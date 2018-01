Gli avvistamenti Ufo (Unidentified Flying Object oppure Unknown Flying Object) sono sempre avvenuti nella storia dell’uomo, ma il 2017, secondo il presidente del C.Ufo.M ha battuto tutti i record. Anche l’Agenzia Nazionale Stampa Associata (ANSA) ha voluto dedicare un articolo al fenomeno proprio perchè strabiliante.









Avvistamenti Ufo, il 2017

Il 2017, come dichiarato dal presidente del Centro Ufologico Mediterraneo Angelo Carannante, è stato un anno ricco di oggetti non identificati che hanno fluttuato nel cielo. Il sito del C.Ufo.M ha voluto dedicare, come tradizione di ogni fine anno, una bella carrellata di tutti quelli che sono stati gli avvistamenti più importanti. Rispetto agli anni scorsi, lungo tutto il territorio italiano, sono stati segnalati numerosissimi oggetti sconosciuti.

Le regioni italiane, dalle quali sono giunte le segnalazioni, sono moltissime tra cui Liguria, Campania, Lazio, Lombardia, Puglia, Toscana, Marche, Calabria e Friuli Venezia Giulia. Anche altri luoghi sono stati però interessati, ma dato che non esistono ancora “prove” fotografiche non sono stati presi in considerazione.









Le dichiarazioni di Angelo Carannante

Il fondatore e presidente del Centro Ufologico Mediterraneo (uno dei pochi in Italia che si occupa di questo tipo di fenomeni) ha rilasciato alcune dichiarazioni piuttosto interessanti. Durante alcune interviste Angelo Carannante ha voluto sottolineare che gli avvistamenti ufo del 2017 sono stati dei più vari e disparati.

Dischi volanti, sfere, squadriglie, ufo luminosi e colorati sono stati avvistati e segnalati, con le dovute “prove”, dal popolo italiano e da numerosi stranieri in visita nel nostro Paese. Tutte le foto e i video, che il Centro Ufologico ha ricevuto, sono stati vagliati dagli specialisti che collaborano con Carannante.

Uno degli eventi sicuramente più curiosi e popolari arriva da Roma. Si tratta dell’avvistamento avvenuto durante un concerto di Ennio Morricone nell’estate 2017, durante il quale il pubblico è stato distratto dal passaggio di una delle presunte squadriglie Ufo.











Perchè proprio il 2017?

Il fatto che il 2017 sia stato uno degli anni più ricchi di avvistamenti Ufo non è chiaro. Probabilmente il motivo sta nel fatto che questo fenomeno, che coinvolge l’intero Pianeta, sta via via diventando sempre più popolare. Forse sempre più persone stanno inziando a prendere sul serio questo fenomeno? E di conseguenza ne segnalano la visione? Questo sicuramente non è possibile constatarlo, in ogni caso, chiunque dovesse mai vedere un oggetto non identificato è libero di inviare le prove fotografiche al Centro Ufologico Mediterraneo.

Rebecca Romano