Autismo nel mondo lavorativo

Secondo l’articolo 4 della Costituzione italiana, “la Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto.” Al di là della contribuzione al progresso sociale e della crescita economica, il lavoro è un principio molto importante dal punto di vista personale. Amplia la qualità di vita, aumenta e arricchisce la dignità di un essere umano, e favorisce l’inserimento nella società. Ciononostante, se da un lato questa è una solida verità, dall’altro è vero anche che non tutti riescono ad approcciarsi al lavoro con la stessa facilità. Gli autistici e le persone con una condizione neurodivergente, devono far fronte a numerosi ostacoli, quali, ad esempio, la maggiore sensibilità, o una predisposizione diversa allo stress. L’inclusione dell’autismo nel mondo lavorativo potrebbe essere una fonte straordinaria, ma per adesso, è ancora troppo esigua.

Neurodiversità, neurodivergenza e autismo: facciamo chiarezza

Con il termine neurodiversità, si intende l’insieme delle caratteristiche variabili tra un cervello e l’altro. E’ la naturale differenza che comprende il funzionamento neurobiologico di ogni essere umano. Ognuno di noi, quindi, è neurodiverso rispetto all’altro, poiché non possono esistere cervelli uguali tra di loro.

Si parla invece di neurodivergenza, quando il cervello di una persona recepisce, elabora, e/o reagisce in modo differente, rispetto allo standard “tipico”. Non bisogna considerarla un’anomalia, o una mancanza, ma una variazione naturale del cervello umano. Esistono modi diversi con cui la neurodivergenza si manifesta. Ad esempio: l’ADHD, il disturbo da deficit di attenzione e iperattività, caratterizzato da incapacità a concentrarsi; la dislessia, che comprende la pronuncia di alcune parole, la scrittura, il linguaggio; la discalculia, una scarsa abilità nei calcoli e una difficoltà nella risoluzione di operazioni matematiche.

Anche l’autismo è una neurodivergenza. Una condizione che porta con sé difficoltà più o meno ardue, e che influenza il modo in cui una persona comunica e si relaziona con l’altro. L’autismo è definito “disturbo dello Spettro”, perché i casi possono variare da lievi, a più complessi. Non è una malattia, dunque, ma una sindrome comportamentale, che determina un modo particolare di percepire la realtà. Le persone autistiche hanno, ad esempio, difficoltà nel dover recepire più stimoli, come luci, odori, rumori, che talvolta possono diventare snervanti e stressanti.

Autismo e lavoro: solo una minoranza ha un impiego

Una delle barriere che una persona autistica si trova a dover affrontare è l’ingresso nel mondo del lavoro. In Italia, circa 1 persona su 100 è autistica. Alcune di loro svolgono una professione, ma la maggior parte di esse ha difficoltà a trovare un impiego effettivo. La stragrande maggioranza di adulti autistici è disoccupata non a causa dell’incapacità di svolgere determinate mansioni, ma per via dell’inabilità degli altri di interpretarli. Per una persona autistica il passaggio dall’adolescenza all’inserimento nel mondo degli adulti avviene ancora con molte criticità, nonostante molte di loro posseggano tutte le competenze necessarie per distinguersi in ciò che fanno.

Il problema sta nel fatto che quei pochi enti o imprese che prendono in considerazione gli autistici, tendono a facilitare e semplificare il lavoro di persone considerate “differenti”, per poterle adeguare e conformare al mondo “ordinario”. Il cambiamento, deve invece avvenire all’interno delle imprese stesse, entrando in contatto con le diverse realtà e beneficiando della maggiore produttività e del coinvolgimento dei dipendenti, che solo l’inclusione può regalare.

E’ necessario dunque, che le aziende e le agenzie per il lavoro siano a conoscenza di tutti gli impedimenti e le difficoltà a cui devono far fronte le persone autistiche, ma anche, allo stesso tempo, tutti i vantaggi e i punti di forza che li caratterizzano, come ad esempio la marcata precisione e la spiccata attenzione ai dettagli.

