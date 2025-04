L’azione per il clima è oggi una delle priorità più condivise a livello mondiale, eppure molte persone continuano a pensare di essere sole nel volerla. Questa distorsione percettiva è più diffusa di quanto si creda e rischia di ostacolare il progresso su una delle sfide più urgenti dell’umanità. Nonostante la crescente consapevolezza ambientale, il sostegno verso iniziative ecologiche come le energie rinnovabili o la riduzione delle emissioni viene spesso sottostimato. E questo vale anche nei casi in cui, concretamente, l’azione per il clima si dimostra popolare e desiderata da un’ampia maggioranza.

La maggioranza silenziosa che spinge per l’azione per il clima

Un esperimento recente ha cercato di capire come le percezioni sociali influenzino il comportamento individuale riguardo all’azione per il clima. Ai partecipanti è stato chiesto come distribuire una somma di denaro tra se stessi e un’associazione impegnata nella riduzione delle emissioni. Quando venivano informati del forte sostegno generale alla causa climatica, la loro generosità aumentava in modo significativo. Il semplice fatto di sapere che quasi l’80% della popolazione crede nella necessità di agire contro la crisi climatica bastava a motivare un cambiamento concreto nelle decisioni economiche personali.

Questi risultati mostrano quanto sia importante correggere l’illusione della solitudine. Ciò che molti interpretano come indifferenza collettiva è, in realtà, una silenziosa convergenza di valori. L’errore di percezione, noto come “spirale del silenzio”, fa sì che le persone evitino di esprimere le proprie convinzioni per timore di essere isolate, anche quando condividono sentimenti con la maggioranza. In psicologia sociale, questo fenomeno è ben documentato e ha dimostrato effetti su ambiti molto diversi, dal voto politico alla partecipazione a movimenti di protesta.







Le indagini su larga scala confermano questa discrepanza. In un sondaggio globale, quasi il 90% degli intervistati ha dichiarato di volere un maggiore impegno dei propri governi nella lotta al riscaldamento globale. Tuttavia, molti di questi stessi partecipanti stimavano che solo una minoranza condividesse la loro opinione. Questo divario tra realtà e percezione è stato riscontrato in paesi molto diversi tra loro, inclusi grandi inquinatori come Cina e Stati Uniti, ma anche in nazioni tradizionalmente dipendenti dai combustibili fossili, come Arabia Saudita ed Emirati Arabi.

Ciò che emerge da queste ricerche è la presenza di una “maggioranza silenziosa” pronta ad agire, ma frenata dall’idea sbagliata di essere in minoranza. Correggere questa visione distorta non solo rafforza la coesione sociale ma può innescare veri e propri cicli di feedback positivi. Quando una persona scopre che anche gli altri sono disposti a contribuire, è più propensa a farlo a sua volta. E questo vale tanto per le donazioni economiche quanto per comportamenti ecologici quotidiani o la partecipazione politica.

Il paradosso della percezione politica sull’ambiente

Anche i politici, spesso considerati attenti interpreti dell’umore dell’elettorato, sembrano cadere in questo tranello. Nel Regno Unito, per esempio, si è scoperto che mentre il 72% della popolazione era favorevole all’installazione di impianti eolici nelle vicinanze delle proprie case, solo il 19% dei parlamentari credeva che i propri elettori la pensassero così. Questo disallineamento ha avuto conseguenze concrete, come il rallentamento dell’approvazione di nuovi progetti di energia rinnovabile.

La stessa dinamica si riscontra anche tra gli elettori dei partiti più scettici verso le politiche ambientali. In molti casi, il voto non riflette un’opposizione all’azione ecologica, ma è motivato da altre priorità, come le politiche migratorie. Anche qui, l’assenza di una narrazione forte e condivisa sul consenso ambientale ha un ruolo centrale.

Il paradosso è evidente: la volontà di cambiare esiste, è diffusa e profonda, ma viene soffocata da un senso ingiustificato di isolamento. Gli scienziati suggeriscono che una delle soluzioni più efficaci sia proprio quella di comunicare meglio le opinioni della collettività. Far sapere alle persone che non sono sole può trasformarsi in un potente motore di cambiamento. Le campagne di sensibilizzazione, se ben costruite e ripetute nel tempo, sono strumenti a basso costo con un altissimo potenziale.

Rompere la spirale del silenzio significa liberare una forza latente che potrebbe accelerare in modo decisivo la transizione verso un futuro più sostenibile. E tutto parte da una semplice verità: non siamo soli nel preoccuparci per il clima. Solo che spesso non lo sappiamo.

Elena Caccioppoli