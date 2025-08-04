Nel panorama mondiale della mobilità, la Cina si impone come il principale artefice dell’auto elettrica. Se in passato l’idea di progresso tecnologico e innovazione nell’automobile evocava inevitabilmente immagini di muscle car americane, design europei o produzioni nipponiche, oggi il fulcro dello sviluppo si è decisamente spostato a Oriente. La Repubblica Popolare Cinese non è soltanto un protagonista nel settore dei veicoli elettrici (EV), ma ne rappresenta ormai il baricentro strategico, industriale e tecnologico.

Il consolidamento di questo primato ha subito una forte accelerazione a seguito dell’annuncio della scoperta di un immenso giacimento di litio nella provincia del Sichuan, nel sud-ovest della Cina. Con oltre 490 milioni di tonnellate di materiale grezzo estraibile, si tratta di uno dei più grandi depositi mai individuati al mondo. Questa risorsa, fondamentale per la produzione delle batterie agli ioni di litio, attribuisce a Pechino un ulteriore vantaggio competitivo in una filiera industriale già largamente controllata dal colosso asiatico.

Il litio, oro bianco del XXI secolo

In un mondo che punta a una mobilità sostenibile e alla transizione energetica, il litio è diventato un elemento chiave, spesso definito “l’oro bianco” del nostro secolo. Le batterie agli ioni di litio non alimentano soltanto automobili elettriche, ma anche dispositivi elettronici di largo consumo e, sempre più, sistemi di accumulo per le energie rinnovabili.

La scoperta di tale giacimento rafforza la già solida posizione cinese lungo tutta la catena del valore del litio: dall’estrazione alla raffinazione, dalla produzione delle celle fino all’assemblaggio delle batterie. Già oggi, secondo dati internazionali, la Cina controlla oltre il 60% della capacità globale di produzione delle batterie per veicoli elettrici. Con questa nuova risorsa, Pechino si avvicina alla possibilità di una quasi autosufficienza strategica nel settore.

Una filiera verticalmente integrata

Uno dei segreti del successo cinese nel mercato dei veicoli elettrici risiede nella capacità di costruire una filiera completamente integrata, dalla materia prima al prodotto finito. Le grandi aziende cinesi – come CATL (Contemporary Amperex Technology Co. Limited), BYD (Build Your Dreams), NIO, XPeng e altre – operano in stretta sinergia con il governo centrale e le autorità locali, beneficiando di investimenti mirati, sussidi pubblici e normative favorevoli.

Questo ecosistema industriale ha permesso alla Cina non solo di abbattere i costi di produzione, ma anche di innovare rapidamente sul piano tecnologico. I modelli elettrici cinesi non sono più soltanto economici, ma anche sofisticati dal punto di vista delle prestazioni, della connettività e dell’autonomia. Ne sono prova le vendite record in Europa e in altri mercati emergenti, dove le auto elettriche cinesi stanno erodendo quote di mercato ai marchi storici.







L’egemonia globale dell’auto elettrica made in China

Nel 2024, le esportazioni cinesi di veicoli elettrici hanno superato quelle di qualsiasi altro paese, confermando un trend che va consolidandosi da anni. Il modello BYD Dolphin, per esempio, ha registrato numeri di vendita superiori a molti concorrenti occidentali, grazie a un equilibrio ben studiato tra prezzo accessibile, autonomia soddisfacente e dotazioni tecnologiche. L’aggressività commerciale cinese si basa infatti su una combinazione di efficienza industriale e una visione strategica a lungo termine.

Mentre Stati Uniti e Unione Europea cercano di limitare la dipendenza dalle importazioni cinesi – anche attraverso misure protezionistiche e piani di sviluppo interni per le tecnologie verdi – la Cina continua ad aumentare la propria influenza, in particolare nei paesi in via di sviluppo e in quelli che adottano politiche green ambiziose ma con risorse limitate.

Un futuro orientato ad Oriente

La centralità della Cina nel settore della mobilità elettrica non è un fenomeno transitorio. Al contrario, si tratta di un cambiamento strutturale che potrebbe definire gli equilibri economici e geopolitici del XXI secolo. La capacità di Pechino di legare innovazione industriale, pianificazione strategica e approvvigionamento delle risorse naturali rappresenta un modello, seppur autoritario, che ha mostrato un’efficienza difficilmente replicabile nei contesti occidentali.

In questa cornice, l’immagine del “veicolo del futuro” non è più quella di una Mustang sfrecciante sulle highway americane o di una berlina tedesca su un’autostrada europea. Il futuro dell’auto è ormai incarnato da una compatta elettrica cinese, interconnessa, silenziosa e alimentata da batterie costruite grazie a risorse estratte e trasformate all’interno della stessa nazione. Un simbolo, questo, della nuova era della mobilità globale.

Patricia Iori