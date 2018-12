Australia: le gemelle più uguali al mondo vogliono sposare lo stesso uomo

Due gemelle che nella vita vogliono condividere tutto, anche lo stesso uomo. È la storia di Anna e Lucy DeCinque (33 anni), diventate famose in Australia per la loro somiglianza totale. Infatti, in seguito alla partecipazione ad un programma tv in Giappone, sono state decretate le gemelle più simili al mondo. Per essere identiche però si sono avvalse di qualche “piccolo” ritocco chirurgico del valore di circa 165mila euro.

Le gemelle vogliono entrambe sposare Ben

Le due donne sono tornate alla ribalta per la loro “strana” relazione con Ben Berne, 40enne che pur di stare con loro si è trasferito a Perth (viveva a circa 40 chilometri), dove Anna e Lucy vivono con la madre. I tre vivono questa relazione da sei anni e adesso vogliono coronare il loro amore con il matrimonio. In Australia però la poligamia è vietata ai sensi del Marriage Act del 1961. Per questo le DeCinque hanno fatto richiesta al governo di modificare la legge e fare in modo che possano concretizzare questo enorme desiderio.

L’appello televisivo di Anna e Lucy

In virtù della normativa sopracitata, le gemelle hanno addirittura intrapreso una battaglia mediatica per rivendicare il loro diritto di sposare la medesima persona. Ed ecco le loro dichiarazioni al canale televisivo Hughes: “Abbiamo un partner, Ben, e vorremmo sposarlo, ma la legge in Australia dice che non possiamo, quindi non sappiamo come fare. Insieme siamo felici, lui ci tratta allo stesso modo”.

Pareri contrastanti in Australia

In Oceania il caso ha fatto molto scalpore e naturalmente ha provocato delle reazioni da parte dell’opinione pubblica. In tanti sostengono che la battaglia di Anna e Lucy sia giusta, che debbano poter vivere il loro amore in libertà e senza ostacoli burocratici. La fazione dei contrari è invece convinta che sia tutta un’esagerazione visto che i tre potrebbero continuare la loro storia poligama senza dover necessariamente convolare a nozze.

Antonio Pilato