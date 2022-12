Autorizzati i negoziati tra Frontex e quattro paesi europei per la gestione dei flussi migratori della rotta balcanica

Continuano a incrementare i flussi migratori della rotta balcanica occidentale. Il consiglio Europeo ha avviato nuovi negoziati con i paesi coinvolti in cooperazione con Frontex.

La rotta balcanica

I migranti che attraversano illegalmente i Balcani occidentali per giungere ai paesi dell’Unione Europea sono aumentati del 170% rispetto al 2021 e di 7 volte rispetto al 2019. Anche se altre rotte non sono state abbandonate, quella balcanica ha un traffico superiore: secondo Frontex, da gennaio a settembre si sono registrati più di 106mila ingressi illegali nel territorio dei paesi dell’Unione Europea . Si stanno inoltre stabilendo nuovi trend nei flussi migratori come il frequente transito in Serbia per giungere poi a paesi come Croazia e Ungheria. La gestione di flussi migratori tanto ingenti rappresenta un problema per i paesi balcanici che spesso si poggiano su economie fragili ed equilibri politici instabili.

Questo incremento dei flussi migratori preoccupa gli organi dell’Unione Europea che interviene favorendo il rimpatrio dei migranti e gestendo i campi dove vengono stanziati i richiedenti asilo, violandone spesso i diritti umani.

L’Agenzia europea Frontex

Frontex è l’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, istituita nel 2004 per garantire assistenza agli Stati membri dell’Unione Europea e i paesi associati Schengen nella protezione delle frontiere. Gli accordi negoziati del mandato Frontex garantiscono assistenza nella gestione dei flussi migratori, nel contrasto dell’immigrazione clandestina e nella criminalità sulle frontiere e in tutto il loro territorio.

Un primo accordo sulla cooperazione per la gestione delle frontiere era stato concluso nel 2019 con l’Albania. Gli accordi sullo status con il Montenegro e la Serbia, invece, sono stati conclusi nel maggio 2020.









Le nuove negoziazioni

Il 18 novembre di quest’anno il Consiglio Europeo ha approvato i negoziati con Albania, Bosnia ed Erzegovina, Montenegro e Serbia per ampliare gli accordi volti alla cooperazione con Frontex. Gli accordi negoziati dal nuovo mandato Frontex garantiscono assistenza nella gestione dei flussi migratori, nel contrasto dell’immigrazione clandestina e nella criminalità sulle frontiere e in tutto il loro territorio. I nuovi accordi consentiranno inoltre al personale di Frontex di esercitare poteri esecutivi, quali le verifiche di frontiera e la registrazione delle persone.

Fino a ora, secondo i precedenti accordi, l’Agenzia europea non esercitava poteri esecutivi e gli agenti potevano intervenire solo nelle frontiere UE. Se si attueranno le proposte in negoziazione i corpi permanenti di Frontex si dispiegheranno anche nelle frontiere interne tra Paesi terzi. In questo scenario, Frontex potrà operare con pieni poteri esecutivi anche alle frontiere tra Macedonia del Nord-Albania, Macedonia del Nord-Serbia, Albania-Montenegro, Montenegro-Serbia, Montenegro-Bosnia ed Erzegovina e Serbia-Bosnia ed Erzegovina.

Ludovica Amico

Stampa questo articolo

Mi piace: Mi piace Caricamento...