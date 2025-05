L’aumento dell’antisemitismo negli USA ha raggiunto livelli che non si possono più ignorare. I dati pubblicati nel 2024 dall’Anti-Defamation League parlano chiaro: oltre novemila episodi registrati in un solo anno. È un dato allarmante, che segna un nuovo picco in una tendenza ormai consolidata. L’aumento dell’antisemitismo negli USA, per il quarto anno consecutivo, ha battuto ogni record precedente, con una media di oltre 25 episodi al giorno.

L’aumento dell’antisemitismo negli USA minaccia i valori democratici

La novità più inquietante, però, è che la maggior parte di questi atti di odio è stata collegata a tematiche legate a Israele o al sionismo, spesso con toni violenti o celebrativi nei confronti di azioni terroristiche come l’attacco del 7 ottobre, compiuto da Hamas. Non si tratta più di fenomeni marginali, ma di una vera e propria offensiva contro i valori fondamentali della convivenza civile.

La comunità ebraica americana si trova oggi in una fase critica. Non si tratta più di episodi isolati o reazioni emotive temporanee. L’odio antiebraico sta diventando sistemico, radicato nel linguaggio pubblico e nella narrazione di alcune correnti ideologiche. Questo processo va ben oltre la questione ebraica; mette in discussione l’intero impianto valoriale su cui si regge la democrazia americana.







Uno degli episodi più simbolici è stato l’incendio doloso ai danni dell’abitazione del governatore della Pennsylvania, Josh Shapiro, avvenuto durante la prima notte della Pasqua ebraica. Shapiro, ebreo e sostenitore di Israele, sembra essere stato preso di mira non solo per la sua fede, ma per la sua posizione pubblica. Questo atto non è solo un’aggressione contro un uomo o una famiglia, ma un attacco diretto contro la libertà religiosa, la rappresentanza democratica e la pluralità delle opinioni.

Il fenomeno, inoltre, si è fatto strada nei luoghi deputati al confronto e alla crescita intellettuale, ovvero i campus universitari. Nel solo ultimo anno, gli episodi antisemiti negli ambienti accademici sono aumentati dell’84%. Simboli del suprematismo bianco come le svastiche sono ricomparsi sui muri delle università americane, segno di un ritorno a forme di odio che si pensavano relegate al passato.

Ciò che rende la situazione ancora più grave è la normalizzazione di questi atteggiamenti. Non si tratta solo di estremisti isolati; idee pericolose e antisemite si fanno spazio nel dibattito pubblico sotto mentite spoglie, a volte travestite da attivismo o da critica politica. Ma invocare la distruzione di una comunità o giustificare la violenza in nome di una causa non è lotta per la giustizia. È odio.

Difendere i diritti è una battaglia collettiva

In questo clima teso e polarizzato, diventa essenziale che la società reagisca con fermezza. Il silenzio non è più un’opzione. I cittadini e le istituzioni devono alzare la voce contro ogni forma di antisemitismo, sia essa velata o esplicita. Servono leader coraggiosi, pronti a difendere la dignità di tutte le minoranze senza ambiguità, e servono alleati che scelgano di combattere l’odio ogni giorno, non solo quando i riflettori dei media si accendono.

La sfida è morale prima che politica. Si tratta di decidere che tipo di società vogliamo essere. Una società libera e giusta non può tollerare l’intolleranza. La paura è comprensibile, soprattutto quando le minacce sono concrete e persistenti, ma la risposta non può essere il ritiro dalla vita pubblica o la rinuncia ai propri diritti.

La comunità ebraica, come ogni altra comunità, ha il diritto di vivere con fierezza e senza timore. Anzi, oggi più che mai è necessario unire le forze con altri gruppi che si trovano sotto attacco, perché la difesa della libertà e della democrazia è una battaglia collettiva.

L’aumento dell’antisemitismo negli USA, dunque, non è solo una questione che riguarda gli ebrei. Riguarda una crisi più ampia, che tocca la salute dell’intera società. Fermare quest’odio è un dovere civico, morale e umano. Restare inerti sarebbe un errore di proporzioni storiche.

Elena Caccioppoli