Autoctoni al potere: il Campionato delle Nazioni Africane

13 gennaio 2018: scatta l'ora del Campionato delle Nazioni Africane, a cui solo gli autoctoni possono partecipare.









Un rigido criterio di selezione

Non è sufficiente possedere la nazionalità giusta per competere nel Campionato. I calciatori devono infatti appartenere alle leghe professionistiche del proprio Paese – il Marocco, per esempio, può convocare solo marocchini militanti in club della propria federazione.

Nato nel 2009, il Campionato ha per ora premiato solo tre compagini in quattro edizioni: Repubblica Democratica del Congo (2009 e 2016), Tunisia (2011) e Libia (2014). La competizione rappresenta un affidabile termometro della situazione dei Paesi a livello di club. In due casi su quattro, infatti, una squadra appartenente a uno dei vincitori ha trionfato anche nella Caf Champions League: il congolese Tp Mazembe nel 2009 e il tunisino Espérance nel 2011.









Il campionato del 2018

Il Campionato delle Nazione Africane, giunto alla quinta edizione, si disputerà in quattro città del Marocco: Agadir, Casablanca, Marrakech e Tangeri. Casablanca costituirà l’alfa e l’omega della competizione: il 13 gennaio Marocco e Mauritania apriranno le contese, mentre il 4 febbraio verrà decretato il campione.

A meno di una riconferma da parte della Libia, un nuovo vincitore arricchirà l’albo d’oro: Repubblica Democratica del Congo e Tunisia non si sono infatti qualificate.









Il rapporto con la Coppa d’Africa (dal 2009 in poi)

Dalla nascita del Campionato delle Nazioni Africane nel 2009, gli autoctoni vincitori non hanno mai conquistato la Coppa d’Africa. Allo stesso modo, nemmeno i trionfatori nella massima competizione continentale hanno mai centrato la doppietta con il Campionato.

Solo il Ghana ha raggiunto la finale in entrambe le rassegne, rimediando però tre sconfitte: nel 2010 contro l’Egitto e nel 2015 contro la Costa d’Avorio in Coppa, nel 2014 invece contro la Libia in campionato. In generale, solo cinque nazionali hanno conquistato il podio in entrambe le competizioni: Repubblica Democratica del Congo, Ghana, Nigeria, Mali e Zambia.

L’autoctonia, necessaria per partecipare, rende il Campionato una rassegna unica nel suo genere. A quali competizioni continentali assisteremmo nel mondo, se anche le altre federazioni facessero lo stesso?

