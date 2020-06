Ayahuasca e depressione: nuove frontiere per la cura del mal di vivere

Secondo le stime dell’OMS la depressione colpisce più di 264 milioni di persone e conduce a circa 800 mila suicidi l’anno. La spesa pubblica relativa al 2018 è stata, in Italia, di 382,1 milioni di euro in antidepressivi: una crescita del 3,7% rispetto all’anno precedente. Le cifre sono in aumento costante, e così continuano le numerose sperimentazioni in un campo di ricerca in continua evoluzione. Alcune di queste risultano particolarmente sorprendenti per l’utilizzo terapeutico di sostanze allucinogene: la sperimentazione portata avanti da un’equipe di scienziati della UFRN, in Brasile, vede studiati gli esiti dell’assunzione di Ayahuasca da parte di pazienti affetti da depressione.

Ayahusca e depressione: la ricerca condotta in Brasile

La ricerca, che si trova ancora in una fase iniziale, è stata portata avanti con un campione di 35 persone selezionate fra candidati maggiorenni affetti da depressione che non avessero mai assunto la bevanda e senza alcuna diagnosi di schizofrenia e/o disturbo bipolare. Altro requisito: quello di non star ricevendo benefici dalla terapia con antidepressivi. Si è voluto, insomma, agire su pazienti farmaco-resistenti.

La fase pilota della ricerca si è svolta in ambiente controllato sotto la direzione di Dráulio Araújo e Fernanda Palhano, dell’Istituto Mente (ICe) della UFRN. Dopo 15 giorni a partire dall’interruzione della terapia con antidepressivo, il candidato veniva inserito nella struttura il giorno prima dell’esperimento. Assunta la sostanza, veniva monitorato tramite elettroencefalogramma, elettrocardiogramma ed elettromiografia. Uno psichiatra era incaricato di fare una valutazione ogni ora durante l’effetto della sostanza, dopo una settimana a partire dal termine dello stesso e infine ogni 30 giorni per sei mesi.

Lo studio, a campione randomizzato, ha portato a risultati incoraggianti: le valutazioni effettuate dopo l’esperimento hanno registrato miglioramenti significativi dei sintomi di depressione presentati dal candidato prima del trial, rivelandosi duraturi anche a distanza di mesi dall’assunzione di Ayahuasca. Dei 30 partecipanti, la metà che ha assunto il placebo ha riscontrato effetti benefici ma non nella misura e nella durata di quella che aveva assunto la sostanza.

C’è un’altra ondata psichedelica in arrivo e abbiamo l’occasione di recuperare il tempo perso. Queste sono sostanze potenti che devono essere trattate con grande rispetto e usate in ambienti appropriati e con intenzioni appropriate. – Dráulio Araújo

Dráulio Araújo espone la sua ricerca sull’uso terapeutico di Ayahuasca in pazienti affetti da depressione resistente

Un ponte fra religione e scienza

L’Ayahuasca è una bevanda tradizionalmente usata a fini di cura e riti spirituali dalle popolazioni indigene della foresta amazzonica. Si tratta di un composto ottenuto da due piante, una contenente l’alcaloide dalle proprietà allucinogene noto come DMT, l’altra un inibitore MAO. L’effetto potentemente allucinogeno del composto induce in chi lo assume alterazioni fisiche e mentali consistenti, arrivando a provocare autentiche visioni. Secondo la concezione locale, per scongiurare effetti malevoli sarebbe consigliabile avere una certa “purezza d’intenti” nell’avvicinarsi alla sostanza.

A partire dagli anni ’30 ha cominciato a diffondersi anche in piccoli centri urbani del Brasile, raggiungendo negli anni ’80 le grandi metropoli e successivamente il resto del mondo. Il culto sincretico del Santo Daime è stato forse il gruppo che più di ogni altro ha fatto proprio l’uso dell’Ayahuasca. La bevanda, chiamata appunto Santo Daime, si assume durante i trabalhos (“lavori”), ossia i riti in cui si cantano gli inni elaborati dal fondatore Mestre Irineu, nella convinzione che portino a una conoscenza di sé e di Dio.

Esperienze mistiche sono spesso riportate fra i consumatori di sostanze psichedeliche, e le ricerche scientifiche sembrano confermare tali affermazioni empiriche. Lungi dal voler affermare di aver (ri)trovato una panacea, crediamo valga comunque la pena non ignorarne le molteplici potenzialità.

Il rilancio delle sperimentazioni con psichedelici

Il legame fra Ayahuasca e depressione è ancora in fase di esplorazione; anche se la ricerca ha portato a buoni risultati, è ancora troppo presto per cantare vittoria. Negli ultimi anni le sperimentazioni con psichedelici sono tornate nuovamente alla ribalta, dopo decenni di oscurantismo dovuto a politiche proibizioniste adottate nel corso degli anni ’70. Molti studiosi hanno ripreso gli studi sulla psilocibina e sull’LSD, e i risultati sono particolarmente incoraggianti. Non ci rimane che sperare che ai trial clinici, qualora questi continuino ad ottenere risultati positivi, segua anche una legalizzazione di tali sostanze.

Certo è che, dall’esperienza dello sciamano a quella dello scienziato, il potenziale terapeutico della sostanza è lontano dall’esser dimenticato.

Ana Beatrice Simone