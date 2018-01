Australian Open 2018: al via l’edizione numero 106. I precedenti storici

15 gennaio 2018: scatta l’ora dell’Australian Open.

La competizione, che si svolgerà presso il Melbourne Park, terminerà il 28 gennaio. Si tratta dell’edizione numero 106: alla nascita nel 1905, però, la rassegna riguardava solamente la contesa singolare maschile. Dal 1922, invece, sono state aggiunte altre quattro categorie: singolare femminile, doppio femminile, doppio maschile e doppio misto.









L’Australian Open non ha mai posto alcun limite di nazionalità per partecipare. Tuttavia, la distanza geografica ha impedito a numerosi Paesi di concorrere – quantomeno nei primi cinquant’anni del torneo. Anche per questo motivo, l’Australia conta nelle cinque categorie più vittorie di chiunque altro: ben 264. I più vicini nell’albo d’oro sono gli Stati Uniti, forti di 104 affermazioni.









L’Australian Open singolare

In linea con la storia complessiva della competizione, è australiana la più vincente nel singolare femminile: Margaret Smith Court, prima per undici volte – di cui sette consecutive fra 1960 e 1966. La campionessa in carica, la statunitense Serena Williams, segue con sette successi. Il terzo gradino del podio è ancora australiano: si tratta di Nancye Wynne Bolton, che ha conquistato l’Australian Open per sei volte.

Per quanto riguarda i singoli paesi, l’Australia femminile ha ottenuto il primo posto per 43 volte; gli Usa seguono a 24, mentre la Germania è terza con 5.

È sempre australiano (seppur in coabitazione) anche il più vincente nel singolare maschile: Roy Emerson, autore della striscia più lunga con cinque affermazioni fra 1963 e 1967. A pari merito troviamo il serbo Novak Djokovic, che con lo svizzero Roger Federer (campione per cinque volte) domina la competizione dal 2010 a oggi – unica eccezione, la vittoria nel 2010 dell’elvetico Stan Wawrinka.

L’Australia è al solito primatista con 50 affermazioni maschili individuali, seguita dai 19 titoli degli Stati Uniti. Serbia, Svezia e Svizzera condividono la terza piazza con 5 titoli a testa.









L’Australian Open doppio

Non mutano le gerarchie neanche nelle competizioni di coppia. L’Australia femminile ha infatti conquistato per 48 volte la vetta, seguita dagli Usa a 26 e dalla Repubblica Ceca a 6. In questo campo, l’Italia ha raccolto i suoi maggiori successi. Nel 2011 infatti Flavia Pennetta ha ottenuto il primo titolo per il nostro Paese, insieme all’argentina Gisela Dulko. Fra 2013 e 2014, invece, una coppia completamente italiana ha centrato due titoli consecutivi: Sara Errani e Roberta Vinci.

Nel doppio maschile, l’Australia ha ottenuto più di ogni altra categoria: ben 74 affermazioni. Sono ben lontani gli Usa con i loro 18 titoli, così come Sudafrica e Svezia ferme a 5 vittorie. Anche in questo caso, l’Italia ha conquistato il titolo: ci sono riusciti Simone Bolelli e Fabio Bognini nel 2015.

Infine, veniamo al doppio misto. Una categoria partita nel 1922, ma non giocata per sedici anni (dal 1970 al 1986). L’Australia, vincitrice per 49 volte, ha totalizzato qui la più lunga striscia di titoli consecutivi: ben 43 fra 1922 e 1969 – al netto dell’interruzione durante la Seconda Guerra Mondiale. Gli Stati Uniti seguono con 17 affermazioni, mentre India, Russia e Sudafrica sono terze con 4 vittorie.

Francesco Gabriele De Vivo