Bagagli a mano per RyanAir: in cabina solo con il pacchetto premium

I bagagli a mano sono, per ogni viaggiatore, le valige più preziose. Ma da lunedì 15 gennaio entreranno in vigore le nuove regole sui bagagli annunciate lo scorso settembre.









Non saranno più due i bagagli a mano consentiti ma solo uno. Quello più grosso dovrà essere trasportato in stiva (senza costi aggiuntivi). Tutte le informazioni sono reperibili nel loro sito.

Le ragioni e la “soluzione”

Alla base della novità c’è il programma “Always Getting Better”. La compagnia low cost, infatti, sta cercando di diminuire il numero di persone che si recano al gate d’imbarco con due bagagli a mano. O’Leary, amministratore delegato di RyanAir dichiara che nelle cappelliere non c’è spazio sufficiente. Questo provoca ritardi nelle procedure d’imbarco e di volo.









Una delle cause di perdita di tempo è data proprio dalla sistemazione del trolley nelle cappelliere. L’obiettivo, quindi, è quello di rispettare la puntualità. Ma, tutto questo non vale se si paga. A fare la differenza è, infatti, l’acquisto dell’imbarco prioritario. In questo caso sarà possibile evitare di separarsi dal nostro amato bagaglio a mano. Il costo dell’imbarco prioritario è di 5 € (o 6 € se fatto dopo la prenotazione).

Esistono poi pacchetti che danno il permesso di portare a bordo due bagagli a mano. Le nuove tariffe Flexi Plus, Plus o Family Plus.

Bagagli a mano: ulteriori cambiamenti

Dal 15 gennaio ci sono anche altri cambiamenti. Le dimensioni della borsa o zainetto che potrà essere portato in cabina dovranno essere: 35x20x20 (da sistemare sotto il sedile davanti al passeggero). La franchigia del bagaglio registrato al gate aumenterà da 15 a 20 kg e la tariffa standard si riduce: da 35 € a 25 €.

La mancata osservanza di queste nuove regole per i bagagli a mano comporterà delle sanzioni: penale pari a 50 € per articolo al gate di partenza.









RyanAir basa la sua politica su due elementi. Il primo riguarda l’applicazione di tariffe di base a prezzi irrisori. La seconda il pagamento di servizi aggiuntivi (dal bicchiere d’acqua alla scelta del posto). La compagnia, tuttavia, spiega che le nuove regole hanno motivazioni diverse dal mero denaro. Il loro mancato rispetto infatti:

Potrebbe causare ritardi per tutti i passeggeri di bordo

O’Leary ha buone intenzioni ma non dimentichiamo la lettera di richiamo fatta a un assistente di volo che …ha venduto poco.

Elena Carletti