non solo aveva ragione d’essere, ma poteva trasformarsi in energia positiva e motore per la scrittura. Riesce a dare un nome a ciò che la feriva: razzismo, sessismo, omofobia.