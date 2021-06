Azzurri e Black lives matter: perché non aderiscono tutti?

Il calcio è un mondo a parte, forse l’unico dove chi proviene dai più derelitti cortili del terzo mondo portandosi appresso la propria pelle colorata dal nocciola chiaro fino al nero ebano fa lo stesse cose degli altri. Si allena, gioca, firma autografi, guida macchine da sogno, si accompagna a donne mozzafiato e incassa bonifici con parecchi zeri proprio come i suoi bianchissimi compagni.

Ogni tanto, per la verità quasi a ogni partita di campionato, un gruppetto di mentecatti intona cori razzisti dalle tribune ma la solidarietà di compagni e colleghi di altre squadre, la condanna della stampa e l’incoraggiamento del pubblico sano rendono quasi sopportabili quelle umiliazioni che nel nostro meraviglioso mondo di mer*a accompagnano i non calciatori per tutta la vita.