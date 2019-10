Nato tutto da una discussione in un locale, il 25enne uccide ex fidanzata e famigliari durante la notte. Poi va il commissariato e si costituisce

Prima ha ucciso i suoi genitori, il fratello poi il suo compagno e poi lei. È accaduto questa notte in Austria, a Kitzbuehel noto centro turistico del Tirolo austriaco, a nord del paese quando un 25enne uccide ex fidanzata e famigliari poi si costituisce. L’omicidio, avvenuto tra le 4 e le 5 del mattino, si è svolto in una villetta del quartiere residenziale della zona di Vordergrub. Secondo le prime ricostruzioni, l’assassino, originario del posto, avrebbe ucciso per ragioni amorose. Il giovane era stato lasciato da una 19enne due mesi fa. Nella serata di ieri, si sarebbero incontrati per caso in un locale, ma lei era con un altro ragazzo: da lì è nato un diverbio.

Attorno alle cinque del mattino, il killer si è recato presso l’abitazione della giovane. Dopo una nuova discussione, il giovane è tornato a casa. Qui ha preso la pistola del fratello, si è intrufolato nell’abitazione rompendo un vetro ed ha compiuto una strage. Secondo le prime testimonianze avrebbe ucciso prima i genitori di lei, madre e padre di 51 anni, il fratello di lei (25enne), quindi la giovane e il suo nuovo ragazzo. Tutti nell’appartamento. L’omicida 25enne uccide ex fidanzata e famigliari ma quasi immediatamente si presenta in commissariato, portando con sé la pistola e si è costituito.

Il killer non era ubriaco

Alle parole: “ho appena ucciso 5 persone”, le forze dell’ordine hanno trattenuto il ragazzo e mandato una volante ad effettuare un sopralluogo, trovando la tragedia. L’omicida è stato interrogato durante tutta la mattinata dagli investigatori del posto. Il 25enne ha spiegato in maniera distinta e consapevole tutto ciò che ha fatto dal momento in cui ha preso la pistola del fratello assieme ad un coltello. La pistola è detenuta tramite porto d’armi, ma il ragazzo ha dichiarato d’aver effettuato tutto da solo. Secondo le prime testimonianze, l’omicida non risultava essere sotto effetto d’alcol, né di droghe: era lucido mentre compiva il pluriomicidio.

Sul posto continuano gli accertamenti, sebbene la strage non sia il primo dei tanti “omicidi per cagioni d’amore” commesso. Eppure ha lasciato la già nota località turistica, comunità e autorità, completamente sbigottite. Il comandante distrettuale della Polizia, Martin Reisenzein, ha comunicato che “in vent’anni di servizio non ricorda una cosa simile”. Il sindaco del centro turistico del Tirolo, Klaus Winkler, ha disposto di innalzare la bandiera nera sul pennone del Municipio e ha affermato: “non abbiamo mai avuto una tragedia così incredibile a Kitzbuehel”.

Anna Porcari