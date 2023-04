August Landmesser: l’uomo che rifiutò di salutare Hitler

La storia dell’uomo che rifiutò di fare il saluto nazista nel 1936. L’uomo fu successivamente identificato come August Landmesser, unitosi al partito nazista nel 1931, credendo che così facendo avrebbe trovato un lavoro durante la grave crisi economica di quel periodo. Tuttavia, nel 1934 il destino fece innamorare Landmesser di una donna ebrea di nome Irma Eckler, e qui comincia la sua storia.

August Landmesser è diventato famoso solo 30 anni fa grazie ad una celebre fotografia risalente al 1936, ritrovata nel 1991 e pubblicata dal quotidiano tedesco Die Zeit, scattata in occasione della cerimonia di inaugurazione della nave Horst Wessel, una nave scuola della marina militare tedesca, presso il cantiere Blohm+Voss ad Amburgo, durante il quale era presente anche Adolf Hitler. La foto, diventata così nota da essere esposta nel centro di documentazione Topographie des Terrors a Berlino, ritrae August Landmesser che durante il corteo del Führer rimane a braccia conserte davanti ad Hitler, gesto radicale simbolo del rifiuto e della ribellione nei confronti del regime nazista, mentre l’intera folla di centinaia di operai attorno a lui esegue il noto saluto sieg heil, motto che risuonava frequentemente nei raduni di massa nazisti.

Una storia d’amore perseguitata dagli orrori dell’antisemitismo

August Landmesser nacque ad Amburgo nel 1910. Nel 1931, spinto dalla necessità di trovare un lavoro durante la grave crisi economica che caratterizzava quel periodo, decise di unirsi al partito nazista. Solo pochi anni dopo però, Landmesser si innamorò di Irma Eckler, una ragazza ebrea con la quale volle unirsi in matrimonio nel 1935 e con la quale ebbe due figlie, Ingrid ed Irene. Ben presto però entrambi si resero conto che la violenta follia del regime avrebbe macchiato la loro storia d’ amore di orrore. La loro famiglia fu interamente perseguitata. Per comprendere interamente il contesto nel quale si sviluppa questa tragica storia e le motivazioni di quel gesto, dettato da un evidente disappunto nei confronti del regime, è necessario ricordare nel 1935 furono promulgate le famigerate “Leggi di Norimberga”. Queste leggi sancirono la politica ed il quadro giuridico antisemiti e razzisti del Terzo Reich. Tra queste vi era infatti la legge per la protezione del sangue e dell’onore tedeschi, la quale proibiva matrimoni e rapporti extraconiugali tra ebrei e non ebrei, con l’obiettivo di mantenere “la purezza del sangue tedesco”. Nel caso in cui questa legge non fosse stata rispettata, la conseguenza sarebbe stato il carcere. All’epoca del celebre gesto l’espulsione dal partito nazista era già avvenuta per Landmesser ed il suo amore per Irma lo aveva già condannato diverse volte agli occhi del regime.

Il “No” ad Hitler: gesto di ribellione ma soprattutto d’amore

Il rifiuto di volgere ad Hitler il saluto nazista di August Landmesser non era infatti esclusivamente dettato da ribellione e dissenso nei confronti del regime nazista. Esso era anche un forte gesto d’amore nei confronti della sua amata Irma Eckler. A causa delle leggi raziali entrate in vigore nel 1935, le quali impedivano ai tedeschi di sposarsi con la “razza inferiore” ebrea, le pubblicazioni del matrimonio tra i due giovani non furono accettate e riconosciute dall’ufficio del registro del Municipio di Amburgo. Ma le conseguenze negative nei confronti del loro amore e della loro relazione non si fermarono ad un semplice diniego dell’ufficialità della loro relazione. Esse, infatti, si verificarono ovviamente anche sul piano pragmatico. August Landmesser venne infatti escluso dal partito dal partito nazista al quale si era iscritto nel 1931. Il motivo di tale espulsione? Aver “disonorato la razza tedesca” attraverso la sua relazione con l’amata di religione ebrea.

Il triste destino di August ed Irma