Recenti studi indicano un aumento delle risposte false proprio attraverso i chatbot intelligenti, strumenti ormai largamente integrati nelle abitudini quotidiane di milioni di utenti. Un’analisi condotta da NewsGuard, organizzazione indipendente impegnata nel monitoraggio della qualità dell’informazione online, ha mostrato come il tasso di risposte false generate dai chatbot sia salito dal 18% al 35% in appena dodici mesi, un dato che non può più essere considerato accidentale ma, secondo gli esperti, rappresenta un cambiamento strutturale.

I numeri della disinformazione: la classifica dei chatbot meno affidabili

Lo studio prende in esame una serie di modelli linguistici sviluppati da alcune delle più importanti aziende tecnologiche al mondo. La classifica stilata da NewsGuard mostra una notevole disparità tra i vari sistemi di intelligenza artificiale generativa in termini di accuratezza delle risposte.

In cima alla lista dei chatbot che più frequentemente hanno generato affermazioni false su temi di attualità troviamo Pi di Inflection, con un tasso di errore del 56,67%. A seguire, Perplexity ha registrato una percentuale di risposte contenenti informazioni fuorvianti o palesemente errate pari al 46,67%.

Non sono esenti da colpe neppure i sistemi più noti e utilizzati su scala globale. ChatGPT, sviluppato da OpenAI, e Meta AI, piattaforma promossa dal colosso di Menlo Park, sono stati riscontrati come veicoli di informazioni non corrette nel 40% dei casi analizzati. Seguono Copilot di Microsoft e Le Chat di Mistral, con un tasso di errore del 36,67%.

Dall’altro lato della classifica si collocano invece i sistemi ritenuti più affidabili. Claude, il chatbot sviluppato da Anthropic, ha ottenuto il risultato più virtuoso, con un tasso di disinformazione limitato al 10%. Subito dopo, Gemini (ex Bard), prodotto da Google, ha segnato un tasso di errore del 16,67%. Numeri comunque non trascurabili, ma decisamente inferiori rispetto alla media riscontrata.

Un problema sistemico, non episodico

La crescita esponenziale della diffusione di informazioni errate tramite chatbot non è un incidente isolato o un’anomalia temporanea. Secondo quanto evidenziato dal rapporto di NewsGuard, il fenomeno ha assunto connotati sistemici. L’organizzazione, attiva nel valutare l’affidabilità dei siti d’informazione e delle fonti digitali, ribadisce come la disinformazione prodotta da IA generative non derivi unicamente da errori tecnici o da limiti momentanei dell’algoritmo, bensì da dinamiche più profonde.







Il ruolo degli utenti e la responsabilità delle aziende

Di fronte a un simile scenario, emergono interrogativi rilevanti su chi debba assumersi la responsabilità del contenimento della disinformazione generata dall’IA. Le grandi aziende tecnologiche che sviluppano questi sistemi dichiarano di lavorare costantemente per migliorare la precisione delle risposte, implementando filtri semantici, aggiornamenti dei modelli e controlli incrociati sui dati. Tuttavia, i risultati mostrano che questi sforzi, ad oggi, non sono sufficienti.

Un altro nodo cruciale riguarda l’uso che gli utenti fanno dei chatbot. Sempre più persone, specialmente tra i più giovani, si affidano a questi strumenti per ottenere risposte rapide e comprensibili su argomenti anche complessi. Questo crea un pericoloso cortocircuito tra accessibilità e veridicità: l’informazione è a portata di click, ma non sempre è corretta.

L’elevato grado di fiducia che molti utenti ripongono nei confronti delle risposte generate da IA, spesso senza alcuna verifica ulteriore, è un elemento che contribuisce a perpetuare e amplificare la diffusione di contenuti falsi.

La “nuova normalità” della disinformazione

Definire l’attuale situazione come “nuova normalità” non è un’esagerazione retorica, ma una constatazione basata su dati concreti. Il balzo dal 18% al 35% nel tasso di affermazioni false rappresenta un aumento di quasi il doppio in un solo anno. Una crescita che non può più essere attribuita all’immaturità dei modelli o alla sperimentazione tecnologica, ma che appare come l’inizio di una fase più matura e allo stesso tempo più rischiosa dell’intelligenza artificiale conversazionale.

Il pericolo maggiore non è tanto nella quantità di errori, quanto nella normalizzazione dell’errore stesso. Se la società si abitua a chatbot che sbagliano una volta su tre, sarà sempre più difficile distinguere tra fonti attendibili e narrazioni manipolate.

Il dibattito sul ruolo dell’intelligenza artificiale nella creazione e diffusione delle notizie è destinato a intensificarsi nei prossimi mesi. Alcuni esperti propongono l’introduzione di marchi di garanzia o certificazioni di affidabilità per i modelli linguistici, simili a quelle che già esistono per i media tradizionali. Altri suggeriscono la creazione di un ente regolatore internazionale per l’IA, che stabilisca linee guida chiare e sanzioni per la diffusione consapevole di contenuti falsi.

Nel frattempo, le redazioni giornalistiche e gli organismi di fact-checking si trovano a dover competere con un flusso informativo automatizzato, rapido e accessibile, ma spesso inaffidabile. Questa sfida richiede una riconfigurazione profonda del giornalismo, che non può più limitarsi a verificare i fatti postumi, ma deve intervenire in tempo reale per contrastare la disinformazione algoritmica.

