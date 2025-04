Nel Mar Cinese Meridionale, una delle aree più sensibili e contestate del pianeta, si stanno svolgendo esercitazioni militari che segnano un momento cruciale nei rapporti tra Stati Uniti e Filippine. Le manovre del Balikatan 2025, che in filippino significa “spalla a spalla”, hanno preso il via in un clima di forte tensione con la Cina, che rivendica ampie porzioni di quel tratto di mare, strategico sia per motivi economici che militari.

Cooperazione rafforzata con gli alleati regionali

L’edizione del Balikatan 2025, iniziato questa mattina e con un programma che si prolungherà per le prossime tre settimane, ha visto una partecipazione senza precedenti: oltre 17.000 soldati, tra cui 9.000 statunitensi e circa 5.000 filippini, sono affiancati da forze più ridotte provenienti da Australia, Giappone, Regno Unito, Francia e Canada.

Sedici altri Paesi, tra cui diversi partner asiatici e occidentali, hanno invece aderito come osservatori. L’esercitazione è stata definita il “Super Bowl” militare del Pacifico, per la sua portata e rilevanza strategica. Per la prima volta, il Balikatan 2025 comprenderà anche una simulazione di difesa aerea e missilistica, a cui farà parte il Presidente Ferdinand Marcos.

La risposta filippina alle rivendicazioni cinesi

Il governo di Manila, sotto la presidenza di Ferdinand Marcos Jr., ha intensificato la cooperazione militare con Washington sin dal suo insediamento nel 2022. La strategia di rafforzamento dell’alleanza bilaterale si inserisce in un contesto di crescente assertività cinese nel Mar Cinese Meridionale, dove negli ultimi mesi si sono moltiplicati gli scontri e le tensioni tra le due potenze.

Le autorità filippine hanno dichiarato che le esercitazioni servono a rafforzare la capacità di risposta del Paese alle sfide di sicurezza contemporanee. “La deterrenza è necessaria in tutto il mondo, ma in particolare in questa regione, nel tuo paese – considerando le minacce dei cinesi comunisti” ha affermato, in pieno sostegno, il segretario della Difesa degli Stati Uniti, Pete Hegseth.

Nuove armi e scenari realistici

Il Balikatan 2025 prevede che le manovre, in corso dal 21 aprile e fino al 9 maggio, si svolgono principalmente nello Stretto di Luzon, una zona altamente strategica tra l’isola di Luzon e Taiwan. Tra le armi impiegate ci sono sistemi avanzati come il NMESIS (missili antinave mobili) e i lanciarazzi HIMARS.

Inoltre, per la prima volta viene schierato nelle Filippine un reggimento del Corpo dei Marines statunitensi dotato del sistema missilistico Naval Strike Missile (NSM), con una gittata superiore ai 185 chilometri.

Deterrenza e messaggi strategici

Durante la cerimonia di apertura a Manila, il tenente generale James Glynn ha dichiarato che l’obiettivo è non solo riaffermare il trattato di mutua difesa del 1951, ma anche dimostrare la concreta capacità di risposta degli Stati Uniti.

Glynn ha descritto Balikatan 2025 come un vero e proprio “test di combattimento completo”, con esercitazioni che includono simulazioni di attacchi missilistici, difesa da invasioni via mare e persino l’affondamento di una nave dismessa in un’esercitazione navale realistica.

L’esercito filippino ha fatto poi sapere che aveva un altro obiettivo, cioè quello di incrementare il suo arsenale con l’acquisto del Typhon. “Stiamo cercando di acquisire più sistemi missilistici per completare l’integrazione della nostra difesa aerea e missilistica” avrebbe detto Romeo Brawner, capo di Stato Maggiore.







Il ruolo chiave di Taiwan e della prima catena insulare

Il posizionamento delle armi americane avviene in un’area sensibile della cosiddetta “prima catena insulare”, che comprende Taiwan e le Filippine settentrionali. Questa collocazione ha un valore strategico enorme in caso di un eventuale conflitto tra Stati Uniti e Cina per il futuro di Taiwan.

Pechino continua a considerare Taiwan una provincia ribelle, da reintegrare, anche con la forza. Sebbene gli Stati Uniti non riconoscano ufficialmente Taiwan come nazione indipendente, si oppongono a qualsiasi tentativo di annessione forzata da parte di Pechino e si impegnano a fornire supporto militare all’isola.

Modernizzazione militare filippina

A fare da sfondo a queste esercitazioni del Balikatan 2025 c’è anche l’ambizioso piano di aggiornamento delle forze armate filippine. Il capo di stato maggiore Romeo Brawner ha annunciato l’intenzione di acquisire nuovi sistemi missilistici, caccia e navi da guerra per rafforzare la difesa integrata del Paese.

A inizio aprile, gli Stati Uniti hanno autorizzato una possibile vendita da 5,58 miliardi di dollari per fornire caccia F-16 a Manila, mentre in parallelo le Filippine hanno preso in consegna la prima di due corvette ad alta tecnologia acquistate dalla Corea del Sud.

Accesso alle basi e cooperazione logistica

In base all’accordo di cooperazione rafforzata per la difesa con Washington, le forze armate statunitensi hanno ottenuto l’accesso a nove basi nelle Filippine. Due di queste si trovano nella provincia settentrionale di Cagayan, punto strategico per le esercitazioni con fuoco reale previste in questa edizione delle Balikatan 2025.

Questo ampliamento dell’infrastruttura militare è considerato essenziale per garantire una presenza solida e tempestiva nella regione.

Lucrezia Agliani