Un nuovo scandalo ha colpito proprio in questi giorni i colossi automobilistici tedeschi con l’accusa di aver fatto test dei gas di scarico su cavie umane.

La vicenda riguarda tre delle più grandi case automobilistiche tedesche: Volkswagen, Daimler, Bmw.

La notizia è stata riportata da due organi di stampa tedeschi, Sueddeutsche Zeitung e Stuttgarter Zeitung, i quali hanno rivelato che queste case automobilistiche hanno effettuato test dei gas di scarico su cavie umane, oltre che in precedenza su animali.

Secondo i due giornali i test sarebbero stati effettuati dalla Società di Ricerca europea per l’Ambiente e la Salute nei Trasporti di proprietà di Volskwagen, Bmw, Daimler.

Stando a quanto scrivono i due giornali questi test avrebbero riguardato 25 persone sane. Gli individui avrebbero inalato per diverse ore concentrazioni differenti di ossido d’azoto. Il campione sarebbe poi stato portato in osservazione presso l’università di Acquisgrana dove non sono stati riscontrati particolari effetti collaterali.

La posizione delle case automobilistiche

Dopo la diffusione di questa notizia tutte le tre case automobilistiche hanno negato categoricamente di aver effettuato test dei gas di scarico su cavie umane.

Questa vicenda fa seguito alle rivelazioni del New York Times, riprese in Germania da Bild, secondo cui le tre case automobilistiche avrebbero in precedenza svolto gli stessi test sulle scimmie.

Riguardo ai test sugli animali sia Bmw che Daimler hanno subito dichiarato la loro estraneità, affermando che mai sono stati effettuati dai loro laboratori test sui gas di scarico sugli animali né tantomeno sugli umani.

Diversa è la posizione della Volkswagen, la quale ha ammesso di aver effettuato test sulle scimmie. “Siamo convinti che il metodo scientifico scelto in quella circostanza fosse sbagliato” ha affermato il colosso dell’auto già travolto dal dieselgate.

“Ci scusiamo per l’errore e per le sbagliate valutazioni commesse da alcuni”, continua il comunicato.

Anche il presidente della Bassa Sassonia, Stephan Weil, maggiore azionista del gruppo, ha preso le distanze, definendo “assurda e nauseabonda” la procedura utilizzata

In merito a questa vicenda è intervenuta anche la cancelliera tedesca Angela Merkel, sollecitando i gruppi dell’auto tedesca coinvolti nello scandalo a fare chiarezza. Le industrie dell’auto avrebbero dovuto limitare le emissioni e non dimostrarne la presunta innocuità. “Questi test sugli animali e perfino sulle persone non trovano alcuna giustificazione sul piano etico. L’indignazione di tante persone è assolutamente comprensibile”.

