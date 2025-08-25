Mentre l’emergenza oppioidi miete migliaia di vittime ogni anno tra Stati Uniti e Canada, un fenomeno parallelo e forse ancor più insidioso sta guadagnando terreno, lontano dai riflettori mediatici e dalla consapevolezza collettiva. Infatti, aumentano le morti per overdose, causate dalla combinazione di oppioidi e sostanze stimolanti, una miscela letale che sta assumendo proporzioni epidemiche.

Un recente studio dell’Università di Alberta, in Canada, pubblicato sulla rivista scientifica PLOS Mental Health, ha portato alla luce con chiarezza i contorni inquietanti di questa emergenza nascosta. I dati raccolti mostrano un’escalation nella mortalità legata al consumo congiunto di droghe appartenenti a due categorie farmacologiche opposte: da un lato, gli oppioidi, depressori del sistema nervoso centrale; dall’altro, gli stimolanti, come la cocaina o la metanfetamina, che agiscono in senso contrario, incrementando l’attività neuronale.

Secondo Bo Cao, autore dello studio e professore associato di psichiatria all’Università di Alberta, questo fenomeno è tipico del Nord America. Se si analizzano altre nazioni industrializzate, come il Regno Unito, l’Australia o varie regioni d’Europa, non si riscontra lo stesso preoccupante incremento annuo delle morti legate all’uso di oppioidi.

Il pericoloso paradosso della poliassunzione

Il cuore del problema risiede nella dinamica dell’uso simultaneo di sostanze con effetti fisiologici contrastanti. Il cosiddetto polydrug use non è certo una novità nel panorama delle dipendenze, ma ciò che oggi preoccupa gli esperti è l’intensificarsi della combinazione oppioidi-stimolanti, un’accoppiata che aumenta esponenzialmente i rischi per l’organismo. Secondo gli autori dello studio canadese, tale miscela può portare a un’instabilità cardiaca acuta, complicazioni respiratorie e, in molti casi, alla morte per overdose.

L’apparente compensazione degli effetti – il sedativo contro lo stimolante – induce molti consumatori a credere, erroneamente, di poter mantenere un certo equilibrio psico-fisico. In realtà, il risultato è un sovraccarico per il corpo, che si trova esposto a livelli di stress metabolico insostenibili. A peggiorare il quadro, la presenza crescente del fentanyl – un oppioide sintetico circa 50 volte più potente dell’eroina – in molte delle sostanze circolanti sul mercato illegale. Spesso, chi assume stimolanti non è nemmeno consapevole di ingerire tracce di fentanyl, aumentando drasticamente le probabilità di un esito fatale.







Il Nord America epicentro del fenomeno

La ricerca dell’Università di Alberta ha spiegato come il numero di decessi da overdose che coinvolgono simultaneamente oppioidi e stimolanti sia cresciuto in modo esponenziale negli ultimi dieci anni. In particolare, tra il 2010 e il 2020, il tasso di mortalità collegato a questa combinazione è aumentato di oltre il 300% in alcune aree del Canada e degli Stati Uniti.

Negli Stati Uniti, secondo dati dei Centers for Disease Control and Prevention (CDC), le morti da overdose che coinvolgono sia stimolanti (come metanfetamina e cocaina) sia oppioidi sono passate da 1.500 nel 2010 a più di 15.000 nel 2022.

In Canada, la situazione appare altrettanto critica. Le province dell’Alberta e della British Columbia registrano da anni tassi elevati di decessi da overdose. Lo studio canadese ha confermato che, in molti casi, le vittime non erano utenti cronici ma consumatori occasionali, ignari della presenza di oppioidi sintetici nelle droghe acquistate.

Dinamiche sociali e marginalità

Le comunità più colpite risultano essere quelle già segnate da alti tassi di disoccupazione, povertà e accesso limitato ai servizi sanitari. Le persone senza fissa dimora, i giovani in contesti di disagio e gli individui con disturbi mentali rappresentano le categorie più esposte a questa forma di poliassunzione letale.

In molti casi, il ricorso simultaneo a oppioidi e stimolanti è dettato non solo da una ricerca di euforia, ma da un tentativo disperato di automedicazione rispetto a condizioni di disagio psicologico, traumi o depressione.

Nuovo modello di consapevolezza pubblica

Un altro elemento su cui insistere, ribadisce la ricerca, è la necessità di costruire una nuova cultura della prevenzione. Le vecchie campagne basate sul solo deterrente si sono rivelate insufficienti per contrastare fenomeni complessi come quello attuale. Oggi è fondamentale promuovere una consapevolezza informata.

Patricia Iori