Lavorare con una persona autistica: cosa bisogna sapere

Al fine di semplificare i rapporti tra datori di lavoro e dipendenti autistici, ma anche tra i colleghi stessi, è importante sapere cosa prova una persona con autismo quando lavora.

Alcuni persone autistiche sono propense ad interpretare alla lettera i concetti e le comunicazioni e a non comprendere del tutto i segnali non verbali come gesti, espressioni del viso o sguardi. Motivo per il quale, nell’ambiente lavorativo, è necessario parlare in modo chiaro, comprensibile e decifrabile, evitando allegorie, sarcasmo o qualsiasi tipo di fraintendimento.

Un’ulteriore difficoltà possono essere i cambiamenti inaspettati, o le richieste improvvise di incarichi, andando ad alterare uno schema e una routine mentale, che ha bisogno di più elasticità e preavviso, in modo da non scatenare stati di ansia, tensione e angoscia nel lavoratore autistico.

Molto importante è anche il cercare di rendere l’ambiente di lavoro rassicurante e accogliente, perché anche una luce troppo forte, alcuni tipi di rumori o odori, possono suscitare agitazione, turbamento o attacchi di panico. Uno dei tanti aiuti potrebbe essere ad esempio, quello di dotare chi ne sente il bisogno di una propria postazione individuale, di cuffie antirumore, oppure fonti di illuminazione che siano meno intense.

Una delle difficoltà più grandi per i lavoratori nello spettro autistico è la socializzazione e l’integrazione. Non è sempre facile per una persona con autismo inserirsi in un gruppo di persone nuove. Può succedere che non si provi piacere a stare troppo a contatto con i propri colleghi e provare agitazione per questo, oppure di avvertire una forte paura e inquietudine nel tentativo di familiarizzare con gli altri.

Utilizzo di app e dispositivi per coinvolgere l’autismo nel mondo lavorativo

Un progetto molto audace a tal proposito è stato quello di Tomczak M. T. (2022), il quale ha effettuato un’analisi sulle modalità da mettere in pratica per rendere l’ambiente lavorativo incline a tutti i bisogni dei lavoratori con autismo. Sarebbe ideale, ad esempio, l’utilizzo di applicazioni per il cellulare, come block notes digitali, promemoria elettronici, calendari, per poter tenere sotto controllo i propri impegni e orari con tranquillità. Inoltre servirebbero dispositivi per controllare il livello di tensione, come orologi da polso che misurino l’andamento e l’eventuale aumento dello stress.

Inoltre, i ricercatori della Heriot-Watt University, in Scozia, hanno ideato un robot capace di insegnare ai lavoratori autistici a controllare gli stimoli e i segnali sociali. Il robot può inoltre tranquillizzarli, attraverso un segno di consenso o di dissenso. Come spiegato dai ricercatori stessi, infatti, le persone nello spettro autistico hanno un continuo bisogno di sapere se ciò che stanno facendo sia giusto o meno.

La tecnologia ha fatto passi da gigante e potrebbe essere un investimento più che valido per l’inclusione dell’autismo nel mondo lavorativo.

Essere autistici non significa essere malati

L’autismo non è una malattia e pertanto non può e non deve essere una limitazione agli innumerevoli talenti e capacità che una persona possiede. Uno dei tanti esempi è la storia di Eliseo. Un ragazzo argentino di 18 anni, con la sindrome dello spettro autistico, che gioca in una squadra di pallanuoto e partecipa ad un vero e proprio campionato.

A dimostrazione del fatto che l’autismo non debba essere visto come un impedimento, c’è anche la storia di Temple Grandin, una zoologa statunitense, laureata in psicologia e professoressa di scienze animali. Temple ha una diagnosi di autismo ma, come si può dedurre dai suoi titoli, non si è mai lasciata intimidire da questo. Ha al contrario sempre studiato e lavorato sodo per arrivare dov’è ora. Come affermato da questa donna energica e intraprendente, le persone autistiche possono dare un aiuto significativo ed essenziale alla comunità. E’ doveroso, tuttavia, dar loro la possibilità di poterlo fare, focalizzandosi su tutte le qualità e abilità che possiedono, anziché soffermarsi come sempre solo sulle carenze e su quello che “non va”.

Alessia Pastore