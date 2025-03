Le recenti elezioni in Abcasia, regione separatista filorussa della Georgia, hanno segnato una svolta politica con la vittoria di Badra Gunba, già presidente ad interim. Il voto, svoltosi in un clima di tensione e contestazioni, ha riaffermato la forte influenza russa sulla regione, mentre la Georgia ha denunciato il processo elettorale come una violazione della propria sovranità. Ora Gunba dovrà affrontare le sfide interne, tra la dipendenza da Mosca e le richieste della popolazione locale.

Un voto tra speranze e controversie

L’Abcasia, regione separatista della Georgia riconosciuta indipendente solo dalla Russia e da pochi altri paesi, ha recentemente assistito a un’importante tornata elettorale. Badra Gunba, presidente ad interim e figura chiave della politica locale, ha vinto le elezioni presidenziali con il 55% dei voti, superando il suo principale avversario Adgur Ardzinba, che si è fermato al 42%. Il governo georgiano ha immediatamente condannato le elezioni in Abcasia, definendole una violazione della propria sovranità.

La vittoria di Gunba alle elezioni in Abcasia arriva al secondo turno delle stesse elezioni, poiché in una prima tornata nessuno si era aggiudicato la vittoria. Gumba si è trovato a gareggiare contro l’ex Presidente Aslan Bzhaniya.

Molte controversie sono emerse sopratutto per l’interesse e gli intrecci politici tra i funzionari russi e il candidato vincitore: i primi infatti avrebbero promesso importanti sostegni alla politica della Repubblica separatista.

Un contesto di instabilità e dimissioni forzate

L’ascesa di Gunba alla presidenza è avvenuta in un contesto di forte instabilità politica. Solo pochi mesi fa, il precedente presidente Aslan Bzhania è stato costretto alle dimissioni a seguito di intense proteste contro il suo tentativo di facilitare gli investimenti russi nella regione.







La dipendenza economica, politica e militare dell’Abcasia dalla Russia è un tema centrale, e negli ultimi tempi alcune frange della popolazione hanno iniziato a esprimere preoccupazioni sull’eccessiva influenza di Mosca.

Partecipazione elettorale e disordini ai seggi

Le elezioni in Abcasia hanno registrato un’affluenza significativa, con circa 90.000 cittadini recatisi alle urne, pari a circa il 60% della popolazione avente diritto. Tuttavia, la giornata elettorale non è stata priva di tensioni: si sono verificati episodi di violenza in alcuni seggi, con gruppi armati che hanno attaccato i centri di voto, cercando di intimidire gli elettori e distruggere le urne. La polizia è intervenuta prontamente, arrestando alcuni aggressori e ripristinando l’ordine.

Le priorità della nuova amministrazione

Confermata la sua vittoria, Gunba ha dichiarato che la sua amministrazione si concentrerà sul miglioramento dell’assistenza sanitaria e sul rafforzamento dei legami con la Russia. Durante il discorso post-elettorale, ha promesso di lavorare instancabilmente per rispondere alle aspettative della popolazione, sottolineando l’importanza di garantire maggiore stabilità alla regione.

Dopo la vittoria e il discorso di insediamento di Gunba, la Russia si è detta pronta a garantire un’efficiente cooperazione, sopratutto in materia di assistenza medica. In particolare, nella conferenza stampa, le istituzioni russe hanno garantito una facilitazione alle strutture mediche per tutte quelle persone che hanno la cittadinanza russa. Ciò significa che la maggior parte dei cittadini possono usufruire di questi servizi, in quanto la Russia è uno dei cinque Paesi che riconosce il passaporto abcasiano.

Le reazioni internazionali e la posizione della Georgia

Tbilisi ha ribadito la sua posizione, definendo le elezioni una farsa e affermando che l’Abcasia rimane parte integrante della Georgia sotto occupazione illegale. La comunità internazionale ha mantenuto una posizione cauta, con alcune nazioni occidentali che hanno espresso preoccupazione per la crescente influenza russa nella regione.

Ora che Gunba ha ottenuto il mandato presidenziale, si trova di fronte a una serie di sfide cruciali: bilanciare l’influenza russa con i bisogni della popolazione locale, affrontare la crisi economica e rispondere alle richieste di maggiore autonomia politica. La sua presidenza sarà determinante per il futuro dell’Abcasia e per le relazioni con la Georgia e la Russia.

Le prossime settimane saranno decisive per comprendere la direzione politica del nuovo governo e l’eventuale risposta della comunità internazionale alla legittimità di queste elezioni.

