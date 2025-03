Robert F. Kennedy Jr. e Donald Trump riaprono un dibattito che la comunità scientifica aveva considerato chiuso da tempo: la presunta correlazione tra autismo e vaccinazioni infantili. Nonostante numerosi studi abbiano smentito ogni connessione, la posizione di Kennedy, storicamente scettico riguardo ai vaccini, solleva preoccupazioni sia tra gli esperti di salute pubblica che tra le organizzazioni che si occupano di autismo.

Robert F. Kennedy Jr: uno scettico a capo del Dipartimento della Salute

Con la nomina di Robert F. Kennedy Jr a segretario del Dipartimento della Salute, Trump ha lanciato un messaggio chiaro alla comunità scientifica, avvicinandosi ulteriormente agli scettici. Una sua recente dichiarazione ha riaperto un dibattito che, almeno per la scienza, era chiuso da tempo: quello sulla connessione (inesistente) tra autismo e vaccinazioni infantili.

«Sono pronto a tutto. Penso che qualcuno debba scoprirlo, sta succedendo qualcosa ed è abbastanza spaventoso», ha dichiarato il presidente alla NBC, parlando dell’aumento delle diagnosi di autismo.

A un mese dall’insediamento di Robert F. Kennedy Jr, il Centro per il Controllo e la Prevenzione delle Malattie ha confermato di star lavorando a uno studio per indagare, ancora una volta, il nesso ipotetico tra autismo e vaccinazioni infantili. «Il popolo americano si aspetta ricerca di qualità e trasparenza, e questo è quello che il dipartimento fornirà loro» ha dichiarato il portavoce del Dipartimento della Salute.

Le posizioni di Kennedy sui vaccini sono conosciute da tempo, le ultime esternazioni in ordine di tempo risalgono alla scorsa settimana. Commentando il focolaio di morbillo che ha colpito il Texas e il New Mexico (causando già due vittime), il segretario ha consigliato l’assunzione di vitamina A, dichiarando che la miglior cura per le malattie infettive sia una buona nutrizione. I medici si sono affrettati a condannare le dichiarazioni di Kennedy, preoccupati che la disinformazione si diffonda online con il rischio di abbassare il tasso di vaccinazione e peggiorare una situazione epidemiologica già preoccupante.

Le associazioni contro il ritorno del falso nesso tra autismo e vaccinazioni infantili

Le maggiori associazioni nazionali che si occupano di autismo, tra cui: Autism Speaks, Autism Society of America, Autistic Self Advocacy Network e Autism Science Foundation hanno ribadito che già numerosi studi internazionali hanno smentito ogni collegamento tra autismo e vaccinazioni infantili.

La loro preoccupazione è che ora i fondi statali, già esigui e ulteriormente tagliati, vengano dirottati in un’attività inutile e a solo scopo propagandistico. Alison Singer, presidente dell’Autism Science Foundation, ha dichiarato che risorse limitate per la ricerca sull’autismo stanno venendo indirizzate a un’inutile campagna di disinformazione, quando invece sono necessarie risposte concrete e scientifiche:

«Questo è uno spreco di risorse preziose in un momento in cui la ricerca sull’autismo, di cui c’è un’estrema necessità, viene tagliata in tutto il Dipartimento della Salute. Decine e decine di studi scientifici dimostrano che i vaccini non causano l’autismo. Questa domanda è stata posta e ha ricevuto risposta; dobbiamo porci nuove domande per trovare le vere cause dell’autismo. Non puoi semplicemente scartare i dati esistenti perché non sei d’accordo con essi. Questa non è scienza».

Le diagnosi di autismo sono in aumento, ma la ragione è un’altra

Le diagnosi di autismo sono aumentate in tutto il mondo, e questo è un fatto incontrovertibile. Parlare di epidemia, come se si trattasse di una malattia virale, è però errato e fuorviante. Secondo gli esperti, questo aumento è dovuto prima di tutto a una maggiore conoscenza dello spettro autistico e al conseguente allargamento dei criteri diagnostici, che hanno permesso individuare più velocemente e precisamente anche quei casi meno evidenti che sfuggivano ai radar.

A contribuire all’aumento sono in larga parte le diagnosi delle persone adulte, soprattutto delle donne. L’autismo è stato considerato per decenni una condizione prettamente maschile, osservato sin dalla sua scoperta in bambini di genere maschile, diagnosticato sulla base di test strutturati su queste osservazioni. Come risultato, le bambine, che in molti casi manifestano il loro autismo in modi diversi dalle controparti maschili, sono state ignorate dalla ricerca scientifica. Molte bambine autistiche, raggiunta l’adolescenza o l’età adulta, hanno ricevuto diagnosi psichiatriche errate; corrette una volta che hanno incontrato medici più preparati e aggiornati sullo spettro autistico.

Negli Stati Uniti, le diagnosi di autismo sono passate da 1 ogni 150 nel 2000 a 1 ogni 36 nel 2023. Aumenti simili si sono registrati anche in altri paesi. Il Centro per il Controllo e la Prevenzione delle Malattie ha sempre concordato nell’attribuire l’aumento alla migliore preparazione dei medici, ma anche alla maggior consapevolezza delle persone, capaci di riconoscere caratteristiche tipicamente autistiche e cercare supporto medico quando necessario.

Un dibattito inutile che ci riporta tutti indietro

L’incessante dibattito su autismo e vaccinazioni infantili, alimentato da figure politiche populiste e scettiche, rischia di distrarre l’attenzione da ciò che davvero sarebbe importante per la comunità autistica. Mentre la scienza continua a ribadire l’inesistenza di un legame tra autismo e vaccinazioni, è sempre più chiaro che quella di Kennedy e Trump non è altro che propaganda. Una mossa per mantenere consensi tra il proprio elettorato, che ha spesso dimostrato di aderire a posizioni antiscientifiche. Una scelta irresponsabile e pericolosa per la salute pubblica, come dimostrano le recenti morti per morbillo. Nel 2025.

Sara Pierri