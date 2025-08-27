L’annuncio del governo federale australiano di creare un nuovo programma chiamato “Thriving Kids”, destinato ai bambini con autismo o ritardi dello sviluppo da lievi a moderati, ha colto di sorpresa gran parte della comunità della disabilità. La proposta, resa pubblica dal ministro dell’NDIS Mark Butler in un discorso al National Press Club, prevede un investimento di 2 miliardi di dollari e dovrebbe entrare in vigore gradualmente a partire dal 2026.

Nonostante le dichiarazioni di Butler, che ha ribadito il principio “niente su di noi senza di noi”, i principali gruppi rappresentativi della disabilità hanno denunciato di essere stati esclusi dal processo di elaborazione del programma Thriving Kids. In un comunicato congiunto hanno espresso “delusione collettiva” per non essere stati coinvolti prima dell’annuncio, chiedendo maggiore chiarezza sulle tempistiche e sulle modalità di attuazione.

Le critiche degli stati e dei territori

Oltre alle associazioni, anche alcuni governi locali hanno lamentato di non essere stati consultati. Il tesoriere del Nuovo Galles del Sud, Daniel Mookhey, ha dichiarato in una seduta di bilancio di non aver ricevuto alcuna informazione prima del discorso di Butler. Simili reazioni sono arrivate dal Victoria, dove la premier Jacinta Allan e il ministro per la disabilità Lizzie Blandthorn hanno appreso del Thriving Kids solo a decisione già presa.

Blandthorn, intervistata dalla ABC di Melbourne, ha definito “deludente” la mancanza di comunicazione da parte del ministro federale, sottolineando che i governi statali dovranno comunque assumersi una parte consistente dei costi, soprattutto nel settore scolastico.

La difesa del governo

Di fronte alle accuse, Butler ha respinto le critiche sostenendo che il tema fosse “sul tavolo da quasi due anni” e che le discussioni con gli stati non fossero mancanti. Il ministro ha spiegato che l’aumento costante dei bambini iscritti all’NDIS rende necessaria una riforma immediata, come richiesto dagli stessi premier e dal primo ministro già nel 2023.

Secondo il governo, il programma “Thriving Kids” rappresenta solo il primo tassello di una più ampia strategia volta a ridefinire i cosiddetti “supporti fondamentali”, cioè servizi di assistenza per chi non rientra pienamente nei criteri NDIS ma ha comunque bisogno di sostegno specifico.

Che cos’è “Thriving Kids”

Il nuovo schema dovrebbe fornire supporti mirati a quei bambini che presentano disabilità meno gravi e che spesso non trovano risposta né nell’NDIS né nei servizi tradizionali. Si tratterebbe di un sistema complementare, finanziato congiuntamente da Commonwealth, stati e territori, destinato ad alleggerire la pressione sul programma nazionale.

Il modello nasce dalle raccomandazioni della revisione dell’NDIS pubblicata alla fine del 2023, che aveva suggerito la creazione di due flussi: da un lato, sostegni generali per tutte le persone con disabilità; dall’altro, interventi mirati per coloro che non rientrano tra i beneficiari dell’NDIS ma hanno comunque bisogni specifici.







La posizione delle associazioni

Dieci delle principali organizzazioni australiane, tra cui l’Australian Autism Alliance, People with Disability Australia e la Disability Advocacy Network, hanno firmato un documento congiunto che mette in evidenza la mancanza di trasparenza. Pur riconoscendo l’importanza dell’investimento e accogliendo con favore il fatto che il governo voglia introdurre un nuovo programma, i gruppi chiedono di essere coinvolti nel processo di co-progettazione.

“La comunità delle persone con disabilità ha bisogno di certezze, non di sorprese”, hanno scritto le associazioni. La loro preoccupazione è che senza un confronto reale con chi vive quotidianamente queste sfide, le riforme rischino di non rispondere alle esigenze effettive.

Le prossime tappe

Secondo quanto annunciato, l’implementazione del programma inizierà dalla metà del 2026, mentre le modifiche all’accesso all’NDIS non scatteranno prima del 2027, quando “Thriving Kids” sarà pienamente operativo. Nel frattempo, il governo intende avviare una nuova fase di confronto che includerà anche altre categorie, come gli adulti con disturbi mentali complessi, indicati come la prossima “coorte” da considerare.

Butler ha insistito sul fatto che il percorso di riforma sarà graduale, ma inevitabile: “I numeri parlano chiaro: il flusso di bambini che entrano nell’NDIS non sta rallentando. Dobbiamo portare a termine il lavoro che ci è stato affidato”.

Una sfida politica e sociale

La riforma dell’NDIS è uno dei dossier più delicati per il governo federale. Da un lato, c’è la necessità di rendere sostenibile un sistema che ha cambiato la vita di migliaia di famiglie ma che continua a crescere oltre le previsioni. Dall’altro, la pressione delle associazioni e degli stati, che rivendicano un ruolo centrale nelle scelte, rende il percorso accidentato.

La proposta “Thriving Kids” potrebbe rappresentare un passo avanti verso un sistema più equilibrato, ma solo se accompagnata da un reale coinvolgimento di tutti gli attori. Senza questo, il rischio è quello di alimentare incertezza e sfiducia in una comunità che più di ogni altra ha bisogno di stabilità e ascolto.

Lucrezia Agliani