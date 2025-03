La crisi nel Congo orientale si intensifica con la recente conquista della città di Walikale da parte dei ribelli dell’M23, il gruppo armato sostenuto dal Ruanda. L’avanzata militare avviene in un contesto già segnato da gravi tensioni politiche e sforzi diplomatici falliti. Mentre i leader di Congo e Ruanda chiedono un cessate il fuoco immediato, l’M23 prosegue la sua offensiva, mettendo in fuga migliaia di civili e minacciando la stabilità della regione. Secondo quanto rilasciato l’Agence France-Presse, le forze dell’M23 sono a circa 20 miglia di distanza dalla città di Mubi.

L’avanzata dei ribelli: Walikale cade senza resistenza

I ribelli del gruppo M23, sostenuti dal Ruanda, hanno conquistato la città strategica di Walikale, nel Congo orientale, estendendo il proprio controllo e spingendosi più a ovest rispetto a qualsiasi altra operazione recente. La caduta di Walikale è avvenuta quasi senza combattimenti, come confermato da alcune fonti locali e dall’attivista della società civile Fiston Misona. Le forze governative si sono ritirate per evitare ulteriori perdite umane, lasciando il centro minerario, che ospita circa 15.000 persone, nelle mani dei ribelli.

L’offensiva dell’M23 ha scatenato un’ondata di panico tra la popolazione civile, costretta a lasciare le proprie case per rifugiarsi in altre aree meno esposte al conflitto. Migliaia di persone sono già in fuga verso la provincia di Kisangani, mentre le istituzioni locali fanno fatica a garantire assistenza ai nuovi sfollati.

Walikale, che si trova nella provincia settentrionale di Kivu, è il punto geografico più lontano raggiunto dai ribelli. La situazione potrebbe però complicarsi ancora di più poiché dalla città partono importanti arterie che si estendono nelle province dell’est del Paese. Da gennaio, più di 7.000 persone sono state uccise e centinaia di migliaia sono state costrette a scappare dalle loro abitazioni.

I leader africani cercano soluzioni diplomatiche

La conquista di Walikale è avvenuta proprio all’indomani di un importante incontro diplomatico tra il presidente congolese Felix Tshisekedi e il presidente ruandese Paul Kagame a Doha, in Qatar. I due leader, riuniti dall’emiro Tamim bin Hamad Al Thani, avevano discusso la necessità di un cessate il fuoco immediato per frenare l’escalation del conflitto. Nonostante l’accordo simbolico, l’M23 ha ignorato l’appello, proseguendo con le operazioni militari e rafforzando il controllo sui territori conquistati.

Corneille Nangaa, capo della Congo River Alliance (AFC), che include l’M23, ha respinto le richieste di tregua dichiarando che le discussioni di Doha «non risolvono i nostri problemi». Secondo Nangaa, l’obiettivo del gruppo ribelle rimane quello di ottenere un cambiamento politico e sociale radicale nella Repubblica Democratica del Congo (RDC).

L’impatto sulle attività economiche locali

L’avanzata dell’M23 sta avendo un impatto devastante anche sull’economia locale. La regione di Walikale è famosa per le sue miniere di cassiterite, stagno e oro, ma l’instabilità ha portato alla sospensione delle attività estrattive. Il gruppo minerario Alphamin, che gestisce una delle più grandi miniere di cassiterite del mondo, ha evacuato il proprio personale e bloccato le operazioni per motivi di sicurezza.

La perdita di Walikale rappresenta una minaccia cruciale per l’economia della RDC, già gravemente compromessa da anni di instabilità e conflitti armati.







Un conflitto dalle radici profonde

Il conflitto tra l’M23 e il governo congolese ha radici che risalgono al 2012, quando il gruppo ribelle è emerso per la prima volta, sostenendo di voler difendere i diritti della popolazione tutsi del Congo. Dopo anni di relativa calma, l’M23 ha ripreso le attività militari nel 2022, spingendosi verso la città strategica di Goma, che era già caduta sotto il loro controllo a gennaio.

Il coinvolgimento del Ruanda ha aggravato ulteriormente la crisi. Secondo le Nazioni Unite, Kigali avrebbe fornito armi e supporto logistico all’M23, un’accusa che il governo ruandese continua a negare con forza.

Gli sforzi per una soluzione negoziata, mentre la crisi umanitaria cresce

La situazione attuale ha riacceso i timori di un conflitto regionale, simile alla guerra del 1998-2003 che aveva coinvolto diversi paesi vicini e causato milioni di vittime. L’Unione Europea e altri attori internazionali hanno cercato di facilitare un dialogo tra le parti, ma l’M23 ha recentemente abbandonato i negoziati in Angola, accusando l’UE di interferenza a causa delle sanzioni imposte ad alcuni suoi leader.

Mentre il conflitto si intensifica, la crisi umanitaria peggiora. Le Nazioni Unite stimano che decine di migliaia di persone siano state costrette a fuggire dalle loro case negli ultimi mesi, cercando rifugio in aree più sicure o nei paesi confinanti. La mancanza di cibo, acqua e cure mediche sta aggravando le condizioni di vita di chi è rimasto intrappolato nei territori sotto il controllo dell’M23.

Mentre le potenze regionali cercano di trovare una soluzione diplomatica, il gruppo M23 continua ad avanzare, ignorando gli appelli al cessate il fuoco e consolidando il proprio potere nel Congo orientale. Nel frattempo, la popolazione civile paga il prezzo più alto, intrappolata in un conflitto che sembra lontano dall’essere risolto.

Lucrezia Agliani