Negli ultimi anni, gli incendi negli Stati Uniti hanno colpito con crescente intensità anche aree che un tempo sembravano immuni a tale rischio. Le comunità che una volta si consideravano protette dalle fiamme ora si trovano vulnerabili a disastri devastanti, a causa di fattori legati al cambiamento climatico e all’espansione urbanistica. La crescente minaccia degli incendi, che in passato riguardava principalmente aree rurali o forestali, sta ora infiltrandosi nei quartieri residenziali, mettendo a rischio la sicurezza di milioni di persone.

Come la crisi climatica alimenta gli incendi negli Stati Uniti

Gli esperti stimano che circa 115 milioni di americani, più di un terzo della popolazione, vivano in aree che potrebbero essere colpite da una catastrofe incendiaria. Questo dato, che prima sembrava impensabile, è frutto di ricerche recenti che hanno messo in luce gravi lacune nella comprensione del fenomeno e nella preparazione a fronteggiarlo. La crisi climatica, con il suo aumento di temperature estreme e periodi di siccità, sta alimentando una condizione che rende le fiamme più difficili da contenere e prevedere.

Uno degli aspetti più sorprendenti emersi dalle ricerche è la trasformazione del comportamento degli incendi. Le fiamme non si limitano più a bruciare le aree boscose o i terreni incontaminati, ma entrano nelle strutture residenziali in modo diverso rispetto a quanto si pensava. Le case stesse sono diventate un carburante per gli incendi, alimentando il fuoco invece di fermarlo. Ciò ha portato gli esperti a sviluppare nuovi modelli e strumenti per aiutare le persone che vivono nelle zone a rischio a adattarsi e proteggere le loro abitazioni.







Tuttavia, uno dei problemi principali è la disconnessione che ancora esiste riguardo alla consapevolezza dei rischi. Molte delle città e dei sobborghi che sono stati duramente colpiti negli ultimi anni dagli incendi si sono trovati impreparati, nonostante gli allarmi e le ricerche che già segnalavano l’incremento dei pericoli. Le persone che vivono in queste aree spesso non sono consapevoli del rischio reale che corrono, e la mancanza di preparazione ha contribuito a rendere ancora più devastanti le conseguenze degli incendi.

Nel 2017, un anno definito da molti come l’anno del “Oh no”, si è verificato un cambiamento significativo nell’intensità e nella diffusione degli incendi. Solo in California, circa 10.000 abitazioni furono danneggiate o distrutte da fiamme che sembravano non fermarsi mai. Incendi come quello di Thomas, che ha devastato la contea di Ventura, e quello di Camp, che ha spazzato via la città di Paradise, sono esempi di come la combinazione di condizioni meteorologiche estreme e l’urbanizzazione nelle zone vulnerabili abbia generato danni enormi. Le fiamme, che una volta rimanevano confinate alle aree selvagge, sono ora capaci di infiltrarsi nei centri abitati, alimentate da vegetazione secca e da forti venti.

Le cause e le sfide degli incendi in aree urbanizzate

Nel frattempo, le condizioni che favoriscono gli incendi sono peggiorate. La California e altre regioni occidentali degli Stati Uniti, soggette a cicli di forte siccità alternati a periodi di abbondanti piogge, hanno visto un’esplosione della vegetazione primaverile, che poi diventa combustibile sotto il sole estivo. Inoltre, la lunga storia di soppressione del fuoco ha portato a un accumulo di materiale vegetale che alimenta le fiamme, trasformando i boschi in veri e propri forni in grado di generare incendi catastrofici.

Una delle sfide più grandi riguarda l’espansione dell’urbanizzazione nelle zone di interfaccia tra la terra selvaggia e le aree urbane, note come “wildland/urban interface”. Negli ultimi decenni, la popolazione di queste zone è aumentata esponenzialmente, raddoppiando dal 1990 al 2010. Dunque, sempre più persone vivono in aree dove le probabilità di essere colpiti da un incendio sono alte. Questa espansione è dovuta principalmente a una crescente domanda di case fuori dalle città, in zone che una volta erano considerate troppo remote per essere vulnerabili.

Il problema non si limita solo a queste aree rurali o suburbane. Anche i quartieri urbani, che sembravano al sicuro grazie alla presenza di strade asfaltate e aree urbanizzate, stanno ora affrontando gravi minacce. Incendi che in passato avrebbero distrutto solo il paesaggio naturale ora minacciano anche i centri abitati. Emerge quindi un nuovo tipo di rischio, che riguarda non solo le zone periferiche, ma anche aree più densamente urbanizzate, dove la vicinanza tra le abitazioni può alimentare un incendio da una casa all’altra.

In risposta a questa crescente minaccia, gli esperti si stanno concentrando sullo studio di come i fuochi si comportano in ambienti urbani, dove le dinamiche di propagazione sono diverse da quelle osservate nei terreni più aperti. La ricerca sta cercando di identificare i fattori che contribuiscono al rapido diffondersi delle fiamme tra gli edifici e di sviluppare soluzioni per proteggere le strutture. Nuove tecnologie, come i modelli che simulano il comportamento del fuoco e gli strumenti che mappano i rischi, sono fondamentali per dare alle persone e ai vigili del fuoco le informazioni necessarie per prevenire e affrontare questi disastri.

Elena Caccioppoli