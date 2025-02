Il recente rapporto annuale della Direzione Centrale della Polizia Criminale ha mostrato una questione di estrema gravità riguardo l’aumento degli omicidi commessi da minorenni in Italia. I dati, che riflettono una tendenza inquietante, indicano che il numero di omicidi volontari perpetrati da giovani sotto i 18 anni è cresciuto in modo esponenziale nell’ultimo anno. Il 2024 ha visto una percentuale di omicidi compiuti da minorenni salire all’11%, un incremento considerevole rispetto al 4% registrato nel 2023. Questo cambiamento non riguarda solo gli autori di tali crimini, ma anche le vittime, con un aumento significativo della percentuale di minorenni uccisi.

Seppur inizialmente possa sembrare una mera statistica, questo fenomeno impone una riflessione profonda sul contesto sociale, educativo e familiare dei giovani italiani. L’analisi dei numeri e dei trend emergenti è dunque fondamentale per comprendere le cause di tale esplosione di violenza giovanile, nonché per individuare possibili soluzioni che possano arginare un fenomeno che minaccia non solo la sicurezza pubblica, ma anche il futuro delle nuove generazioni.

Lo scenario generale dell’aumento della violenza minorile

L’incremento della percentuale di omicidi commessi da minorenni si inserisce in un contesto più ampio di aumento della violenza giovanile, che negli ultimi anni ha visto una crescita preoccupante. Fattori socioeconomici, l’instabilità familiare, la normalizzazione della violenza nei media e la crescente difficoltà nell’accesso a una rete di supporto psicologico per i giovani sono solo alcune delle cause che alimentano questo fenomeno. Le statistiche, purtroppo, rivelano un trend che non accenna a fermarsi, ma piuttosto si acuisce con il passare del tempo.

La realtà è che il fenomeno della violenza tra i minori non riguarda solo crimini violenti come gli omicidi, ma comprende anche atti di bullismo, aggressioni e altre forme di prevaricazione che, se non affrontate tempestivamente, possono degenerare in episodi di violenza letale.

Le caratteristiche degli omicidi minorili

Il rapporto della Polizia Criminale mostra anche l’aspetto delle modalità di esecuzione degli omicidi. Si nota infatti che, nel caso degli autori minorenni, molti dei crimini sono caratterizzati da un’enorme violenza, che spesso si manifesta sotto forma di attacchi brutali e rapidi, senza una motivazione apparente se non quella di dimostrare un potere assoluto sull’altra persona. In diversi casi, la brutalità degli atti è stata descritta come un riflesso di un ambiente sociale e familiare disfunzionale, in cui la violenza sembra essere l’unico strumento di risoluzione dei conflitti.

Un altro aspetto che emerge è la crescente frequenza di omicidi in ambito familiare o tra persone molto vicine. Questi crimini sono spesso la manifestazione estrema di frustrazioni accumulate, dove il giovane autore del delitto potrebbe avere già vissuto situazioni di maltrattamenti o abuso emotivo, alimentando così un ciclo di violenza che sfocia in atti fatali. La crescente diffusione di armi da fuoco e l’accessibilità a strumenti letali gioca un ruolo determinante in questo tipo di omicidi, in quanto consente a giovani in difficoltà di agire con maggiore facilità e senza pensare troppo alle conseguenze.







L’aspetto delle vittime minorenni

Se l’aumento degli omicidi commessi dai minorenni è preoccupante, non lo è meno l’impennata degli omicidi di minorenni vittime, che nel 2024 hanno raggiunto il 7% del totale, rispetto al 4% del 2023. Questi dati suggeriscono che la violenza giovanile sta anche colpendo con maggiore frequenza le giovani generazioni, mettendo in luce un’ulteriore criticità: quella della protezione dei più vulnerabili all’interno della società. Molti dei minorenni uccisi sono, infatti, vittime di dinamiche violente all’interno di contesti familiari, di gruppi di pari o di bande, con l’aggravante che spesso la loro morte avviene in circostanze che vedono protagonisti altri giovani, quasi a voler replicare o amplificare atti di violenza che hanno visto in altre situazioni.

Tuttavia, le vittime minorenni non sono sempre facili da definire o identificare, poiché spesso si tratta di adolescenti che, pur essendo protagonisti di vicende complesse, sono ancora vulnerabili e non adeguatamente protetti da parte delle istituzioni o dalla comunità. La vittimizzazione dei minorenni, in alcuni casi, è legata a fattori di contesto, come la povertà, l’abbandono, la disabilità, o l’appartenenza a gruppi sociali particolarmente marginalizzati, fattori che li rendono ancora più esposti ai rischi della violenza.

Le cause sociali ed economiche dietro il fenomeno

Per comprendere meglio il contesto in cui si sviluppa questo allarmante fenomeno, è necessario fare un’analisi delle cause sociali ed economiche che contribuiscono all’escalation della violenza minorile. La disuguaglianza sociale, la povertà, la crescente emarginazione e l’insufficienza di politiche efficaci per il sostegno ai minori sono fattori che influiscono enormemente sul comportamento dei giovani. Le famiglie spesso vivono in condizioni di precarietà economica, a cui si aggiungono tensioni interne legate alla mancanza di comunicazione, amore e supporto psicologico.

Il distacco emotivo, spesso causato da una mancanza di affetto e da una condizione di vita tesa, può spingere i giovani a cercare un senso di potere, di appartenenza o di rivalsa attraverso atti di violenza. La digitalizzazione, pur essendo una risorsa importante per l’educazione e la socializzazione, ha anche creato un ambiente virtuale in cui i giovani, esposti alla violenza e ad atteggiamenti estremistici, possono trovare modelli di comportamento deviante che rinforzano il loro desiderio di emulazione.

La scuola, che dovrebbe essere un ambiente di formazione e protezione, in alcuni casi non riesce a svolgere il suo ruolo di prevenzione, non riuscendo a intercettare i segnali di disagio psicologico che possono sfociare in atti di violenza.

L’importanza di un cambiamento sociale e istituzionale

La lotta contro questo crescente fenomeno deve necessariamente partire da una maggiore attenzione al contesto in cui i giovani vivono. È essenziale che la politica e la società civile lavorino insieme per creare un ambiente che non solo riduca i fattori di rischio, ma che anche offra ai giovani opportunità di crescita, formazione e inclusione.