Il sistema delle consegne a domicilio in Italia si trova davanti a un possibile punto di svolta. Dopo anni di polemiche, vertenze sindacali, inchieste giudiziarie e accuse legate alle condizioni di lavoro dei rider, Foodinho — la società italiana che gestisce il servizio Glovo — ha presentato al tribunale di Milano un articolato piano di riforma destinato a modificare profondamente il rapporto con i propri fattorini.

L’obiettivo è ottenere la revoca della misura giudiziaria attraverso un programma che promette aumenti salariali per i rider di Glovo, nuove garanzie contrattuali e un diverso inquadramento professionale dei corrieri impegnati nelle consegne.

La proposta nasce nel contesto del controllo giudiziario disposto nei confronti dell’azienda dalla procura milanese, che aveva contestato un modello organizzativo considerato lesivo dei diritti dei lavoratori.

Il piano per superare il controllo giudiziario

La strategia presentata da Foodinho punta a dimostrare una concreta volontà di adeguamento alle richieste avanzate dalla magistratura e dagli organi di vigilanza sul lavoro. Al centro del progetto vi sono due interventi principali: l’aumento dei compensi e l’introduzione di un nuovo contratto collettivo specifico per i rider.

La procura di Milano ha accolto con cautela ma favorevolmente l’iniziativa, chiarendo che un’effettiva applicazione delle misure potrebbe portare a un parere positivo sulla cessazione del controllo giudiziario. In altre parole, la permanenza o meno della misura dipenderà dalla capacità dell’azienda di trasformare le promesse in cambiamenti concreti e verificabili.

Aumenti salariali: compensi più elevati per i fattorini

Uno degli aspetti più rilevanti del piano riguarda il trattamento economico dei rider. Foodinho ha proposto un incremento della paga oraria minima lorda, che passerebbe da 10 a 14 euro. Contestualmente verrebbe ritoccato anche il compenso per singola consegna, con un aumento da circa 2,50 euro a 3 euro.

Questi interventi potrebbero tradursi in un incremento medio di circa 200 euro mensili per ciascun rider. Una cifra che, pur non rivoluzionando completamente il settore, rappresenterebbe comunque un miglioramento importante rispetto alle attuali condizioni economiche di molti lavoratori delle piattaforme digitali.

Il tema delle retribuzioni è da tempo uno dei più controversi nell’universo del delivery. Numerose associazioni sindacali hanno infatti denunciato negli anni compensi giudicati insufficienti, soprattutto considerando i rischi affrontati quotidianamente dai rider: traffico urbano, condizioni climatiche avverse, assenza di tutele in caso di malattia o infortunio e forte pressione sui tempi di consegna.

Il tema cruciale dell’inquadramento contrattuale

Oltre agli stipendi, il vero nodo della vicenda riguarda però la natura del rapporto di lavoro tra piattaforme digitali e rider. Attualmente gran parte dei fattorini impiegati nel food delivery opera formalmente come lavoratore autonomo. Questo significa che, almeno sul piano giuridico, non gode delle stesse garanzie previste per un dipendente tradizionale.

La procura di Milano ha contestato proprio questo modello, sostenendo che molti rider siano in realtà inseriti in un’organizzazione del lavoro fortemente strutturata e coordinata dalla piattaforma. Elementi come la gestione degli orari, gli algoritmi di assegnazione delle consegne, i sistemi di valutazione e i meccanismi premiali sarebbero, secondo gli inquirenti, compatibili con una forma di subordinazione.

Per affrontare la questione, Foodinho ha annunciato l’intenzione di creare un nuovo contratto collettivo capace di ridefinire il ruolo dei rider e di offrire loro maggiori protezioni.

Tuttavia, esiste già un caso che ha segnato un cambio di paradigma. Just Eat, infatti, è stata la prima grande piattaforma ad assumere i rider attraverso un regolare contratto di lavoro subordinato, applicando il contratto nazionale della logistica.

Questa scelta ha rappresentato un’importante discontinuità rispetto al modello adottato dalla maggior parte delle altre società del settore. I rider assunti da Just Eat hanno ottenuto tutele più ampie, tra cui ferie, malattia, contributi previdenziali e coperture assicurative più solide.

L’esperienza ha dimostrato che un sistema differente è possibile, anche se comporta costi maggiori per le aziende. Ed è proprio su questo equilibrio tra sostenibilità economica e tutela del lavoro che si gioca oggi il futuro dell’intero comparto.







Le accuse della magistratura milanese

Gli inquirenti hanno più volte contestato alle piattaforme di aver costruito un sistema capace di scaricare gran parte dei rischi economici sui lavoratori.

Secondo questa impostazione, il rider sarebbe formalmente libero ma sostanzialmente vincolato ai meccanismi decisionali della piattaforma. L’algoritmo, infatti, determina spesso la quantità di lavoro disponibile, le priorità nelle assegnazioni e persino la possibilità di accedere alle fasce orarie più redditizie.

Le indagini hanno inoltre mostrato situazioni di forte precarietà, con lavoratori costretti ad accettare turni estenuanti pur di ottenere compensi adeguati. In alcuni casi sono emerse criticità anche sul fronte della sicurezza e della gestione dei rapporti intermediati da società esterne.

Un settore cresciuto rapidamente

Il boom del food delivery ha trasformato radicalmente le abitudini dei consumatori italiani, soprattutto dopo la pandemia. Le piattaforme digitali sono diventate protagoniste della vita urbana, offrendo consegne rapide di pasti, spesa e altri prodotti direttamente a domicilio.

Questa crescita, tuttavia, è avvenuta spesso più velocemente rispetto alla capacità del sistema normativo di adattarsi ai nuovi modelli economici. Il risultato è stato un vuoto regolatorio che ha generato conflitti interpretativi sulla natura del lavoro svolto dai rider.

Le aziende hanno sostenuto di offrire opportunità flessibili e compatibili con esigenze personali o di studio. I sindacati, al contrario, hanno denunciato una forma di precarizzazione estrema del lavoro, caratterizzata da bassi compensi e scarse protezioni sociali.

Le conseguenze per il mercato del delivery

Se il piano presentato al tribunale dovesse essere approvato e concretamente attuato, il settore potrebbe entrare in una nuova fase. Le altre piattaforme sarebbero infatti sottoposte a una pressione crescente per adeguarsi a standard simili, soprattutto sul fronte delle retribuzioni e delle tutele.

Un aumento generalizzato dei costi del lavoro potrebbe inevitabilmente incidere anche sui prezzi finali del servizio o sui margini delle aziende. Tuttavia, molti osservatori ritengono che il modello attuale non sia più sostenibile né sul piano sociale né su quello giuridico.

L’evoluzione del settore potrebbe quindi portare a un riequilibrio tra innovazione tecnologica e diritti dei lavoratori, superando l’idea secondo cui la flessibilità debba necessariamente coincidere con l’assenza di protezioni.