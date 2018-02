Ieri sera si è svolta la 71esima edizione dei British Academy Film Awards (BAFTA), i premi conferiti dalla British Academy of Film and Television Arts alle migliori produzioni cinematografiche del 2017, l’evento si è svolto presso la Royal Albert Hall di Londra. I BAFTA sono considerati gli Oscar britannici e sono i premi cinematografici più importanti ad essere assegnati al di fuori degli Stati Uniti. Le candidature erano state annunciate il 9 gennaio da Amanda Berry, Direttore esecutivo dei BAFTA. Dopo ben 12 edizioni sotto la guida di Stephen Fry, a presentare i BAFTA 2018 è stata Joanna Lumley, attrice britannica. Presenti anche i Duchi di Cambridge, William e Catherine.









I vincitori dei BAFTA 2018

Miglior film Tre manifesti a Ebbing, Missouri (Three Billboards Outside Ebbing, Missouri), regia di Martin McDonagh

Miglior film britannico Tre manifesti a Ebbing, Missouri (Three Billboards Outside Ebbing, Missouri), regia di Martin McDonagh

Miglior debutto di un regista, sceneggiatore o produttore britannico Rungano Nyoni (sceneggiatrice, regista), Emily Morgan (produttrice) – I Am Not a Witch

Miglior film straniero Agassi (아가씨), regia di Park Chan-wook • Corea del Sud

Miglior documentario I Am Not Your Negro, regia di Raoul Peck

Miglior film d’animazione Coco, regia di Lee Unkrich e Adrian Molina

Miglior regista Guillermo del Toro – La forma dell’acqua – The Shape of Water

Miglior sceneggiatura originale Martin McDonagh – Tre manifesti a Ebbing, Missouri (Three Billboards Outside Ebbing, Missouri)

Miglior sceneggiatura non originale James Ivory – Chiamami col tuo nome (Call Me by Your Name)

Miglior attore protagonista Gary Oldman – L’ora più buia (Darkest Hour)

Miglior attrice protagonista Frances McDormand – Tre manifesti a Ebbing, Missouri (Three Billboards Outside Ebbing, Missouri)

Miglior attore non protagonista Sam Rockwell – Tre manifesti a Ebbing, Missouri (Three Billboards Outside Ebbing, Missouri)

Miglior attrice non protagonista Allison Janney – Tonya (I, Tonya)

Miglior colonna sonora Alexandre Desplat – La forma dell’acqua – The Shape of Water

Miglior fotografia Roger Deakins – Blade Runner 2049

Miglior montaggio Jonathan Amos e Paul Machliss – Baby Driver – Il genio della fuga

Miglior scenografia Paul D. Austerberry, Jeff Melvin e Shane Vieau – La forma dell’acqua – The Shape of Water

Migliori costumi Mark Bridges – Il filo nascosto (Phantom Thread)

Miglior trucco e acconciatura David Malinowski, Ivana Primorac, Lucy Sibbick e Kazuhiro Tsuji – L’ora più buia (Darkest Hour)

Miglior sonoro Richard King, Gregg Landaker, Gary A. Rizzo e Mark Weingarten – Dunkirk

Miglior effetti speciali Gerd Nefzer e John Nelson – Blade Runner 2049

Miglior cortometraggio animato britannico Poles Apart, regia di Paloma Baeza e Ser En Low

Miglior cortometraggio britannico Cowboy Dave, regia di Colin O’Toole

Miglior stella emergente Daniel Kaluuya









Un’altra cerimonia in nero

Dopo i Golden Globes dello scorso 7 gennaio, anche i BAFTA 2018 sono stati contrassegnati dalla presenza massiccia di vestiti neri, per protestare contro le molestie e gli abusi nel mondo del cinema, dello spettacolo e negli altri ambiti lavorativi. Unica eccezione è stata quella di Catherine, Duchessa di Cambridge, vestita di verde scuro, ma con una fascia nera in vita. Sul web c’è chi ha appoggiato questa scelta e chi invece l’ha criticata: perché una donna così in vista come lei non si schiera a favore delle donne, in una battaglia così importante? Perché i membri della famiglia reale non possono sbilanciarsi su questioni politiche o che abbiano ricadute anche in ambito politico, il protocollo prevede che rimangano neutrali. Dunque, niente vestito nero per lei.

Premio speciale dei BAFTA 2018

Ogni anno i British Academy consegnano un premio speciale ad una personalità del mondo del cinema che si è distinta per il suo lavoro. Ieri sera è stato premiato il regista Ridley Scott, dal Duca di Cambridge in persona, Presidente degli Academy dal 2010, l’Academy Fellowship è il più alto riconoscimento conferito dai BAFTA ad un regista o attore. In passato a riceverlo sono stati nomi del calibro di: Charlie Chaplin, Alfred Hitchcock, Steven Spielberg, Sean Connery, Elizabeth Taylor, Stanley Kubrick, Anthony Hopkins, Laurence Olivier, Judi Dench, Vanessa Redgrave, Christopher Lee, Martin Scorsese, Alan Parker, Helen Mirren e Sidney Poitier.









Bilancio dei BAFTA 2018

Sulla scia dei Golden Globes e della altre premiazioni avvenute finora, si riconferma trionfatore della serata Tre manifesti a Ebbing, Missouri, seguito da The Shape of Water. Quale dei due film avrà la meglio agli Oscar? Difficile dirlo, ma sicuramente quella del 4 marzo sarà un’altra cerimonia tutta in nero. Unica nota positiva per l’Italia? Il film di Luca Guadagnino che ha vinto un premio per la Miglior sceneggiatura non originale.

Carmen Morello