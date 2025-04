Nelle ultime settimane, il parco nazionale di Budj Bim, a circa 300 chilometri da Melbourne, è stato teatro di una controversa operazione di abbattimento di massa di koala. Iniziata ad aprile, l’azione ha visto l’impiego di elicotteri che sorvolavano l’area a bassa quota, con tiratori armati incaricati di colpire oltre 750 marsupiali. Il governo dello stato di Victoria ha giustificato la scelta di uccidere i koala a Budj Bim come una misura estrema per alleviare le sofferenze di animali gravemente feriti o condannati a morire di fame dopo un devastante incendio che, lo scorso marzo, aveva distrutto un quarto del parco.

Un metodo inedito e molto criticato

Quella adottata nei confronti dei koala a Budj Bim è stata una pratica senza precedenti: mai prima d’ora, in Australia, si era ricorso a cecchini su elicotteri per abbattere koala. Sebbene tecniche simili siano state utilizzate in passato per contenere specie invasive, l’impiego contro un animale simbolo nazionale ha suscitato un’ondata di indignazione.

Le associazioni animaliste e diversi esperti hanno criticato duramente sia il metodo scelto, sia la mancanza di trasparenza da parte del governo, che non aveva annunciato pubblicamente l’avvio delle operazioni.

Il dibattito scientifico e le alternative mancate

Secondo molti scienziati, il salvataggio e il soccorso degli animali avrebbero dovuto essere le prime opzioni considerate. Rolf Schlagloth, esperto della Central Queensland University, ha sottolineato come l’uccisione avrebbe dovuto rappresentare solo un’estrema ratio, non la soluzione principale.

Georgie Purcell, deputata dell’Animal Justice Party, ha inoltre messo in discussione l’efficacia del metodo: sparare a un animale da 30 metri di altezza rischia di non essere letale, causando ulteriori sofferenze.

Un habitat compromesso

L’incendio, che ha successivamente colpito l’esistenza dei koala a Budj Bim, aveva distrutto gran parte degli alberi di eucalipto, fondamentali per la sopravvivenza dei koala sia come nutrimento che come rifugio. Senza cibo né riparo, molti animali si trovavano in condizioni disperate.

Tuttavia, secondo gli ambientalisti, una migliore gestione preventiva avrebbe potuto evitare una simile tragedia. Da anni, la perdita di habitat è una delle principali minacce per la sopravvivenza dei koala, aggravata da fenomeni come la deforestazione per opere infrastrutturali e i cambiamenti climatici che aumentano la frequenza degli incendi.

I numeri della crisi dei koala

Le stime più recenti fornite dal Dipartimento per l’Ambiente (DEECA) parlano di una popolazione di koala in Victoria compresa tra 129mila e 286mila esemplari. Ma la loro distribuzione non è omogenea: molte colonie sono concentrate in aree ristrette, come quella di Budj Bim, rendendo gli animali particolarmente vulnerabili a eventi catastrofici.

In tutto il paese, la situazione è allarmante: gli incendi del 2019-2020 hanno causato la morte o lo spostamento di circa 60mila koala, e uno studio del 2023 ha evidenziato come il 40% delle aree popolate da questi animali sia a rischio elevato di incendi.







Il problema della sovrappopolazione locale

Nel parco di Budj Bim e in altre “isole abitative”, l’alta densità di koala aveva già messo sotto pressione l’ecosistema locale. Gli animali, in cerca di nutrimento, consumano rapidamente le foglie di eucalipto, impoverendo gli alberi e aggravando la scarsità di risorse.

L’esistenza di piantagioni commerciali di eucalipto vicine ha ulteriormente complicato il quadro: i koala vi si erano insediati, ma il taglio degli alberi li aveva costretti a tornare in un ambiente già depauperato.

Un’emergenza mal gestita?

In passato, per affrontare la sovrappopolazione, il DEECA aveva optato per soluzioni meno drastiche come la sterilizzazione o il trasferimento degli animali. Per questo motivo, molti esperti e attivisti denunciano come la scelta di procedere all’abbattimento aereo rappresenti un fallimento della gestione conservativa della specie.

Schlagloth ha parlato apertamente di “crudele indifferenza”, aggiungendo che questa operazione entrerà a far parte della “lunga lista di errori nella protezione dei koala”.

Il futuro dei koala in Australia

La strage dei koala a Budj Bim ha riacceso il dibattito sulla protezione dei koala in Australia. Mentre negli stati di Queensland, Nuovo Galles del Sud e nel Territorio della Capitale Australiana la specie è già ufficialmente a rischio, in Victoria la popolazione è ancora relativamente stabile. Tuttavia, la sopravvivenza di questi animali richiederà un approccio più attento e lungimirante, capace di coniugare gestione delle emergenze e salvaguardia dell’habitat.

Lucrezia Agliani