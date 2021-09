Auguriamo a Luca Morisi di uscirne presto

Luca Morisi è stato, per anni, Matteo Salvini.

Luca Morisi è indagato per cessione di droga, una perquisizione da parte dei carabinieri nella casa dell’ideatore della “Bestia” leghista ha permesso di rinvenire sostanze stupefacenti. Il nostro invito è quello di distinguerci da certe dinamiche che hanno caratterizzato la stessa spietata attività della creatura social di Luca Morisi.

Molti (me compreso) hanno creduto che il reale motivo dell’accaduto fosse il fatto che ormai da tempo Salvini era in netto calo di visibilità e il suo enorme seguito stava lentamente scomparendo.

Nell’auto c’era della non meglio identificata “droga liquida” che, stando a quanto dichiarato dai tre, gli era stata fornita proprio da Luca Morisi .

A quel punto è scattata una perquisizione della casa in cui vive il guru social leghista, al cui interno i carabinieri hanno rinvenuto altra droga allo stato liquido .

Ora, io non so di cosa sia colpevole Luca Morisi, se la droga trovata a casa sua fosse per uso personale o meno, ci sarà un processo che lo accerterà.