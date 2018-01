Baby gang: “andiamocene, questo è davvero morto”

Max, una delle ultime vittime della ormai famosa baby gang, ha recentemente lasciato l’ospedale di Rivoli. Era notte quando Max e un suo amico sono arrivati in piazza della Repubblica, a Collegno. Erano diretti al distributore automatico, volevano comprare solo delle sigarette.

Il racconto della sorella di Max

“Hanno iniziato ad insultarli senza un motivo apparente. E dopo un po’ mio fratello non ha resistito e si è lasciato sfuggire il classico “ma che cazzo volete?”. Il gruppo, sempre in cerca di un’occasione per iniziare una rissa, ha colto l’occasione. L’amico è scappato, molto velocemente. Pietrificato dalla paura, ha osservato tutta la scena da lontano.









Max invece ha deciso di fermarsi e affrontare i ragazzi. Così dopo un breve “inseguimento” sono arrivati i primi pugni in faccia. Una volta finito a terra, è stato preso a calci fino a quando non ha perso i sensi.

La sorella maggiore, Valentina ha dichiarato: “poteva anche andargli peggio. Perché se mio fratello si è salvato è proprio perché chi l’ha ridotto così era convinto che fosse morto”. È lei a raccontare tutto, Max purtroppo non ci riesce:” lui ancora adesso non ne avrebbe la forza. È sconvolto per quello che gli hanno fatto. Ha sporto denuncia ai carabinieri, certo, ma superare un trauma come questo probabilmente dovrà rivolgersi a uno psicologo”.

La stessa riporta quanto detto dall’amico: “ho sentito a un certo punto qualcuno gridare. Diceva: andiamocene che questo è morto davvero”.









È a causa dalla baby gang che Max, 24 anni, è arrivato al pronto soccorso nella notte tra venerdì e sabato. Era a Collegno, quando l’ambulanza l’ha prelevato per condurlo in ospedale. Era a terra, in stato di semi-coscienza, i danni minori erano naso e zigomo fratturati. Quello che ha realmente preoccupato i dottori è stata la lesione a una vertebra, con un frammento di osso che minaccia il midollo. Per questo è ancora protetto da un busto che dovrà tenere per circa un mese. In seguito si vedrà se sarà necessario un intervento chirurgico.

Le indagini

I Carabinieri hanno dato il via alle indagini. Sono partiti proprio dalle telecamere di sicurezza, nella speranza di risalire all’identità degli aggressori.

Anche se, purtroppo sembra che l’impianto di video-sorveglianza della tabaccheria, non abbia registrato niente di utile. “Ho chiesto io stessa al tabaccaio, mi ha detto che sono puntate dritte sull’ingresso e sul distributore: basta spostarsi di poco e si esce dal campo della telecamera”.

Del resto si sa… l’inglese rende tutto più elegante: baby gang. Sembra qualcosa di potente, di importante. Traduciamolo: banda di bambini. Ecco di cosa stiamo parlando. Ragazzini annoiati, problematici. Chissà, forse, questo è l’unico modo che hanno per farsi notare dalle proprie famiglie. Forse gli è stato fatto del male. Forse sono solo stupidi. Talmente tanto da non capire che oltre a rovinare la loro vita e quella delle loro vittime, stanno sempre più associando Napoli a terrore. Ma come Valentina stessa ha detto “non ricordo che sia mai successa una cosa del genere…”. Ricordiamo Napoli per quella che è, una città meravigliosa, ricca di posti incredibili da vedere. Sono bambini che ritengono “coraggiose” le loro azioni. Il coraggio è un’altra cosa, attribuiamolo a chi realmente lo merita.









Sono spesso definiti “spavaldi”, in parole più semplici “convinti”, beh se un antico detto, che ancora oggi è conosciuto, dice che “è la convinzione che frega la gente” una verità di fondo ci sarà.

Probabilmente diffondendo paura sperano di conquistare un rispetto che non hanno mai avuto e francamente mai avranno. Parliamo di qualcosa che va meritato, loro vanno semplicemente puniti. Vanno visti per quello che sono: delinquenti.

Jessica Di Vita